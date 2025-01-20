«Овечкин — великий игрок, не так ли?» Трамп перед инаугурацией расхваливал русскую звезду

Избранный президент США Дональд Трамп в ходе митинга своих сторонников накануне инаугурации (она начнётся сегодня, 20 января, в 18:00 мск) похвалил российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Отметим, что выступление Трампа прошло на домашнем стадионе «столичных» «Кэпитал Уан-Арена».

«Я бы хотел поблагодарить владельцев этой арены… Их команда сейчас в отличном положении, и Овечкин — великий игрок, не так ли?» — сказал Трамп.

Сразу стоит отметить, что в упоминании Овечкина главой американского государства нет ничего удивительного. «Кэпиталз» в первый и последний на сегодняшний день раз стали обладателями Кубка Стэнли в 2018 году именно при первом президентстве Трампа. Уже в начале следующего года Дональд, согласно устоявшейся традиции, принял чемпионскую команду в Белом доме, где тепло общался с Александром и жал ему руку. То бишь оба давно знакомы и явно находятся в хороших отношениях.

Кроме того, в своей речи Дональд, будучи ещё и бизнесменом, упомянул другую акулу мирового бизнеса Теда Леонсиса: владельца хоккейного и баскетбольного «Вашингтонов». «Кэпиталз» нынче лидируют в регулярном чемпионате НХЛ, а Трамп как яркая личность и опытный политик точно не упустил бы возможности разогреть местных жителей такими приятными для их ушей словами.

К тому же Овечкин устроил активную погоню за вечным рекордом Гретцки, и это, несомненно, Трампу тоже прекрасно известно. Таким образом, американский президент грамотно действует сразу в нескольких направлениях: хвалит Ови, всё больше заставляет симпатизировать себе местный электорат и максимально увеличивает свои рейтинги.

Игроки «Вашингтон Кэпиталз» и Дональд Трамп Фото: Zuma/ТАСС

«Как бы мы этого ни хотели, в наше время спорт и политика всегда идут нога в ногу. Не зря для своего выступления новоизбранный президент США Дональд Трамп выбрал именно домашнюю арену клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз». Трамп восхитился Александром Овечкиным и назвал его великим игроком. Здорово, что наших спортсменов уважают за рубежом. Возможно, новый глава Америки поспособствует снятию санкций с российских спортсменов, находящихся под международным баном. Руководители международных спортивных организаций должны задуматься.

Вообще же, мы можем только гордиться, что президент чужой страны в своей речи упоминает нашего хоккеиста. Это в очередной раз доказывает, что Александр Овечкин, являющийся одним из родоначальников движения Putin Team, по праву считается послом российского спорта во всём мире», — сказал известный тренер Андрей Назаров.

До драфта, а затем и подписания контракта с Александром Овечкиным в «Вашингтоне» не знали, что такое аншлаги. Зато при российском форварде на трибунах местной арены яблоку негде упасть. Не будем забывать, что НХЛ для Америки не только спорт, но и прежде всего бизнес. А уж кому, как не Трампу, осознавать, сколько для развития индустрии и максимальной прибыли североамериканской лиги сделал Ови, ставший кумиром миллионов людей по всему миру.