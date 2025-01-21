Пора домой, чтобы стать звёздами КХЛ? Пять россиян, которые могут вернуться из НХЛ

В прессе и телеграм-каналах уже пошли разговоры о том, кто этим летом покинет КХЛ ради НХЛ. Называются конкретные фамилии — в основном те, кого мы и так ждали: Никишин, Грицюк, Юров, Демидов. А вот кто может поехать в обратном направлении? Поговорим о пяти самых интересных кандидатах на возвращение.

в. Александр Георгиев («Сан-Хосе»)

Статистика в сезоне-2024/2025: 28 игр, 10 побед, 88% ОБ, КН 3,45

«Лавины» начинали сезон с вратарским дуэтом Георгиев — Аннунен, который после неудачного старта сезона был перетасован лишь за одну неделю декабря. Уже прошлогодняя статистика русско-болгарского вратаря напоминала мем: спереди 38 побед, лучший результат НХЛ в прошлом году, а сзади менее 90% сейвов и ушедший в минус показатель отражëнных голов сверх ожидаемого.

Так можно было побеждать, когда у «Колорадо» на лёд выходил полностью здоровый состав, много забивавший. Однако на старте сезона Георгиев, увы, никак не подтащил побитую травмами команду. Обмен был почти неизбежен, но на новом месте вратарь пока карьеру не перезапустил — даже если принять во внимание печальный состав «Сан-Хосе». За первую половину сезона The Athletic поставил Александру три с минусом: у Ярослава Аскарова, например пять с плюсом, а у Витека Ванечека просто три.

Александр Георгиев Фото: Eakin Howard/AP/ТАСС

Кажется, в новый сезон «акулы» пойдут с Аскаровым в основе, у которого и односторонний контракт давно готов. В таких случаях молодым вратарям обычно подписывают в пару возрастного бэкапа, который выступает в роли ментора. Ну а Георгиеву на фоне двух его последних сезонов будет сложно претендовать на роль дублëра в другой команде.

в. Иван Федотов («Филадельфия»)

Статистика в сезоне-2024/2025: 13 игр, 4 победы, 87,9% ОБ, КН 3,26

Совсем недавно мы писали о печальной ситуации филадельфийского вратарского триумвирата. Впрочем, ситуация конкретно для Ивана в последних матчах стала получше. Да, он не побеждал с ноября, но в последнее время снова оттеснил Алексея Колосова на позицию третьего номера, а недавно помог «Филадельфии» перевести игру с «Коламбусом» в овертайм. Американские журналисты назвали игру Ивана главной причиной того, что клуб набрал хотя бы одно очко.

Если отбросить совсем провальные октябрьские матчи, то Федотов с ноября показывает более-менее пристойные для НХЛ образца 2025-го 89,7% отражённых бросков. Но проблема для команды — это контракт Федотова. Прямо сейчас в системе клуба нет вратарей, которым Иван мог теоретически закрывать дорогу в основу. Если даже Егор Заврагин летом уедет в Америку, начинать он будет в АХЛ. Однако даже на фоне чудовищной инфляции вратарских контрактов в НХЛ менеджмент ждёт другой игры от голкипера с контрактом в $ 3,275 млн. Вторая половина сезона станет определяющей — в случае отсутствия радикальных улучшений выкуп контракта видится вполне реальным.

з. Александр Алексеев («Вашингтон»)

Статистика в сезоне-2024/2025: 5 игр, 0 очков, «+4»

«Саня Алексеев после сезона такой довольный: «У меня ещё на два года». Я говорю: «Вот ты дурак. Сейчас кого-нибудь подпишут, и будешь седьмым [защитником] ездить два года» – «Да нет, ты что гонишь?». В итоге взяли Эдмундсона, остались Сандин и Фехервари – вот три левых защитника», — хохотал над тогда ещё партнёром по команде Евгений Кузнецов год назад в эфире «Скользкого льда». Тогда русский защитник часто оставался в ротации и провёл за сезон 39 игр.

Однако прямо сейчас Алексеев даже не седьмой, а восьмой защитник команды — Спенсер Карбери оживил карьеру давно забытого домоседа Дилана Макилрата, который получал игровое время на старте. И «Вашингтон», и основная шестёрка защитников играют здорово, обходится без травм, поэтому Александр не выходит на лёд с 8 ноября — два с половиной месяца! В АХЛ игрока на одностороннем контракте в $ 825 тыс. без драфта отказов отправить нельзя.

Александр Алексеев Фото: John McDonnell/AP/ТАСС

Возможно, «столичные» пока страхуются на случай травм. Возможно, они используют Алексеева как актив на дедлайне, и игрок получит шанс перезапустить карьеру в другом месте. Однако пока карьерная траектория указывает на возвращение в Россию по истечении контракта. Права на игрока принадлежат «Салавату», но финансовая ситуация вокруг клуба вызывает кучу вопросов.

н. Андрей Кузьменко («Калгари»)

Статистика в сезоне-2024/2025: 33 игры, 11 (2+9) очков, «-6»

«Одарённый плеймейкер продолжает упускать возможности для бросков, о которых его умоляли тренеры. Перед сезоном ожидалось, что Кузьменко сможет принести на дедлайне те же активы, которые команда год назад получила в обмене Элиаса Линдхольма. Теперь же этого не произойдёт: его цена настолько мала, что немногие ставят на то, что форвард начнёт следующий сезон в НХЛ, а не в КХЛ», — автор Sportsnet Эрик Фрэнсис назвал Кузьменко главным разочарованием «Калгари» первой половины сезона.

Увы, здесь сложно не согласиться с журналистом. Конечно, у всего «Калгари» большие проблемы в атаке — даже лучший бомбардир команды Джонатан Юбердо пока идёт только на 60-очковый сезон. Однако даже на таком невзрачном фоне Кузьменко постоянно садился в запас, пропуская вперёд даже не каких-то талантов-первораундников, а просто парней из фарм-клуба. Гол в ворота «Виннипега» хотя бы закончил кошмарную сухую серию, но это пока лишь одна шайба.

Однако с учётом совсем недавнего сезона с 39 голами легко представить, что какая-нибудь команда лиги летом предложит Кузьменко контракт в $ 800-900 тыс. Есть пример Джонатана Друэна, который после схожего провала в «Монреале» реанимировал карьеру на минималке в «Колорадо». А вот будет ли это предложение более привлекательным для игрока, чем потенциальные 90+ млн рублей в КХЛ — вопрос другой.

н. Григорий Денисенко («Вегас»)

Статистика в сезоне-2024/2025: 34 игры, 21 (8+13) очко, «-20» (АХЛ), 1 игра, 0 очков (НХЛ)

Первораундник-2018 (тот драфт с годами смотрится всё хуже) не смог возродиться в «Вегасе», где многих возвращали к жизни. Судя по всему, главная претензия к Денисенко — нежелание пахать в прессинге, на котором «Вегас» строит свою игру с момента появления в НХЛ. При этом Григорий стабильно показывает классную статистику в фарм-клубах, и нынешний показатель полезности смущать не должен. Сильных молодых игроков у «рыцарей» не так много, и по уровню «Хендерсона» в АХЛ это бьёт.

«Григорий проявил невероятное усердие, развиваясь в нашей системе в прошлом сезоне. Его уровень владения шайбой и игровая зрелость потрясают. Мы рады, что он остаётся в нашей команде», — говорил генменеджер «Флориды» летом 2023-го, но через несколько месяцев форвард как раз и уехал в «Вегас» транзитом через список отказов. Этим летом «рыцари» потеряли многих игроков, но это не помогло Григорию закрепиться в основе.

Григорий Денисенко Фото: John Locher/AP/ТАСС

В прошлые годы эксперты (типа Андрея Коваленко) много говорили о том, что Денисенко слишком рано поехал в Америку — что ж, судя по всему, летом мы снова увидим форварда в России, свой последний шанс он пока что не использует. Права в КХЛ принадлежат «Локомотиву».

Игроки из АХЛ, которые могут вернуться: в. Георгий Романов, в. Вадим Жеренко, з. Даниил Мисюль, з. Ян Кузнецов, н. Никита Александров, н. Егор Соколов, н. Георгий Меркулов, н. Александр Кисаков, н. Богдан Тринеев, н. Даниил Гущин.