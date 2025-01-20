«СКА играет в хоккей, требующий идеальных физических кондиций». Интервью с Карпухиным

Защитник СКА Илья Карпухин – об обмене из «Трактора», требованиях в новом клубе, коммуникации с Романом Ротенбергом и тренировочном процессе перед плей-офф.

«У тренеров СКА чёткое разделение обязанностей, всегда можно подойти к любому специалисту»

— Расскажи, как прошел обмен из «Трактора» в СКА?

— Мы были на связи с главным тренером команды Романом Ротенбергом. Он звонил мне как главный тренер сборной. У тренерского штаба есть такая практика – связываться со всеми кандидатами в главную команду. Потом у петербургского клуба возникла заинтересованность во мне и был произведен обмен на Василия Глотова и Арсения Коромыслова.

— Коммуникация с главным тренером есть и в СКА?

— Разумеется. Причём это работает не только в одну сторону, когда тренер может вызвать тебя на разговор. Ты тоже можешь связаться с ним в любое время, обсудить многие вещи. С точки зрения коммуникации СКА – очень открытый клуб. Это касается всего тренерского штаба, с которым всегда складываются честные доверительные отношения, что очень важно для игроков. У тренеров есть четкое разделение обязанностей, и любой игрок может подойти к любому специалисту по интересующему его вопросу: по защитникам – к одному, по большинству – к другому и так далее.

Вообще, СКА – одна из лучших организаций в лиге. Здесь всё на очень высоком уровне. Мы смотрим очень много видео, в команде подробный разбор всех моментов. Как общекомандных, так и своих смен: видеоанализ задействован по полной. После каждого матча можно получить нарезку своих смен и, если надо, обсудить их с тренерским штабом.

— Как быстро ты адаптировался в новой раздевалке?

— Тренерский штаб, персонал, многих игроков я знал по сборной – особенно после победного Кубка Первого канала — 2024, адаптироваться в таких условиях было достаточно просто. Также по сборной я был знаком с требованиями к игрокам. Можно сказать, в сборной и в СКА они схожи.

Материалы по теме «Не всё от меня зависит». Карпухин ответил на вопрос о продлении контракта со СКА

«Игры за сборную всегда важнее, чем за клуб. Для победы на Кубке Первого канала задействовали дополнительные резервы организма»

— Сравни системы Бенуа Гру и СКА. Каковы подходы к хоккею у разных тренеров?

— И в «Тракторе», и в СКА много внимания уделяется деталям, игрокам дают много теории: проводят собрания по игре в неравных составах, разбирают игру в формате «пять на пять». Графики команд по количеству тренировок и выходных тоже похожи. В СКА мы много тренируемся. График зависит от календаря. Например, если за день до игры у команды лёд, значит, в день игры может не быть раскатки. И наоборот – если в день игры интенсивная раскатка, то за день до игры льда может не быть. Это передовые подходы к подготовке игроков. Можно, наверное, выделить некоторые различия, например, менталитет – в «Тракторе» североамериканский тренер со своим менталитетом, много английского языка. В СКА российские тренеры, но есть, к примеру, и канадский специалист – тренер по развитию. Отметил бы, что в СКА очень много интересных упражнений — как на льду, так и на земле.

— Нужны игрокам длинные изнурительные тренировки?

— Наша задача – держать себя в оптимальных кондициях, пройти сезон без спадов и выйти на пик к плей-офф. Тренировка может быть и длительной, чуть ли не двухчасовой, и короткой, но при этом очень интенсивной. Это, как я уже говорил, зависит от календаря и графика команды. В день перед игрой мы можем покататься 45 минут, отработать какие-то тактические вещи, почувствовать лёд, подготовить экипировку и продолжить работу в тренажёрном зале. В день игры может быть короткая, но интенсивная раскатка – разогнать кровь, зарядиться эмоциями на игру. На длинных тренировках, когда между играми несколько дней, у тренерского штаба есть возможность для мониторинга функциональных показателей игроков. Можно проделать всю ту работу, на которую нет времени внутри игровых серий. Важен баланс работы и восстановления, без которого длинную дистанцию не пройти.

Илья Карпухин на Кубке Первого канала — 2024 Фото: ИльяИлья Смирнов, photo.khl.ru

— Как было с тренировками в сборной России?

— Работа выстроена так же, как и в СКА: те же требования, те же упражнения. Каких-то кардинальных различий нет. Наверное, она эффективна, раз в последнем розыгрыше мы выиграли Кубок Первого канала.

Вообще, в играх за сборную все выкладываются на 100%. Такие турниры, как Кубок Первого канала, – очень сложные, ты должен задействовать дополнительные резервы организма, чтобы обязательно победить. Это может сказаться по ходу сезона: на физической подготовке, концентрации и прочем. Сейчас мы видим, что многие ребята, игравшие в декабре за сборную, получили травмы: Евгений Кузнецов, Илья Сафонов, Виталий Абрамов. Но жаловаться не приходится, игры за сборную всегда важнее, чем за клуб.

— Приближается конец регулярного чемпионата КХЛ. В каком режиме сейчас живет команда? Как готовится к плей-офф?

— Мы все понимаем, что последние матчи сложились не так, как нам бы хотелось. Конечно, хотим переломить эту ситуацию, и сделать это может только команда. Уверен, это нас закалит, сделает сильнее. У команды есть огромный потенциал, который мы сможем раскрыть ближе к плей-офф. Вся команда хочет забраться как можно выше в турнирной таблице, однако самая важная часть начинается после регулярного чемпионата. СКА играет в интенсивный хоккей, где при потере шайбы в чужой зоне в высокое давление идёт вся пятёрка. Это очень зрелищный хоккей, который требует идеальных физических кондиций. Мы набираем их по ходу сезона, тренерский штаб делает всё, чтобы минимизировать количество ошибок в игре, чтобы подойти к решающим матчам сезона в оптимальной форме – игровой и физической.