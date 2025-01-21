Макдэвида дисквалифицировали в НХЛ! Чем провинилась канадская суперзвезда?

Коннор Макдэвид во второй раз в сезоне пропустит три матча «Эдмонтона» подряд. Но если в первом случае капитан «нефтяников» не смог принять участие в нескольких играх своей команды из-за травмы лодыжки, то на этот раз причина абсолютно другая – 28-летний форвард был дисквалифицирован Департаментом безопасности игроков.

Напомню, что вообще привело к такому решению от руководства лиги. В гостевом матче «Ойлерз» с «Ванкувером», состоявшемся в ночь на 19 декабря мск, Коннор получил большой и дисциплинарный до конца конца игры штрафы за удар клюшкой по лицу нападающего «косаток» Конора Гарланда.

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Стоит отметить, что форвард «Кэнакс» старательно провоцировал Макдэвида, удерживая его на льду в самой концовке встречи – в то время, когда «Эдмонтон» старался всеми оставшимися силами отыграть минимальное отставание и перевести игру в овертайм. В итоге у Коннора просто не выдержали нервы – спустя почти полминуты разного рода взаимодействия с Гарландом он просто выплеснул накопившиеся эмоции посредством того самого удара клюшкой.

Участниками заварушки, которая началась практически одновременно с актом физического насилия в исполнении одного из лучших хоккеистов планеты, стали все присутствовавшие на площадке полевые игроки. Каждый из них получил по две минуты, но Макдэвид оказался не единственным, кто схватил ещё и штраф дисциплинарный, – защитник «Ванкувера» Тайлер Майерс точно таким же способом ударил своего коллегу по амплуа из «Ойлерз» Эвана Бушара. А вот Конор Гарланд, который, по сути, всю эту кашу и заварил, отделался лёгким испугом в виде тех же двух штрафных минут.

При этом никакого наказания за задержку Макдэвида для него не последовало – как и остальных игроков, Гарланда оштрафовали за грубость, которая возникла уже после остановки игры, наступившей сразу после удара от Коннора.

Ударивший Бушара Майерс также получил три матча дисквалификации. И хотя в соцсетях уже разгорелся спор о том, должны ли наказания для него и Макдэвида были быть одинаковыми или же защитник заслужил куда более суровые санкции со стороны Департамента безопасности игроков, куда громче звучат разговоры о полной некомпетентности судейского корпуса лиги, который позволяет практически безнаказанно атаковать одну из её главных звёзд.

Доходит до того, что Коннора призывают бойкотировать все медиаактивности, проводимые НХЛ, и даже предстоящий Турнир четырёх наций, который состоится менее чем через месяц. До этого дело, конечно, едва ли дойдёт, но сама тенденция любопытная.

Какие же матчи теперь пропустит Макдэвид? Что ж, мы не увидим встречу Коннора с Александром Овечкиным и «Вашингтоном», который уже прибыл в Эдмонтон и готовится к предстоящей игре. Завершится дисквалификация капитана «нефтяников» после матча с «Баффало». А вот вторая игра, в которой не примет участия 28-летний нападающий, обещает быть очень интересной – в гости к «Ойлерз» приедет «Ванкувер». Ещё одно занятное предложение из соцсетей – позволить Макдэвиду и Майерсу сыграть в этом матче и перенести наказание на другую игру.

Впрочем, и без их участия встреча «нефтяников» и «косаток» приобретает дополнительный подтекст – будут ли хозяева мстить Гарланду, с которым ещё в концовке матча в Ванкувере серьёзный разговор провёл Леон Драйзайтль? За этим лидер «Эдмонтона» сможет понаблюдать лишь с трибун.