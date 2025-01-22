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Рейнджерс — Оттава — 5:0, обзор матча, Шестёркин оформил второй подряд сухой матч и подрался, видео

Российский вратарь полез в драку в НХЛ! А ещё Шестёркин повторил мощное достижение легенды
Максим Макаров
Российский вратарь Шестёркин полез в драку в НХЛ!
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Игорь «засушил» вторую игру кряду, дела «Рейнджерс» понемногу налаживаются.

«Рейнджерс» и «Оттава» — прямые конкуренты за уайлд-кард на Востоке. Но желающих заполучить его там полно – по меньшей мере, восемь команд борются за два места. У «сенаторов» был небольшой отрыв перед матчем относительно соперника – подопечные Грина «везли» оппоненту четыре очка.

К 26-й минуте в воротах Мериляйнена побывало уже четыре шайбы, но засчитано из них было лишь две – видеотренер «Оттавы» наглядно показал, что зарплату он получает не зря, дважды разглядев у «синерубашечников» офсайд. Правда, отмены голов не спасли финского вратаря от замены – на льду появился Антон Форсберг.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 января 2025, среда. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 0
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Лафреньер (Трочек, Фокс) – 18:48     2:0 Калиев (Вааканайнен, Шнайдер) – 21:50     3:0 Ремпе (Эдстрём, Кэррик) – 43:34     4:0 Панарин (Фокс, Зибанеджад) – 49:01 (pp)     5:0 Кайлли (Лафреньер, Миллер) – 49:57 (pp)    

Второй период закончился со счётом 2:0 в пользу хозяев, а самое интересное было припасено на третий отрезок. Сначала случилось то, чего ожидать точно было нельзя – Ремпе получил хорошую передачу от партнёра и в ближнем бою уверенно разобрался с вратарём, точно бросив с неудобной руки.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Уже чуть позже Мэтт раскрылся в своём привычном амплуа – в потасовке. Но затеял её даже не тафгай с Бродвея – Брэди Ткачук опасно врезался в Шестёркина и едва не нанёс ему травму. Ремпе вместе с партнёрами мгновенно пошёл заступаться за своего голкипера, но и Игорь оказался не робким парнем (мы это и так знали) и пошёл сам разбираться с Ткачуком.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

По итогу массовой потасовки гости остались в меньшинстве, которое вскоре превратилось в двойное, так как Майкл Амадио провёл силовой приём против Шестёркина – нервы у игроков «Оттавы» окончательно сдали. «Синерубашечники» дважды реализовали большинство усилиями Панарина и Кайлли, доведя дело до разгрома.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

5:0 – важнейшая победа «Рейнджерс» над прямым конкурентом, серия с набранными очками теперь составляет девять матчей. Главным действующим лицом на площадке стал Шестёркин, выдавший очередной яркий перформанс: Игорь не только разобрался с провокатором Ткачуком, но и «засушил» второй матч подряд. Оформил два шат-аута подряд российский вратарь уже в пятый раз за карьеру, что позволило ему повторить достижение Эда Джакомина из прошлого столетия.

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