СКА грохнул лидера сезона КХЛ! Помогли два супергола и провал вратаря «Локомотива»

Очередной матч СКА и «Локомотива» ожидался с особым интересом. Армейцы выдали серию из четырёх поражений, по ходу которой в хоккейном сообществе даже стали разгоняться слухи о том, что представить практически невозможно, и СКА пришлось отбиваться от «нападок» по всем фронтам мощнейшим заявлением в соцсетях.

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На этом фоне в Санкт-Петербург приехал со всех сторон благополучный «Локомотив», который даже после потери основного вратаря и в условиях безапелляционного первого места в общей таблице не снижал темп побед и оставался единственной командой КХЛ, не проигрывавшей в 2025 году.

И матч начался так, как следовало ожидать. «Локомотив» завладел инициативой, взял шайбу и территорию под контроль (помогло и быстрое удаление Земчёнка) и вынудил СКА на старте игры думать исключительно об обороне. Но армейцы, к их чести, справились с давлением ярославцев, защищались довольно грамотно, а в тех случаях, когда форварды «Локомотива» оставались-таки в одиночестве на пятачке, здорово действовал Заврагин.

СКА же воспользовался своим первым шансом в матче – большинством. На 15-й минуте Плотников в касание бросил после блистательного перевода от Демидова, и «замёрзший» за первый период Мельничук не успел переместиться от одной штанги к другой. Но на перерыв всё-таки команды ушли при равном счёте, за что гости должны благодарить Берёзкина. Лидер «Локомотива» на 19-й минуте, ускорившись, отменил проброс, легко избавился от опеки Никишина, развернул корпус и всё же прошил Заврагина.

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На второй период игроки «Локомотива» наверняка выходили с мыслью забрать своё в игре, которая шла под их диктовку, но уже на 25-й секунде многие расклады изменил Арсений Грицюк. Форвард СКА нанёс гениальный по точности бросок в ближний угол, но большие вопросы к Мельничуку по этому эпизоду всё равно остались.

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А ещё через три минуты у армейцев вновь сработал фактор Демидова. Молодой суперталант издевательски легко «раздел» опытного Герната, просочился к воротам и переиграл Мельничука, который крайне неуклюже сыграл ловушкой.

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«Локомотив» не пасовал перед обстоятельствами, продолжал гнуть свою линию, и вскоре ярославцы забили на излёте своего большинства. Шалунов разобрался на пятачке. Но быстро развить успех у гостей не вышло, а на 36-й минуте вновь «отличился» Мельничук, не справившийся с далеко не самым сложным броском Бардакова.

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За два периода голкипер ярославцев (кстати, уроженец Санкт-Петербурга и воспитанник СКА) пропустил четыре гола всего с 12 бросков, наошибался и серьёзно повлиял на результат этой встречи. Проблема отсутствия Исаева в этот вечер встала перед «Локомотивом» в полный рост.

Впрочем, стоит сказать и о том, что у команды Игоря Никитина был ещё целый период, чтобы исправить ситуацию, но в третьем отрезке ярославцы не сумели сделать абсолютно ничего, хотя дважды играли в большинстве. При этом нужно отметить СКА: армейцы сыграли в обороне максимально грамотно, правильно и самоотверженно, на невероятном контрасте с той командой, которую не так давно два периода возила «Северсталь». В результате у хоккеистов «Локомотива» пропали уверенность, слаженность в действиях, бросавшаяся в глаза в первом периоде, и Заврагину не пришлось так уж сильно переживать на своём посту. СКА же подвёл итог матча голом в пустые ворота в исполнении Плотникова. 5:2, армейцы прервали серию поражений и остановили монструозного лидера сезона.