От этого канадца отказался «Спартак», но он разрывает за «Сочи». Жамнов упустил бриллиант?

Завершается уже третья неделя после дедлайна в КХЛ – а это значит, самое время подвести итоги того, как поработали «на флажке» менеджеры команд. Уже сейчас примерно понятно, кто скорее усилил команду своими трансферами, а кто ослабил, кто потерял, а кто приобрёл.

Среди прочих особенно выделяется переход Уилла Биттена из «Спартака» в «Сочи». И дело даже не в том, что в Москве канадец выглядел невзрачно, а на берегу Чёрного моря забивает почти в каждой игре. Проблема в том, что за Биттена команда Алексея Жамнова не получила вообще ничего – Сергей Зубов подобрал Уилла с драфта отказов. Мы наблюдаем за кражей века?

В «Сочи» вновь раскрывают списанного в других клубах игрока. На этот раз в свитере с леопардом зажигает Уилл Биттен. Канадец выбил восемь голов в первых девяти встречах за новую команду. Такие цифры и сами по себе впечатляют, но совсем иначе они смотрятся в контексте сравнения с выступлением Биттена за «Спартак». В 21 встрече в составе красно-белых 26-летний нападающий набрал всего 5 (1+4) очков и заработал показатель полезности «-4». «По Биттену ни для кого сюрприза нет, что он проиграл конкуренцию. Поначалу он был неплох, на эмоциях сыграл в первых матчах. Но видно, что наши игроки намного сильнее», – сказал на прощание про Уилла главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов. И при всём уважении к лидерам атаки москвичей, кто на данном отрезке из спартаковцев демонстрировал результативность такого уровня?

С момента выдворения легионера из стана спартаковцев только Адам Ружичка забросил сравнимые с темпом Биттена шесть шайб в 10 встречах. У Николая Голдобина три в девяти играх, у Павла Порядина – две в семи встречах, у Ивана Морозова и вовсе только один гол в девяти играх. Так ли был плох тогда Уилл, что его нужно было срочно выставлять на драфт отказов, или же его просто неправильно использовали? Матчи ХК «Сочи», кажется, дают ответ на этот вопрос. Сергей Зубов быстро подобрал новичку партнёров и организовал зубодробительное звено, отправив к канадцу двух Александров – Хохлачёва и Яремчука. Интересно что вся эта троица оказалась не нужна своим бывшим клубам. И если «Авангард» за Яремчука хотя бы получил денежную компенсацию, то «Амур» формально отпустил некогда звёздного хоккеиста без всяких для себя дивидендов.

Александр Яремчук Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

«Вся эта тройка имеет хорошую «химию». Ребята быстрые, с голевым чутьём. Биттен находит моменты, голевые пространства в зоне соперника, и это работает. У них появилась «химия» в самом начале, и мы этому рады», – прокомментировал успех Уилла Зубов после недавней сенсационной победы черноморской команды в гостях над московским «Динамо». Биттен забросил в той игре победную шайбу – с передач, разумеется, Яремчука и Хохлачёва. Так что это не только успех канадца, но и торжество тренерской мысли Сергея Александровича. Кто-то скажет, что ему повезло, ведь Биттен с Яремчуком стали забивать с первых же встреч за новую команду. Однако, если один-два матча с заброшенными шайбами ещё можно было бы списать на случайность, то результативность на дистанции – это уже показатель.

Игроки поймали уверенность, ловят кураж от игры. Уилл быстро стал любимчиком сочинских болельщиков, которые даже придумали ему новое прозвище Забиттен. Наверняка ребят впереди ждёт спад, но уже сейчас они сделали многое и своей энергией возвращают веру в команду, для которой сезон практически потерян. Особенно с учётом травмы Тимура Хафизова, неожиданного джокера для «Сочи» в сезоне-2024/2025. И надо ли говорить, что в позапрошлом сезоне Хафизова перехватили ровно так же из «Спартака». Тимур объяснял свой прогресс в команде Зубова тем, что ему банально начали доверять, дали играть. «Доверие окрыляет, хочется его оправдывать», – рассказывал капитан черноморцев «Чемпионату». В избытке игровое время теперь и у Биттена. Только в самой первой игре он провёл около 10 минут на площадке. Во всех остальных встречах – от 15 минут и выше.

Уилл Биттен Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Зубов присмотрелся к нападающему, определил его роль в команде и не стал его трогать. Биттен в ответ благодарит тренера за доверие заброшенными шайбами. В «Спартаке» Жамнов редко когда выпускал Уилла на лёд больше, чем на 8-9 минут. Причём если в начале сезона канадец ещё как-то рассматривался в первых двух звеньях и даже эпизодически выходил в спецбригаде большинства, то ближе к завершению своего спартаковского этапа в карьере выпрыгивал с лавки на считаное количество смен. «Если посмотреть в целом на ситуацию с легионерами в «Спартаке», то мы видим, что Принса обменяли в «Адмирал». Видим также Биттена. Эти люди не являлись лидерами команды. Эта ситуация прослеживалась с начала сезона: им давали шанс, но они по уровню не соответствовали. Принс на травме был, и никакого прогресса», – комментировал уход Биттена тренер Фёдор Канарейкин.

И вот при всём уважении к специалисту, о каких реальных шансах для Уилла в составе «Спартака» шла речь? Уже к четвёртому матчу за московскую команду его игровое время сократилось до девяти минут за матч. Что он должен был успеть за это время? К тому же Жамнов так и не смог определиться с партнёрами по звену для Уилла, постоянно тасуя канадца по тройкам. Сам Биттен объяснял причины неудачной игры как раз тем, кто не мог сыграться с партнёрами и надеялся на то, что получит больше игрового времени. Биттен не проходил со «Спартаком» предсезонку и попал в команду меньше чем за месяц до старта регулярного чемпионата. В таком случае тем более не стоило ждать от игрока чудес результативности сразу же с первых игр, но, видимо, в «Спартаке» смотрели на эту ситуацию иначе.

Ещё момент – Канарейкин вспоминает про Шейна Принса. Так у него уже 2+2 в девяти встречах за «Адмирал». Принс здорово вписался в команду Леонида Тамбиева и помогает ей удержаться в зоне плей-офф. Теперь «Спартак» расторгает и Брендана Перлини. Первый хоккеист из Великобритании в истории КХЛ успел разочаровать красно-белых за первые же четыре встречи в лиге. 0+1 при показателе полезности «-2» действительно не впечатляют, но вам не кажется, что впервые оказавшемуся в России игроку необходимо хотя бы какое-то время на адаптацию? Увы, в этом сезоне Брендан за другой клуб КХЛ уже не сыграет из-за закрытия трансферного окна. Однако не удивляйтесь если увидите его в том же «Сочи» на старте следующего сезона – и кто знает, как британец проявит себя в системе, где умеют верить в своих ребят и ждать.