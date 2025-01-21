Гениальный легионер «Салавата» или суперталант СКА? 15 лучших игроков месяца в КХЛ

«Чемпионат» совместно с «Кинопоиском», который показывает абсолютно все матчи КХЛ, предлагает читателям выбрать, кто из хоккеистов лиги, блеснувших в последнем месяце, впечатлил больше всего. Поскольку предыдущие итоги мы подводили 23 декабря, в этом списке учитываются результаты игроков с 24 декабря.
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Джош Ливо
Какой-то абсолютно невероятный месяц от канадского лидера «Салавата Юлаева» – Ливо установил рекорд по количеству хет-триков в рамках одного регулярного чемпионата КХЛ, причём на это ему потребовалось всего 26 дней. С 25 декабря Джош четырежды (!!!) забрасывал по три шайбы в ворота соперников, а за 10 матчей на рассматриваемом нами отрезке он набрал 20 (15+5) очков – то есть ровно по два за игру. Сейчас Ливо возглавляет список лучших бомбардиров лиги и гонится за снайперским рекордом Сергея Мозякина в рамках одной регулярки – на 14 точных бросков (то есть установление нового лучшего результата) у него осталось 22 матча.
Данил Аймурзин
Данил продолжает демонстрировать, почему в нём заинтересованы многие топ-клубы КХЛ – в девяти матчах он набрал 11 (9+2) очков и мог бы стать лучшим снайпером прошедшего месяца, если бы не феноменальный Джош Ливо. Но Аймурзина наверняка устраивает и текущая форма – тем более что он уже побил личный рекорд по голам в одной регулярке, а сейчас находится всего в шести очках от бомбардирского, который, без сомнений, скоро падёт. В Череповце 22-летний форвард стал настоящей звездой лиги.
Семён Вязовой
С 24 декабря Семён выходил на лёд в шести матчах, из которых полноценно провёл пять. Тем удивительнее его статистика – три (!) шат-аута и ещё один период без пропущенных шайб в дерби с «Ак Барсом», где Вязовой появился лишь на заключительные 20 минут. Две другие встречи – с «Сибирью» и «Автомобилистом» – сложились для него не так хорошо – там он отразил 27 бросков из 31 и 25 бросков из 28 соответственно. Но такая нестабильность простительна молодым вратарям – тем более что, кроме этих семи голов, он больше ничего не пропускал.
Виталий Кравцов
Форвард «Трактора» продолжает тащить челябинцев в своём лучшем сезоне в карьере – на отрезке с 24 декабря в его активе 16 (8+8) очков за 12 матчей, а его продолжающаяся результативная серия насчитывает уже шесть игр. Вместе с Дмитрием Бучельниковым из «Витязя» Виталий замыкает десятку лучших бомбардиров КХЛ этого сезона, а в своей команде он уступает только Максиму Шабанову, набравшему на шесть очков больше.
Кирилл Пилипенко
Лидер «Северстали» соблюдает идеальный баланс голов и передач в этом сезоне – ровно по 23. За последний месяц он отметился 13 (5+8) результативными действиями в девяти матчах и забрался на третью строчку в списке лучших бомбардиров КХЛ, которую делит с Максимом Шабановым. Его связка с Данилом Аймурзиным продолжает наводить ужас на соперников череповчан, которые вполне серьёзно претендуют на место в топ-4 Западной конференции.
Брендан Лайпсик
Неизвестно, что произошло с канадским россиянином по пути из «Автомобилиста» в «Сибирь», но под руководством Вадима Епанчинцева он вновь штампует очки одно за другим. За восемь матчей в свитере со снежинкой на груди Лайпсик совершил девять результативных действий – на два больше, чем за 25 в Екатеринбурге. Лишь в одном матче Брендан остался без очков, а его результативная серия составляет пять игр.
Иван Демидов
В своём дебютном полноценном сезоне в КХЛ Иван ставит на уши всю лигу. В свои 19 лет он набрал уже 35 очков за 45 матчей, 13 (7+6) из которых – за последний месяц. Талантливый форвард является одним из лидеров СКА в атаке, а по количеству результативных действий в составе армейцев в этой регулярке он уступает только своему партнёру по звену (правда, в последнее время уже не такому частому) Сергею Плотникову. Вчера Демидов в шестой раз был признан лучшим новичком недели и повторил рекорд КХЛ по этому показателю – кажется, с обладателем приза имени Алексея Черепанова тоже всё понятно.
Василий Демченко
30-летний голкипер отлично начал свою карьеру в минском «Динамо» и за последний месяц не раз заставил восхититься своей формой – в пяти из первых шести матчей с 24 декабря Василий отразил не менее 94,4% бросков, а в трёх из них и вовсе оформил шат-ауты, «засушив» одноклубников из Москвы, «Торпедо» и ЦСКА. Последние две игры сложились для него неудачно – в матчах с «Сибирью» и «Ладой» Демченко пропустил два гола после 10 бросков и три гола после 12 бросков соответственно. Но с учётом того, что ему почти не довелось отдохнуть на этом отрезке, этот месяц, в котором он пропустил лишь 10 раз, для него можно считать очень хорошим.
Денис Костин
На плечи голкипера в последнем месяце легла огромная нагрузка – он принял участие в 7 из 11 матчей «Сибири» и лишь в одном случае отразил менее 93,1% бросков по своим воротам! Этот отрезок Денис начал с двух шат-аутов – в Астане и Хабаровске, а затем вытащил для новосибирцев встречу с «Амуром», совершив 46 сейвов, остановил «Салават» 38 спасениями, до последнего давал своей команде шансы выиграть матч с «Нефтехимиком» в Нижнекамске и позволил ей взять реванш у «волков» уже на своей площадке. Встреча с «Трактором», которая пока что была для Костина последней, удалась ему хуже остальных, но в целом это был очень достойный месяц для вратаря, который пропустил всего лишь 10 раз.
Артём Галимов
25-летний нападающий совершенно по-новому раскрылся под руководством Анвара Гатиятулина – Галимов уже давно побил все личные рекорды результативности и сейчас с 41 очком идёт на восьмом месте в списке лучших бомбардиров КХЛ. В последних 11 матчах он совершил столько же (7+4) результативных действий, а его серия с набранными очками составляет восемь игр. О том, как важен Артём для «Ак Барса», говорит его перформанс в последнем матче казанцев с «Адмиралом» – там форвард не только сравнял счёт в меньшинстве, но и реализовал обе попытки в серии буллитов, принеся своей команде победу.
Наиль Якупов
Возвращение в Омск складывается для Наиля великолепно – в «Авангарде» он набирает почти по очку за игру, совершив 19 результативных действий за 21 матч. 10 из них – семь голов и три ассиста – пришлись на последние девять игр, в которых Наиль лишь дважды уходил без очков – Якупов не стал огорчать «Куньлунь», где он начинал сезон, и, как и все «ястребы», не смог подобрать ключи к воротам «Салавата» Юлаева.
Александр Барабанов
Вернувшийся из-за океана в прошедшее межсезонье форвард быстро стал лидером «Ак Барса» – сейчас Барабанов занимает первое место в списке бомбардиров казанской команды и делит с Данилом Аймурзиным шестое во всей КХЛ. На отрезке из последних 11 матчей в его активе 12 (6+6) очков, которые оставляют его на расстоянии в пять очков до установления личного рекорда результативности в лиге. При этом снайперский рекорд Александр уже побил, а вот до нового ассистентского ему пока не хватает шести передач.
Дмитрий Кугрышев
Нападающий, которому недавно исполнилось 35 лет, внезапно выдал один из лучших отрезков за последние годы – в 11 матчах с 24 декабря он набрал 11 (3+8) очков. Хотя по факту все эти результативные действия уместились в восемь матчей – от выезда к «Авангарду» 28 декабря до домашней встречи с минским «Динамо» 14 января. Благодаря этому спринту Кугрышев практически удвоил количество своих очков в этом сезоне – с 12 до 23 – и вырвался на первое место в списке бомбардиров «Лады».
Рид Буше
Новоиспечённый лучший снайпер «Авангарда» в истории КХЛ набрал 10 очков в последних девяти матчах – шесть раз забросил сам и ещё трижды ассистировал партнёрам. Да, нынешняя результативность американца не достаёт до той, что была в прошлом сезоне, но при этом он всё равно является лучшим бомбардиром и снайпером «ястребов».
Сергей Плотников
Несмотря на проблемы с дисциплиной в последних матчах, Плотников является невероятно важным игроком для СКА – на отрезке в восемь игр он набрал аж 13 (3+10) очков, оставшись без результативных действий всего в одном матче. В 34 года у Сергея открылось второе дыхание: с 38 баллами он идёт 12-м в гонке бомбардиров КХЛ и первым в Санкт-Петербурге и мчится к личному рекорду – в сезоне-2022/2023 он набрал 47 очков в составе другого армейского клуба.