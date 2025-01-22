«В США есть настолько плохие районы, что туда и заходить не хочется». Интервью с Паником

В центральном матче игрового дня 21 января в КХЛ в шестой раз в сезоне сошлись СКА и «Локомотив». На этот раз сильнее оказались петербуржцы, одолевшие соперников со счётом 5:2.

Вскоре после окончания встречи с корреспондентом «Чемпионата» пообщался нападающий железнодорожников Рихард Паник. В небольшом эксклюзивном интервью словацкий форвард рассказал об адаптации в КХЛ, сравнил жизнь в Словакии, России и США, а также высказался о погоне своего экс-одноклубника Александра Овечкина за снайперским рекордом Уэйна Гретцки.

«Демидов очень хорош. Каждый гол достоин того, чтобы его крутили повсюду»

– Что помешало «Локомотиву» обыграть СКА?

— Очевидно, это был не лучший матч в нашем исполнении. Мы начали игру хорошо, но затем не смогли навязать сопернику свою систему. Поэтому и проиграли.

– Серии из шести побед и 16 очков преимущества в таблице достаточно, чтобы позволить себе проиграть?

— Все в нашей команде хотят выигрывать в каждом матче. Это поражение – препятствие на нашем пути. Думаю, мы вернёмся сильнее и начнём новую победную серию.

— Одну из шайб в ворота «Локомотива» забросил Иван Демидов. Игорь Никитин на пресс-конференции сказал, что тот не получает достаточного уважения.

— Он очень хорош. Каждый его гол, который я видел, достоин того, чтобы его крутили повсюду. Но мы фокусируемся не на отдельных игроках соперников, а на своей системе. И сегодня было не лучшее наше выступление.

— Как вам «СКА Арена»?

— Она невероятная! Интересно, каково болельщикам смотреть игру с самого верха, ведь она просто огромная!

«Хоккей в КХЛ высокого уровня»

— Как проходит ваша адаптация в «Локомотиве»?

— Думаю, я уже адаптировался хорошо. Моя семья здесь, всё проходит хорошо. Команда имела продолжительную победную серию. Сейчас мы проиграли, нам нужно вернуться к работе и начать снова побеждать.

— Что скажете о работе с Игорем Никитиным?

— Он очень хороший тренер, все игроки относятся к нему с огромным уважением. Это справедливый тренер – если ты выкладываешься на тренировках, он это видит и даёт возможность быть в составе. В первый же день в команде я заметил, что все игроки делают то, что от них требуется. Поэтому мы и побеждаем – здесь каждый вносит свой вклад.

— В «Локомотиве» играет Александр Радулов. В свои 38 он играет с той же заряженностью, какую вы видели на площадках НХЛ?

— Прекрасно запомнил его стиль, когда играл против него в Северной Америке. Думаю, по нему нельзя сказать, что ему 38 – он отдаёт всего себя в каждой смене, усердно работает и хочет побеждать. Здорово играть с ним в одной команде.

— Ваши ожидания от КХЛ совпали с реальностью?

— Это очень хорошая лига. Последние несколько лет я провёл в Европе – играл в Швейцарии, Чехии. КХЛ гораздо быстрее, здесь играют более мастеровитые игроки. Это хоккей высокого уровня.

Рихард Паник Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

«Если все будут придерживаться системы Никитина, это приведёт нас к чемпионству»

— Как в «Словане» отнеслись к тому, что вы захотели покинуть команду посреди сезона?

— У нас было соглашение, когда я подписывал контракт – если мне поступит предложение из другой лиги, то я уйду. Мы не расторгали контракт, у нас просто было соглашение, что я проведу несколько матчей. Всё равно нужно было иметь практику, не хочется просто так сидеть дома. Летом я не знал, куда хочу отправиться.

Период в «Словане» помог мне набрать форму, а затем мной заинтересовался «Локомотив». Я был рад перейти в эту команду, многое услышал о ней от Мартина Герната. Он рассказал мне про ребят, про тренерский штаб, персонал. Если все будут придерживаться той системы, которую здесь внедрил Никитин, это приведёт нас к чемпионству.

— Был ли интерес от других клубов КХЛ?

— В основном я общался с «Локомотивом». Когда увидел, как они начали сезон, решение о переходе сюда стало для меня очевидным. Хочется играть в команде, которая выигрывает и имеет отличные шансы на завоевание чего-либо большого.

— Вы могли оказаться в КХЛ раньше?

— Не задумывался об этом. В прошлом году для продолжения карьеры я выбрал Чехию, чтобы быть ближе к дому. Это была моя главная цель – у меня три ребёнка, поэтому хотел быть рядом со своей семьёй. В этом сезоне я был счастлив, когда ко мне проявил интерес «Локомотив». Рад быть здесь и надеюсь помогать команде побеждать.

— Есть ли разница в жизни здесь и в Словакии/Чехии?

— Не сказал бы. Я слышал много историй от разных людей о жизни в России. Сейчас у нас отличные условия в Ярославле, там отличная база и красивый город. Я рос в городе Мартин в Словакии, и там довольно похожие здания. В каждом большом городе есть хорошие и не очень места. Никому не хочется быть в плохих, знаете.

Я был в США, и там похожая ситуация – в центре города всё может быть классно, но есть настолько плохие районы, что в них и заходить не хочется. Это очень похоже на Словакию, где я рос.

«Надеюсь, Овечкин скоро побьёт рекорд Гретцки»

— Не задумывались о том, останетесь ли в КХЛ по окончании сезона?

— Я бы рассмотрел такой вариант. Посмотрим, как сложится остаток сезона – надеюсь, он будет успешным для «Локомотива» и меня. А там уже посмотрим, что принесёт будущее.

— Видите, кто из игроков «Локомотива» мог бы заиграть в НХЛ?

— У нас много классных молодых игроков. Я был удивлён, когда они назвали мне свой возраст – для своих лет они очень хороши. У них есть потенциал, но для стабильной игры там нужно очень много работать – в Америке очень много хороших хоккеистов. Многое зависит от самих ребят, от их усердия.

— Как бывший игрок «Вашингтона» следите за погоней Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки?

— Да, конечно. Я не следил за НХЛ после того, как уехал оттуда, но теперь каждое утро после матчей «Вашингтона» первым делом проверяю, забил ли Ови. Когда вижу, что он забросил ещё одну, меня это очень радует. Про себя думаю: «Да, вперёд, сделай это!» Хочется, чтобы он побил рекорд в этом сезоне. Это было бы невероятно для него. Он отличный парень, у нас были хорошие взаимоотношения. У меня хорошие воспоминания от игры с ним. Надеюсь, скоро он побьёт рекорд.