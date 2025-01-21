Карьеру таланта «Ак Барса» едва не погубил Билялетдинов. Но теперь Галимова ждут в НХЛ?

В заключительном матче дальневосточного турне «Ак Барс» обыграл «Адмирал» во многом благодаря усилиям Артёма Галимова. Он забил невероятную по своей изящности и не менее важную при этом шайбу в третьем периоде. Перевёл игру в овертайм, а затем в буллитной серии реализовал обе попытки и тем самым принёс гостям победу.

В текущем сезоне на счету Галимова уже 22 гола – ни разу в карьере он и близко не подбирался к таким цифрам. Неудивительно, что, глядя на резкий прогресс нападающего, про него вспомнил и драфтовавший игрока «Анахайм». Только вот совсем недавно Артём был игроком ротации и его карьера уверенно шла под откос. Что изменилось?

Артём Галимов Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

Пять шайб за 51 игру прошлого сезона и 22 — за 46 матчей текущего. Прогресс Артёма Галимова — едва ли не главное пока достижение Анвара Гатиятулина в «Ак Барсе». Креативный форвард бодро влетел во взрослый хоккей и в сезоне-2019/2020 стал лучшим новичком сезона. 20-летний на тот момент игрок выбил 23 (13+10) очка за результативность, и все были уверены – это только начало. Только вот следующие четыре года эффективность Артёма в атаке скорее снижалась. Шесть голов в сезоне-2020/2021, по семь шайб в сезонах-2021/2022 и 2022/2023. И, наконец, 11 (5+6) очков по итогам прошлого регулярного чемпионата. Тогда многие наверняка уже списали хоккеиста, который не смог раскрыть свой потенциал. Пока в команду не пришёл Гатиятулин. При Анваре Рафаиловиче многие игроки казанской команды преобразились, но возрождение Галимова – особенная история.

Артём начал забивать с первых же матчей. Отгрузил по шайбе «Салавату Юлаеву» и «Торпедо», набрал три очка в матче с ХК «Сочи». Но что важнее – отличный старт не стал случайностью, и Галимов сохраняет набранный темп до сих пор. Прямо сейчас его результативная серия насчитывает уже восемь игр, последний раз без очков он уходил со льда ещё в прошлом году, в проигранном домашнем матче с «Северсталью». Галимов не просто много забивает и отдаёт. Он по-настоящему проявляет лидерские качества. Редко проводит на льду меньше 15 минут, на нём держатся спецбригады большинства и меньшинства, он выходит в ключевые отрезки матчей, именно на этого нападающего Анвар Гатиятулин делает ставку, когда нужно решить исход встречи. Возросла роль Артёма и в раздевалке — к примеру, его выбрали капитаном на предсезонном турнире в Санкт-Петербурге.

Артём Галимов в роли капитана «Ак Барса» Фото: ak-bars.ru

Тем удивительнее вспоминать прошлый сезон. При Зинэтуле Билялетдинове Галимов был блёклой тенью себя самого. Зинэтула Хайдярович пытался сделать из творчески мыслящего нападающего бегунка под низшие звенья. У Артёма случались отдельные вспышки гениальности, однако чаще всего сказать о его игре было банально нечего. Только вот вся ли вина лежит на самом спортсмене? Как он мог проявить себя, если тренер давал только по 10 минут за матч и накладывал большое количество ограничений. Малейшая провинность – отправка в запас, как случилось, например, по ходу серии плей-офф с «Автомобилистом». «Ак Барс» уступил в стартовых двух играх дома, и, по словам самого Артёма, Билялетдинову нужно было найти крайнего. «Честно говоря, прошлый сезон даже вспоминать не хочу», – ёмко сформулировал свои эмоции хоккеист в интервью «БИЗНЕС Online».

Пусть напрямую об обиде на Билялетдинова Галимов не говорит, своё отношение к нему он скрывает с трудом. Артём был недоволен своей ролью в команде в прошлые два сезона и откровенно терпел, как его талант зарывают в землю. Терпел ради результата, всё-таки сразу после возвращения в команду Билялетдинов довёл «Ак Барс» до седьмого матча финала Кубка Гагарина. Дальше Галимову было всё равно, кто возглавит клуб. Он был рад самому факту смены главного тренера, так как она чаще всего подразумевает перестроение коллектива. А значит — это шанс для тех, кто ранее был на второстепенных ролях. Гатиятулин сразу обратил пристальное внимание на Артёма. Он хотел подписать игрока ещё в «Трактор», а по переезде в Казань поставил перед собой задачу вернуть Галимова образца пятилетней давности, когда с форвардом работал Дмитрий Квартальнов.

Артём Галимов и Анвар Гатиятулин Фото: Светлана Садыкова, photo.khl.ru

«Если есть доверие, то сразу немного раскрепощаешься и начинаешь делать какие-то свои вещи, которые у тебя получаются, которые ты умеешь делать. А там, когда тебе запрещают всё это делать… Просто вкидываешь шайбу и бежишь, давишь. Работаешь, как чекер. Это сразу сковывает», – объясняет причины своего преображения Галимов.

Впрочем, говорить, что единственная причина неудачного периода в карьере Галимова – Билялетдинов, будет тоже неверно. Всё-таки и в последний год при Квартальнове, который также доверял хоккеисту, Артём смотрелся блёкло. Сезон-2022/2023 «Ак Барс» начинал при Олеге Знарке, и за три месяца Галимов забросил только четыре шайбы. Говорят, что у игрока были определённые проблемы с настроем и самодисциплиной. Галимов немного отпустил себя и перестал развиваться. Гатиятулин же, очевидно, смог найти особый подход к нападающему, и тот отвечает главному тренеру результатом.

Особая фишка Галимова в сезоне-2024/25 – голы в меньшинстве. Уже три шайбы при численном преимуществе у соперника говорят о нацеленности Артёма на ворота в любой ситуации. А гол в матче с «Адмиралом» напоминает о том, насколько изобретательно может действовать этот хоккеист.

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Генеральный менеджер казанцев Марат Валиуллин наверняка пребывает сейчас в замешательстве. С одной стороны, разумеется, он доволен тем, что команда выросла за счёт внутренних резервов. С другой — Валиуллин не может не думать про следующий контракт Галимова. Текущее соглашение Артёма заканчивается этой весной. И наверняка теперь сторона игрока будет требовать пересмотра условий в сторону серьёзного увеличения зарплаты. Тем более что интерес к Галимову вновь проявляет «Анахайм». Агент уже использует этот аргумент в качестве давления на клуб, так что переговоры по контракту ожидаются тяжёлые.

Ехать в НХЛ Артём не спешит, да и в Казани его всё устраивает — как в плане хоккея, так и в быту. Он уверен, что если и лететь за океан, то только для игры в первых двух звеньях. Но кто сказал, что Галимову не под силу будет пробиться в топ-6 «уток»?