«Посмотрите видео, а я буду молчать!» Шоу злого Ротенберга после игры СКА и «Локомотива»

Послематчевые пресс-конференции Романа Ротенберга – это отдельный вид искусства, но сегодня он, пожалуй, превзошёл самого себя, на 180 градусов развернув сам формат общения с журналистами.

После матча с «Локомотивом» главный тренер СКА был очень зол и устроил настоящее шоу! Он сказал лишь несколько слов по игре, что предусмотрено регламентом КХЛ, после чего показал видео двух силовых приёмов ярославцев – Павла Красковского на Андрее Педане и Максима Шалунова на Александре Никишине.

И попросил журналистов самим высказаться, были ли в этих эпизодах нарушения.

ВИДЕО.

«Вы же за честный хоккей? Ну, прокомментируйте!»

— Хочу поблагодарить наших болельщиков, всех, кто пришёл на арену. Эта победа – заслуга только наших болельщиков. Больше комментариев по игре нет и не будет. Хочу, чтобы вы посмотрели видео.

Прокомментируйте этот момент, вы же за честный хоккей? Я не знаю, как завтра он (Никишин. – Прим. «Чемпионата») будет себя чувствовать. Может, он вообще не сыграет. Ну, прокомментируйте!

— С точки зрения болельщика-дилетанта это был чисто игровой момент. Его оценку должны дать судьи-профессионалы.

— Вы посмотрите, как он потерял сознание и падает лицом в лёд. Если бы он сломал себе челюсть или лицевую кость, он бы больше никогда не сыграл за СКА. Прокомментируйте, почему человек падает лицом в лёд без сознания, просто так?

— Вы же разбираетесь в хоккее лучше меня…

— Нет, вы лучше всех разбираетесь!

— Вы не даёте сказать.

— Я вообще молчу!

— С точки зрения болельщика-дилетанта говорить о том, что это были умышленные нарушения, чтобы травмировать ведущих игроков СКА…

— А где Кузнецов? Ответа нет. К следующему вопросу. Давайте, чтобы все ответили, у нас же свобода слова. Есть ребята, которые приходят очень редко, но задают очень сложные вопросы. Прокомментируйте, пожалуйста! Вы отказались, тоже ваше право.

— Мы вам 30 тысяч, получается, экономим. Главное, чтобы это на журналистов не распространялось.

— Я вообще не буду комментировать, только по регламенту. Первый период – отлично, второй – супер, третий – ещё лучше.

— В динамике я не видел нарушения, здесь смотрю, вижу, что человек подпрыгнул, пошёл локоть. Да, это нарушение. Во втором эпизоде Педану повезло, что он высоким родился, думаю, там тоже локоть был в лицо направлен.

— А прыжок видите?

— Прыжок видел.

— А прыгать можно?

— Нет.

После попытки одного из журналистов задать вопрос по игре Ротенберг закончил пресс-конференцию, сказав: «Как-то наш диалог не получается. Давайте закончим пресс-конференцию. Я не буду отвечать на вопросы, я просто прокомментировал игру по регламенту, на этом всё».

Так СКА прервал серию поражений, остановив ярославский бронепоезд.