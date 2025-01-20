Драка тяжеловесов и новое достижение Панарина. «Монреаль» и «Рейнджерс» дали шоу!

В последние несколько лет «Монреаль» и «Рейнджерс» были командами с разных планет – пока первые боролись за первые пики и прозябали на дне турнирной таблицы, вторые играли в финалах конференции и выигрывали Президентский кубок. В этом сезоне расклад изменился: «Хабс» дождались прогресса молодых игроков и теперь являются одной из команд, которая претендует на плей-офф, а «синерубашечники» с треском провалили около двух месяцев регулярки и теперь могут только мечтать о стабильности последних лет.

Видимо, близость в турнирной таблице (перед матчем у «Монреаля» было на одно очко больше) вызвала особую принципиальность по ходу встречи. И не забываем, что это два представителя «Оригинальной шестёрки».

Первый бой был проведён за пять минут до окончания первого отрезка: хотя вернее будет назвать поединок между Шнайдером и Андерсоном борцовским, так как защитник «Рейнджерс» просто взял и бросил оппонента на лёд. Будь это борьба, Брэйден получил бы четыре балла за амплитудный бросок, но так лишь две минуты за грубость.

Уже в тот момент Джекай и Ремпе беседовали друг с другом, а защитник «Монреаля» вроде был готов к схватке, но форвард «Рейнджерс» не выражал особого желания, что странно. Зато в начале второго периода Мэтт первым сбросил перчатки, но бой в итоге проиграл, пропустив несколько болезненных ударов слева. В конце Арбер и вовсе завалил соперника на лёд под оглушительный гул «Белл-центра».

Но в этом матче были не только драки и стычки. Игра развивалась по сценарию, который команды выдержали все 60 минут – «Рейнджерс» выходят вперёд, а «Монреаль» догоняет. Главным антигероем можно назвать защитника гостей Уилла Боргена, который «привёз» два гола в результате собственной небрежности: в моменте с первым голом неудачно вывел шайбу из зоны, а при третьем – сделал глупую передачу через середину, которая была перехвачена.

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«Синерубашечники» наконец-то нашли конспекты по игре в большинстве, которые бесперебойно работали в прошлом сезоне. Мика Зибанеджад прервал семиматчевую безголевую серию, а Артемий Панарин ассистировал партнёру и вышел на чистое девятое место в истории «Рейнджерс» по результативным передачам.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Встреча ушла в овертайм, где решающее слово сказал расцветший в «Канадиенс» Патрик Лайне, который замкнул передачу Гуле и принёс важную победу команде.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

5:4 – «Монреаль» одерживает третью победу в четырёх последних играх и теперь отстаёт от зоны плей-офф всего на одно очко. «Рейнджерс», в свою очередь, набирают очки в восьми встречах подряд – команда из Нью-Йорка пережила тяжёлые времена и теперь пытается всеми силами вернуться в восьмёрку.