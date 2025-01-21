В этом году КХЛ потеряет более десятка ярких звёзд. Как их остановить?

Новая волна отъезда

Не секрет, что в хоккейном мире уже начиная с декабря наступает активная пора поиска новых рабочих мест. Хоккеисты с агентами активно решают вопросы о своём трудоустройстве, прорабатывают варианты со сменой не только клубов, но и лиг.

Весной заканчиваются контракты у целого ряда звёзд и перспективных талантливых игроков. Информация о планах спортсменов стекается из самых разных источников. И уже сейчас на основе поступающих данных можно сказать: в межсезонье-2025 КХЛ столкнётся с очередной волной массового отъезда целой группы лучших хоккеистов. Кто же из ярких свободных агентов склоняется к продолжению карьеры в Северной Америке?

Действующие чемпионы из Магнитогорска практически гарантированно лишатся одного из своих лучших центрфорвардов. Даниил Юров с вероятностью в 90% отправится в «Миннесоту». MVP прошлого плей-офф Илья Набоков также, скорее всего, уедет в «Колорадо». Вопрос до конца не решён, но шансы сохранить вратаря невелики.

В «Локомотиве» в группе риска в первую очередь молодёжь. В сторону «Аризоны» активно поглядывают основной защитник Симашев и пятый бомбардир команды Бут. Они скорее уедут, чем останутся. Интерес к ещё одному острому форварду, Берёзкину проявляет «Эдмонтон». Если «нефтяники» опередят ярославских железнодорожников с красивым контрактным предложением, отъезд станет неизбежным.

Мало кто сомневается в том, что трёх звёзд потеряет СКА: Никишина давно ждут в «Каролине», Грицюка – в «Нью-Джерси», а Демидова – в «Монреале». Желание уехать в НХЛ доминирует у одного из лидеров «Трактора» Шабанова. Ещё один форвард челябинцев Глотов также становится свободным агентом и активно рассматривает разные варианты продолжения карьеры за океаном. Третьим хоккеистом уральской команды, готовым сорваться за океан, является Кравцов (для него это будет уже четвёртая попытка).

Иван Демидов Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

Ну и яркая молодёжь из самых разных клубов не отстаёт от более старших товарищей. Возможности отъезда в НХЛ манят Ильина из «Северстали», Евсеева из «Ак Барса». Казань может потерять также Галимова.

Главная причина — вновь финансы

В любом случае в списке тех, кто покинет Континентальную хоккейную лигу, окажется не один десяток фамилий. Наш хоккей теряет не только своё настоящее в лице главных звезд чемпионата – но и свое будущее, перспективную молодёжь с грандиозным потенциалом. Если же вспомнить, что в обратном направлении, из Америки в Россию, возвращаются невостребованные игроки вроде Денисенко и Костина, а также бывшие таланты, чья карьера развивается по самому невзрачному сценарию… Картина становится грустной втройне.

Самое плохое, что могут делать руководители российского клубного хоккея в этой ситуации – сидеть сложа руки и заявлять, что «ребята едут в НХЛ за мечтой». Эта позиция ущербна с управленческой точки зрения. Ведь она не предполагает никаких шагов по борьбе с проблемой. А ещё и вводит в заблуждение общественность. Поскольку нам пытаются преподнести, что отток лучших хоккеистов в Америку является такой же неизбежностью, как смена времён года.

Но это далеко не так. Взгляните ещё раз на фамилии тех, кто собирается покинуть КХЛ в ближайшие месяцы. Кто из них едет за так называемой мечтой? Ну разве что Никишин, Грицюк да Шабанов. Остальные либо трезво оценивают свои перспективы, понимая, что шансов стать суперзвездой НХЛ у них немного. Либо вообще не забивают голову красивыми планами – вместо этого опираясь на прагматичные соображения.

Дмитрий Симашев, Александр Елесин, Даниил Бут Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

А именно – финансовые. Если мы хотим быть честными сами перед собой, то давайте начнём с правды: из нашего хоккея уезжают из-за денег. Парадокс – клубы КХЛ ежегодно тратят десятки миллиардов, а денег на то, чтобы достойно платить лучшим молодым игрокам, у них нет. Почему – скажем чуть ниже. Сейчас предлагаю элементарно разобраться в цифрах.

Контракт новичка в НХЛ – $ 925 тыс. Около половины этих доходов уходит в налоги. Но все равно получается, что при текущем курсе чистая зарплата самых низкооплачиваемых игроков североамериканской лиги – около 45 млн рублей в пересчёте на нашу валюту. Это минимум, который могут заработать в НХЛ уехавшие из России таланты.

А сколько они получают в родном чемпионате?

Артём Галимов (22 шайбы, 41 очко) входит в десятку лучших бомбардиров сезона, а в «Ак Барсе»-2024/2025 у него контракт на 25 млн рублей. Второй бомбардир «Локомотива» (11 шайб, 32 очка) Максим Берёзкин зарабатывает и того меньше – около 18 млн в текущем сезоне. Неудивительно, что оба игрока всерьёз рассматривают вариант с отъездом за океан. Чтобы Галимов не отбыл в «Анахайм», а Берёзкин – в «Эдмонтон», и казанскому, и ярославскому клубу придётся предлагать обоим форвардам соглашения минимум на 55-60 млн рублей в год.

Зарплата Василия Глотова в КХЛ сейчас составляет 17 млн рублей, тогда как в Америке он с ходу может получить раза в три больше.

Игрок-открытие нынешней «Северстали» Михаил Ильин получает 1 млн рублей. На таком низком старте любое повышение зарплаты будет очень существенным. Но вряд ли в России его доходы могут вырасти сразу в 40 раз. Ведь в Череповце контракты даже самых дорогих игроков ниже, чем американский контракт новичка.

Наконец, яркие молодые звёзды того же «Локомотива». Можно сколько угодно с патриотических позиций ругать агента Мильштейна, который сманивает сверкнувших талантов в Америку и обещает им там золотые горы. Но если подходить к проблеме рационально – надо начать с вопроса: а почему это у него так хорошо получается убеждать молодёжь? Ответ на поверхности, если знать зарплаты Симашева и Бута в Ярославле. Первый получает 3 млн в год, второй – 1 млн.

Потолок пора повышать?

Даже те, кто едет якобы «за мечтой», имеют перед глазами пример суперконтрактов НХЛ. Наверняка тот же Набоков с интересом следил за эпопеей, в конце которой Шестёркин получил соглашение на восемь лет с годовым окладом в $ 11,5 млн. А Грицюка вдохновляет пусть более скромный, но тоже плодотворный пример Марченко, который после одного крутого сезона подписал трёхлетний контракт на $ 3,85 млн в год. Парни прекрасно понимают, что если стать в Америке звездой, то как минимум вот эти $ 4-5 млн (половину от рекордных сумм) они получать точно будут.

А ведь даже $ 4-5 млн в год, даже с учётом высоких заокеанских налогов – это деньги, которых в сегодняшней КХЛ не получит никто. И никогда, если российская лига продолжит жить по нынешним правилам. Потому что есть потолок зарплат – реальность, которая чем дальше, тем сильнее превращается в фактор оттока лучших хоккеистов в Северную Америку.

Данила Юров Фото: Дмитрий Кулинич, photo.khl.ru

В том же «Локомотиве» с удовольствием подняли бы зарплату Симашеву с Бутом в 15-20 раз – но тогда ярославский клуб гарантированно пробьёт потолок. И получается, что никаких финансовых аргументов использовать нельзя. Один из самых перспективных центрфорвардов страны Юров в «Металлурге» получает 40 млн рублей – разве эта сумма способна удержать его от отъезда в Северную Америку? А разве может MVP Кубка Гагарина получать $ 216 тыс. – в четыре раза меньше, чем контракт новичка в НХЛ?

Наконец, разве не показателен пример того же Гребёнкина? После чемпионского сезона «Магнитка» готова была повысить зарплату нападающего до 40 млн. Но это было бы именно повышение — шаг, за который игрок был бы уже обязан клубу, причём на дальнейший рост зарплаты в ближайшие пару лет можно было бы точно не рассчитывать. А в НХЛ, куда одарённый форвард отправился, заработать меньше 45 млн в рублевом эквиваленте он не может чисто физически. А ведь к любому контракту новичка прилагаются бонусы. Максимальная планка – $ 3 млн, и значительную часть этой суммы вполне реально выбить хорошей игрой.

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Игроки, сумевшие хорошо проявить себя в КХЛ, смотрят за океан и видят, как их коллеги в аналогичной ситуации после отъезда в плане финансов только выиграли. Коваленко в сравнении с торпедовским 27-миллионным окладом получает как минимум в полтора раза больше. Цыплакову о прошлогодних спартаковских доходах (12 млн рублей за год) даже вспоминать смешно. Да даже Федотов, перед отъездом за океан столкнувшийся с огромным ворохом проблем, в итоге получил контракт на $ 3 млн в год. В пересчёте на рубли – 150 млн чистыми. В КХЛ никто таких денег вратарю бы никогда не дал.

У клубов есть деньги, но вкладывать их в будущее нельзя

Получается, что потолок зарплат больнее всего бьёт по одной из самых ценных категорий хоккеистов – тех, кто уже стал звездой и готов расти дальше, выходя на суперэлитный уровень мастерства. Жизнь показала, что существующие ограничения искусственны и часто вредны. Ведь клубы были бы готовы вкладывать деньги в кадровое будущее всего отечественного хоккея – но им просто не дают этого делать.

Жёсткие ограничения размера платёжки приводят к тому, что каждый хоккейный топ-клуб должен чем-то жертвовать. Либо строй команду на перспективу – но тогда ты проиграешь в моменте, уступив в плей-офф тем, кто готов вкладывать деньги по принципу «здесь и сейчас». Либо гоняйся за результатом – но тогда молодёжь, которая выросла внутри твоих академий и молодёжных команд, убежит в Америку в поисках лучшей жизни. Удерживая тех, кто востребован на уровне НХЛ, генеральный менеджер не может укреплять слабые места в составе, комплектоваться по принципу усиления проблемных линий. А уж о поощрении тех, кто хорошо проявил себя на маленькой зарплате и требует заслуженной прибавки – вообще речи не идёт.

Потолок в НХЛ растет на 5% в год, а в КХЛ не повышался с 2020-го

Интересно, озабочены ли этой проблемой в КХЛ? По идее, бороться с оттоком и сохранять человеческий капитал – задача лиги. И никакие цифры в 900 млн догмой тут быть не могут. В НХЛ в последние годы потолок зарплат растёт примерно на 5%. $ 83 млн в сезоне-2023/2024, $ 88 млн – в текущем, в следующем будет уже $ 92 млн. А кахаэловский потолок работает с 2020 года и с тех пор ни разу не индексировался. Хотя банальные соображения разума требуют как минимум учитывать инфляцию, повышая потолок на 5-10% в год.