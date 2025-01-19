Начинаем рабочую неделю со спорта: «Торпедо» — «Спартак» и «Трактор» — «Витязь» в КХЛ, английский футбол и яркий матч НБА! Не пропустите!

Топ-события понедельника: чемпионат мира по гандболу, Кудерметова на AO и хоккей

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Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Монреаль Канадиенс» — «Нью-Йорк Рейнджерс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: как обострится борьба за плей-офф на Востоке?

Перед сезоном «Рейнджерс» были одним из фаворитов чемпионата, а «Монреаль» воспринимался аутсайдером. Однако прямо сейчас обе команды находятся в одном положении и борются за плей-офф. «Монреаль» получил мощную оплеуху в прошлом матче, превратив 3:0 против злейших соперников из «Торонто» в 3:7 на своём льду. «Рейнджерс» выиграли четыре встречи из последних пяти: продолжится ли удачная серия?

В прошлом матче команде из Нью-Йорка очень помог Шестёркин: «Мы нуждались в этом». Главный тренер «Рейнджерс» — о «сухом» матче Шестёркина

🎾 3:30*: Вероника Кудерметова (Россия) — Элина Свитолина (Украина, 28), Australian Open, четвёртый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: улучшит ли Кудерметова свой рекорд на АО?

Вероника Кудерметова уже побила свой рекорд, впервые пробившись в четвёртый круг АО. Теперь, чтобы улучшить это достижение, россиянке необходимо справиться с украинкой Элиной Свитолиной. Девушки ранее встречались дважды, и в обоих случаях успех праздновала Вероника — в Москве-2019 и Абу-Даби-2021. Победительница нового матча далее сразится с кем-то из пары Елена Рыбакина — Мэдисон Киз.

🏒 17:00: «Салават Юлаев» — «Авангард», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 20 января 2025, понедельник. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: продолжит ли омский клуб цепляться за топ-4?

«Салават» никак не может подняться на первое место на Востоке: несмотря на то что «Трактор» в последнее время прихрамывает, команда Виктора Козлова часто спотыкается на ровном месте. «Авангард» же вряд ли устраивает его текущее положение в турнирной таблице, и команда Ги Буше наверняка хочет подняться в ней повыше, удачно сыграв в матче с другим восточным топом.

Новое достижение лидера омичей: Видео Рид Буше стал лучшим снайпером «Авангарда» в истории КХЛ

🏒 19:30: «Торпедо» — «Спартак», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 20 января 2025, понедельник. 19:30 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сможет ли нижегородский клуб удачно сыграть дома?

Команды Игоря Ларионова и Алексея Жамнова заработали себе репутацию атакующих, но в последнее время у обоих клубов дела совсем не клеятся. В «Спартаке» происходят загадочные внутренние процессы, Николай Голдобин и Иван Морозов даже садились в запас на матч, «Торпедо» в последнее время отвратительно играет дома, разгромно уступая даже ужасно играющему на выезде «Адмиралу».

🤾‍♂️ 22:30: Гандбол. Чемпионат мира — 2025, группа F, 3-й тур, Швеция — Испания

Интрига: смогут ли шведы отомстить за ЧМ-2023?

Два года тому назад шведы и испанцы делили между собой бронзу ЧМ-2023: удачливее оказались парни с Пиренейского полуострова. В 2025-м судьба свела их уже на первом групповом этапе, но делить пока нечего: и Швеция, и Испания выиграли по два матча и уже обеспечили проход в следующую стадию турнира. Впрочем, это значит, что болельщики просто посмотрят красивый гандбол от двух классных команд.

⚽️ 23:00: «Челси» — «Вулверхэмптон», АПЛ, 22-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: лондонцы собираются выбираться из кризиса?

К середине декабря «Челси» шёл на серии из пяти побед в АПЛ, что позволяло команде идти на втором месте, а её болельщикам – пусть и сдержанно, но надеяться на чемпионство. Следующие пять матчей спустили и тех, и других на грешную землю. И ведь топ-соперников на пути не было: поражения от «Фулхэма» и «Ипсвича», ничьи с «Эвертоном», «Кристал Пэлас» и «Борнмутом». И вот лондонцы уже вне топ-4, а ведь вернуться в ЛЧ ой как хочется. «Вулверхэмптон» – тоже не гранд, так что пора бы уже всё-таки победить. Получится ли? Далеко не факт.

🏀 23:30: «Кливленд Кавальерс» — «Финикс Санз», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 20 января 2025, понедельник. 23:30 МСК Кливленд Кавальерс Кливленд Не начался Финикс Санз Финикс Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: лидер Востока обыграет Дюранта и компанию?

«Кливленд Кавальерс» продолжает показывать и доказывать, что является одной из лучших команд этого сезона. После разгромного поражения от «Оклахомы» Донован Митчелл и компания собрались с мыслями и одолели «Миннесоту». Теперь подопечным Кенни Аткинсона предстоит провести матч с «Финикс Санз». При этом «Кливленд» сыграет вторую встречу за два дня. Удастся ли сдержать натиск Кевина Дюранта и его «солнечных»?