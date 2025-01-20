Да что он творит?! Канадский феномен «Салавата» снёс редкий рекорд КХЛ 13-летней давности

Очередной матч регулярного чемпионата КХЛ между «Салаватом Юлаевым» и «Авангардом» превратился в такой же очередной бенефис лучшего снайпера нынешнего сезона Джоша Ливо. Канадский форвард хозяев оформил хет-трик, во многом предопределив уверенную победу уфимского клуба – 4:0. На последнем рубеже хозяев надёжно действовал молодой голкипер Семён Вязовой, сумевший сегодня отыграть «на «ноль», но всё-таки главным героем встречи вновь стал Ливо, который проводит без преувеличения исторический сезон в России.

За 17 лет существования КХЛ в лиге поиграла целая россыпь звёзд – от Сергея Мозякина до Илья Ковальчука. Список мастеров, которые сумели запомниться своей впечатляющей игрой в КХЛ, можно продолжать бесконечно долго, но сегодня именно Ливо стал рекордсменом лиги по числу хет-триков за один регулярный чемпионат КХЛ (4).

В сезоне-2011/2012 российский нападающий Владимир Тарасенко также записал на свой счёт четыре матча с тремя заброшенными шайбами. Но тогда Владимир провёл три подобные встречи в регулярном чемпионате, добавив к ним ещё одну в плей-офф. Причём в том сезоне Тарасенко успел поиграть за две команды, разделив поровну хет-трики между своим выступлением за «Сибирь» и СКА.

«Салават Юлаев» Фото: Светлана Садыкова, photo.khl.ru

31-летний Ливо же стал первым игроком в истории КХЛ, сумевшим сделать четыре хет-трика в одной регулярке. Примечательно, что канадский феномен уфимцев отметился столь впечатляющим результатом всего за один (!) месяц. Если быть точным, то на четыре хет-трика ему понадобилось 26 дней. Три шайбы от 31-летнего Ливо получили «Амур» (25 декабря, 5:3), «Барыс» (30 декабря, 6:0), «Нефтехимик» (15 января, 7:4) и вот теперь «Авангард» (20 января, 4:0).

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В сегодняшнем матче с «Авангардом» Ливо отметился заброшенными шайбами в разных форматах и в разных периодах. Во-первых, он стал автором победной шайбы во встрече, открыв счёт в большинстве за две секунды до конца первого периода. Во втором отрезке Джош отличился в равных составах, а в заключительной двадцатиминутке отправил шайбу в пустые ворота, поставив точку в этом матче.

В Уфе, да и в целом в КХЛ канадский нападающий проводит всего второй сезон. И сегодня Ливо отметился ещё и значимым юбилеем в своём клубе. Первая шайба в матче стала для нападающего 100-м набранным очком за команду в 89 играх. В дебютном сезоне в России хоккеист уже выглядел очень прилично, но во втором он и вовсе действует просто феноменально.

31-летний хоккеист является лучшим бомбардиром и снайпером сезона Континентальной хоккейной лиги. На его счету 55 набранных очков, 35 из которых — заброшенные шайбы. Ближайшим преследователем Ливо в бомбардирской гонке является защитник «Сибири» Тревор Мёрфи — 47 очков, в снайперской — экс-игрок «Салавата Юлаева», а ныне форвард «Северстали» — Данил Аймурзин (27).

С такой скорострельностью к концу сезона Ливо имеет все шансы превзойти ещё не один рекорд КХЛ. Например, один из самых престижных в сезоне-2016/2017 был установлен лучшим снайпером в истории лиги Мозякиным, который тогда забросил 48 шайб в 60 матчах регулярного чемпионата. С тех пор ни одному игроку не удавалось забросить больше за одну регулярку КХЛ.

В прошлом году форвард «Авангарда» Рид Буше штурмовал достижение российского снайпера, но в итоге американский нападающий остановился на второй строчке с 44 голами. Сейчас же Ливо уже ворвался в топ-10 по голам за один регулярный чемпионат КХЛ, а до его завершения ещё остаётся два месяца, за которые Джош должен ещё не раз порадовать поклонников «Салавата» своей игрой.