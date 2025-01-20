Доминация «Спартака», равенство на Востоке. Что происходит в сезоне МХЛ

Календарь OLIMPBET МХЛ куда более размеренный, чем в КХЛ. Регулярный сезон в молодёжной лиге закончится тоже в конце марта, но большинство команд уже провели две трети отведённых встреч. У клубов есть длинные перерывы между матчами: если в КХЛ недельные перерывы происходят пару раз за сезон (не считая тех, что отведены на Матч звёзд и Кубок Первого канала), то здесь они могут происходить раз в месяц.

Большая часть сезона уже пройдена, каркас турнирной таблицы понятен, так что кратко пробежимся по важнейшим интригам таблицы и самым интересным фигурам каждой конференции

Запад

Весной 2014-го молодёжка «Спартака» написала очень красивую историю, выиграв Кубок Харламова в тот момент, когда красно-белая основа обанкротилась из-за краха главного спонсора команды. Увы, не так много выпускников той команды стали звёздами: чуть ли не самый известный после Игоря Шестёркина хоккеист того «Спартака» — это рано ставший комментатором и экспертом Артём Батрак.

Спустя 11 лет Батрак вместе с рядом других экспертов прогнозирует, что «Спартак» возьмёт свой второй Кубок Харламова в этом году. Из пяти специалистов, опрошенных сайтом МХЛ, трое выбрали именно «Спартак». Команда Александра Баркова выиграла 32 матча из 39 в этом сезоне и пропустила всего 77 шайб в 39 играх. Пожалуй, каких-то суперзвёзд лиги в составе команды нет — однако молодёжку «Спартака», как и всю систему клуба, отличает фантастическая глубина состава.

Некоторые игроки спартаковской молодёжки уже успели поиграть и за основной состав клуба (причём не в роли лимитчиков), и за «Химик» в КХЛ. Форварды типа Ивана Рябова или Георгия Овчинникова могли бы попадать хотя бы в расширенный состав сборной России, если бы она поехала на МЧМ. «У красно-белых один из самых сбалансированных составов в лиге. Нет огромного промежутка между верхними и нижними звеньями, как это бывает в молодёжном хоккее», — говорил сайту лиги комментатор КХЛ ТВ Даниил Шубин.

Матч «Спартак» — «СКА-1946» Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

После того как Иван Демидов полноценно заиграл в СКА, юных суперзвёзд в этом сезоне МХЛ уже не проглядывается, однако состав питерской молодёжки все равно остаётся весьма глубоким, что позволяет «сорок шестым» идти вторыми на Западе. Действующих чемпионов МХЛ всё ещё возглавляет Герман Титов, который пришёл в клуб посреди прошлогоднего плей-офф. «Говорю ребятам в «СКА-1946» не надеяться на других игроков из высших лиг, они должны быть готовы сами выигрывать матчи», — говорил Титов в летнем интервью — а ведь если сезон у СКА пойдёт не так, то «сорок шестые» в теории могут получить мощный десант из основы.

Привычные гранды МХЛ из «Локо» идут четвёртыми: впереди — сверхамбициозная «Академия Михайлова», где уже готовятся в скором времени заходить в КХЛ и активно собирают юниоров со всей России. Туляки недавно вошли в историю лиги тем, что впервые провели матч под открытым небом — «Молодёжную классику».

«Локомотив» в последнее время делает ставку на местных игроков, однако лучший бомбардир команды, который уже попробовал себя в основном составе — Роман Лутцев из подмосковной Электростали. Лутцева описывают как креативного форварда и плеймейкера, одно из ближайших сравнений в составе ярославцев — Денис Алексеев.

За выживание в «золоте» будут бороться «Амурские Тигры», которые растеряли бо́льшую часть прошлогоднего состава, побеждавшего в «серебре», и «Атлант» Николая Лемтюгова. В Серебряном дивизионе интриги не так мало: за первую строчку борются «Динамо-Шинник» и «Красная Армия»: молодёжка ЦСКА вылетела в прошлом году из «золота» из-за своей банальной юности. На третью строчку, которая даёт право сыграть в плей-ин, претендуют «Крылья Советов» и «Русские Витязи»: однако школе Сетуни не помогает то, что она фактически включена в систему «Спартака».

Восток

Восток, за исключением отдельных сезонов, традиционно уступал Западу по уровню — московских и питерских школ (а с недавних времён ещё и тульской), которые были центрами притяжения юниоров со всей страны, там нет. Явного доминатора там не наблюдается: шансы на первое место есть сразу у четырёх команд.

Пока лидируют «Мамонты Югры». Хотя основной команды уже нет в КХЛ, местный интернат давно и успешно привлекает юниоров из других регионов Урала и Сибири. Например, Егор Заврагин, сменивший в прошлом году «Югру» на СКА, родился в Новосибирске. Система «Югры» даже после ухода тренера по вратарям Артёма Яцкевича продолжает развивать молодых голкиперов: сейчас там выделяется 18-летний Михаил Фудымовский, у которого 93,8% сейвов в 21 матче в МХЛ.

Идущая на четвёртом месте «Чайка» уже не так сильна, как в чемпионский год, но старый менеджмент команды несколько лет назад сделал несколько сильных трансферов для школы. Одним из них был переход Виктора Фёдорова из школы «Локомотива»: сейчас 16-летний томский форвард набирает 20 очков в 31 матче своего дебютного сезона в МХЛ. «В Нижнем Новгороде легче всего пробиться в первую команду, потому что здесь тренеры «Торпедо» лично следят за ВХЛ, МХЛ и даже ЮХЛ», — объяснял форвард, который надеется стать первым игроком 2008 года рождения, сыгравшим в КХЛ.

Виктор Фёдоров Фото: Светлана Садыкова, photo.khl.ru

Идущие третьими «Омские Ястребы» очень сильно зависят от двух людей: форварда Николая Хворова, который набирает 39 очков в 32 играх и везёт второму бомбардиру команды 14 очков, а также отражающему 94% бросков вратарю Сергею Долгову. Хворов — ещё один выпускник новокузнецкой школы, для которого этот сезон будет выпускным. Однако стоит отметить, что многие молодые омичи уже играют в команде ВХЛ.

На Востоке играют три самые молодые команды лиги. Третья команда тульской системы «АКМ-Новомосковск» — единственная в лиге со средним возрастом менее 17 лет. На выходе получается довольно жестокий эксперимент: юные туляки проиграли 34 матча из 37 и имеют разницу шайб «-120». Кроме того, в том же Серебряном дивизионе играют альметьевский «Спутник», где уже 10 игроков 2008 года рождения, а также «Локо-76», вторая и более юная команда ярославской системы.

Бороться за победу в «серебре» будут другие команды. В первую очередь это уфимский «Толпар», подбитый допинговым делом. Несмотря на довольно молодой состав (17,89 лет), уфимцы отметились несколькими важными трансферами, забрав талантливых Александра Жаровских (пока лучший бомбардир команды) и Артура Фаизова. Некоторые топы Востока имеют довольно молодые составы: средний возраст челябинских «Белых Медведей» и «Чайки» ниже 18 лет.

Кроме того, в нижнекамском «Реакторе» продолжает свою работу Дмитрий Фёдоров, сменивший профессию уже довольно поздно. В штабе нижнекамской команды бывший комментатор отвечает за аналитику и разбор матчей, а в своём телеграм-канале подсвечивает детали командной жизни, которые остаются за кадром: например, тренировки под музыку.

В МХЛ есть много интересного, и следить за событиям в лиге легко даже с учётом того, что матчи начинаются не в самое удобное время: все игры молодёжной лиги доступны для просмотра абсолютно бесплатно на ресурсах самой лиги.