Топ-события понедельника: чемпионат мира по гандболу, Кудерметова на AO и хоккей

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Посмотреть все события 20 января в Матч-центре
- 🏒 3:00: «Монреаль Канадиенс» — «Нью-Йорк Рейнджерс», регулярный чемпионат НХЛ
- 🎾 3:30*: Вероника Кудерметова (Россия) — Элина Свитолина (Украина, 28), Australian Open, четвёртый круг
- 🏒 17:00: «Салават Юлаев» — «Авангард», регулярный чемпионат КХЛ
- 🏒 19:30: «Торпедо» — «Спартак», регулярный чемпионат КХЛ
- 🤾♂️ 22:30: Гандбол. Чемпионат мира — 2025, группа F, 3-й тур, Швеция — Испания
- ⚽️ 23:00: «Челси» — «Вулверхэмптон», АПЛ, 22-й тур
- 🏀 23:30: «Кливленд Кавальерс» — «Финикс Санз», регулярный чемпионат НБА
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Время в материале указано по Москве.
🏒 3:00: «Монреаль Канадиенс» — «Нью-Йорк Рейнджерс», регулярный чемпионат НХЛ
Интрига: как обострится борьба за плей-офф на Востоке?
Перед сезоном «Рейнджерс» были одним из фаворитов чемпионата, а «Монреаль» воспринимался аутсайдером. Однако прямо сейчас обе команды находятся в одном положении и борются за плей-офф. «Монреаль» получил мощную оплеуху в прошлом матче, превратив 3:0 против злейших соперников из «Торонто» в 3:7 на своём льду. «Рейнджерс» выиграли четыре встречи из последних пяти: продолжится ли удачная серия?
🎾 3:30*: Вероника Кудерметова (Россия) — Элина Свитолина (Украина, 28), Australian Open, четвёртый круг
💬 Матч с текстовой трансляцией
*Время матча может измениться и будет уточнено
Интрига: улучшит ли Кудерметова свой рекорд на АО?
Вероника Кудерметова уже побила свой рекорд, впервые пробившись в четвёртый круг АО. Теперь, чтобы улучшить это достижение, россиянке необходимо справиться с украинкой Элиной Свитолиной. Девушки ранее встречались дважды, и в обоих случаях успех праздновала Вероника — в Москве-2019 и Абу-Даби-2021. Победительница нового матча далее сразится с кем-то из пары Елена Рыбакина — Мэдисон Киз.
🏒 17:00: «Салават Юлаев» — «Авангард», регулярный чемпионат КХЛ
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: продолжит ли омский клуб цепляться за топ-4?
«Салават» никак не может подняться на первое место на Востоке: несмотря на то что «Трактор» в последнее время прихрамывает, команда Виктора Козлова часто спотыкается на ровном месте. «Авангард» же вряд ли устраивает его текущее положение в турнирной таблице, и команда Ги Буше наверняка хочет подняться в ней повыше, удачно сыграв в матче с другим восточным топом.
🏒 19:30: «Торпедо» — «Спартак», регулярный чемпионат КХЛ
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: сможет ли нижегородский клуб удачно сыграть дома?
Команды Игоря Ларионова и Алексея Жамнова заработали себе репутацию атакующих, но в последнее время у обоих клубов дела совсем не клеятся. В «Спартаке» происходят загадочные внутренние процессы, Николай Голдобин и Иван Морозов даже садились в запас на матч, «Торпедо» в последнее время отвратительно играет дома, разгромно уступая даже ужасно играющему на выезде «Адмиралу».
🤾♂️ 22:30: Гандбол. Чемпионат мира — 2025, группа F, 3-й тур, Швеция — Испания
Интрига: смогут ли шведы отомстить за ЧМ-2023?
Два года тому назад шведы и испанцы делили между собой бронзу ЧМ-2023: удачливее оказались парни с Пиренейского полуострова. В 2025-м судьба свела их уже на первом групповом этапе, но делить пока нечего: и Швеция, и Испания выиграли по два матча и уже обеспечили проход в следующую стадию турнира. Впрочем, это значит, что болельщики просто посмотрят красивый гандбол от двух классных команд.
⚽️ 23:00: «Челси» — «Вулверхэмптон», АПЛ, 22-й тур
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: лондонцы собираются выбираться из кризиса?
К середине декабря «Челси» шёл на серии из пяти побед в АПЛ, что позволяло команде идти на втором месте, а её болельщикам – пусть и сдержанно, но надеяться на чемпионство. Следующие пять матчей спустили и тех, и других на грешную землю. И ведь топ-соперников на пути не было: поражения от «Фулхэма» и «Ипсвича», ничьи с «Эвертоном», «Кристал Пэлас» и «Борнмутом». И вот лондонцы уже вне топ-4, а ведь вернуться в ЛЧ ой как хочется. «Вулверхэмптон» – тоже не гранд, так что пора бы уже всё-таки победить. Получится ли? Далеко не факт.
🏀 23:30: «Кливленд Кавальерс» — «Финикс Санз», регулярный чемпионат НБА
Интрига: лидер Востока обыграет Дюранта и компанию?
«Кливленд Кавальерс» продолжает показывать и доказывать, что является одной из лучших команд этого сезона. После разгромного поражения от «Оклахомы» Донован Митчелл и компания собрались с мыслями и одолели «Миннесоту». Теперь подопечным Кенни Аткинсона предстоит провести матч с «Финикс Санз». При этом «Кливленд» сыграет вторую встречу за два дня. Удастся ли сдержать натиск Кевина Дюранта и его «солнечных»?