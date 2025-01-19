Катастрофа «Сибири» с буллитами, мощный дебют сына Кошечкина. Итоги дня в КХЛ

19 января в регулярном чемпионате КХЛ состоялось три игры. Коротко подводим итоги матчей.

Брендан Лайпсик провалился в Екатеринбурге, но в Новосибирске заново открыл себя — сегодня канадец с российским паспортом оформил дубль. ЦСКА, который страдает от травм, очень вяло начал матч, но переломил встречу, отыгравшись с 0:2. «Сибирь» смогла перевести игру в овертайм, однако в серии буллитов опять уступила — команда Вадима Епанчинцева проиграла все пять послематчевых серий в этом сезоне и является единственной командой КХЛ, которая не побеждала в них.

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«Локомотив» в Астане снова ротировал целую тройку игроков, а свой первый матч в КХЛ проводил Максим Майоров. Двухметровый вратарь, сын Василия Кошечкина, получил свой шанс после травмы Даниила Исаева и отлично показал себя, отразив все 20 бросков соперника и заработав «сухарь» в первой же своей встрече в КХЛ, Для «Барыса» это поражение стало уже 11-м подряд.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Игра в Сочи получилась откровенно унылой: «Автомобилист» на фоне «Сочи» не выглядел командой, которая идёт в таблице намного выше. Однако у уральской команды есть высокооплачиваемые мастера, и комбинация Стефана Да Косты и Анатолия Голышева вылилась в победный гол. «Автомобилист» одержал шестую победу подряд и поднялся на третье место Востока, оттеснив «Салават Юлаев».

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Матчи 20 января

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 20 января 2025, понедельник. 17:00 МСК Трактор Челябинск Не начался Витязь Московская область Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 20 января 2025, понедельник. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 20 января 2025, понедельник. 19:30 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2