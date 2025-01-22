Провал ЦСКА и незаконченная перезагрузка «Трактора». Первые итоги дедлайна КХЛ

Месяц назад мы стали свидетелями одного из самых безумных и насыщенных событиями дедлайнов КХЛ. Конечно, его итоги будут окончательно подведены только в конце мая, и не раз в НХЛ бывало так, что свежие приобретения разочаровывали в конце регулярки и преображались весной. Так что сейчас — только первые впечатления спустя месяц.

Василий Глотов и Арсений Коромыслов — в «Трактор», Илья Карпухин — в СКА

Глотов в «Тракторе»: 9 игр, 4 (2+2) очка, «+5»

Коромыслов в «Тракторе»: 9 игр, 2 (1+1) очка, «-1»

Карпухин в СКА: 7 игр, 0 очков, «-3»

Один из самых удивительных обменов дедлайна. Конечно, можно было догадаться, что СКА захочет приобрести челябинского домоседа — и в питерской обороне в последнее время творился полный раздрай, да и сам Карпухин давно ездил в «Россию 25», что обычно указывает на особое расположение Романа Ротенберга. Однако вряд ли кто-то мог представить себе, что за Карпухина СКА отдаст своего не самого звёздного, но уж точно самого полезного центра.

Карпухину не повезло. Во-первых, он попал в СКА в самый разгар турбулентности, которая случилась точно не по вине защитника. Во-вторых, его логично отправили страховать Тони Деанджело, для которого это, как оказалось, были последние матчи в КХЛ — из-за ошибок американца Илье приходилось выгребать чужие «минуса». Теперь ждём, в какой паре потом будет выходить Карпухин: против «Локо» он играл вместе с Дмитрием Юдиным.

В Челябинске в декабре случилась крайне масштабная перестройка состава, и Бенуа Гру решил создать суперзвено Шабанов — Глотов — Ткачёв. Эта тройка уже на 19-й секунде игры против «Нефтехимика» забила, но потом у неё не пошло: вместо Ткачёва в последних матчах там пробуют чекеров. Коромыслов же переходил в Челябинск как более молодая версия Карпухина, но пока его адаптация идёт с трудом — даже с учётом того, что он периодически выходит в первой паре с Кэмпфером.

Александр Шаров — в «Автомобилист», Скотт Уилсон — в «Салават Юлаев»

Уилсон в «Салавате Юлаеве»: 8 игр, 9 (3+6) очков, «+7»

Шаров в «Автомобилисте»: 9 игр, 5 (1+4) очков, «0»

Скотт Уилсон — качественный для КХЛ игрок, что он показал в «Витязе». Хоккей Андрея Разина порой бывает слишком специфическим, чтобы в него вписаться, и провал канадца в «Металлурге» не означал, что он не заиграет в другом клубе. Однако неудача Скотта, конечно же, цену на него обрушила, и «Магнитке» пришлось расставаться с ним за тысячу рублей. И Скотт стартанул на новом месте удачно — но, как и в случае с Джошем Ливо, с которым канадец играет в одном звене, его статистику чуть раздули два матча с «Нефтехимиком», где Скотт набрал пять очков.

Скотт Уилсон Фото: Эльвира Салимова, photo.khl.ru

Супруга Шарова недавно в соцсетях рассказала, что о переезде в Екатеринбург они узнали «одним днём». Это доказывает предположение, что трансфер был оформлен в авральном порядке, когда уфимцы подписали Уилсона, а уральский клуб решил закрыть позицию второго центра после травмы Кёртиса Валка. Однако Александр, как и в «Сибири» Заварухина, чаще выходит на фланге — в центре он появляется иногда, для Заварухина в матчах, где его команда уступает, привычным делом является «миксер» всех звеньев. В любом случае Шаров добавил «Автомобилисту» мастерства.

Можно сказать, что от чистого размена Уилсон — Шаров «Салават» выиграл. Однако при сохранении российского форварда «СЮ» мог бы получить весьма глубокую и разноплановую топ-9 — однако, судя по всему, ресурсов для сохранения обоих хоккеистов у клуба не было.

Станислав Галиев, Рурк Шартье и Коул Касселс — в ЦСКА

Галиев в ЦСКА: 9 игр, 1 гол, «-7»

Касселс в ЦСКА: 5 игр, 0 очков, «-1»

Шартье в ЦСКА: 7 игр, 0 очков, «-8»

Сложно найти в истории КХЛ более неудачные дедлайны, чем нынешнее развитие событий в ЦСКА. Армейский клуб ведь не шёл на тотальную перестройку состава а-ля «Трактор», а сработал во вполне энхаэловском стиле, добавив оборонительных ролевых центров и комплементарного вингера. Однако с Нового года победный механизм ЦСКА разлетелся в клочья. Особой пикантности этим трансферам добавляет то, что при трёх новичках армейцы пока ни разу не забили в равных составах, шайба Галиева пришла в большинстве.

Станислав Галиев Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

При этом, конечно, вопросы к трансферам были изначально, но игроков брали не на ведущие роли — а в результате вместо возможного «ужас» получился «ужас-ужас-ужас». От Касселса никто уже особо ничего и не ждал, но Шартье приезжал в Россию как специалист по вбрасываниям, боевитый центр нижних звеньев и ролевик для меньшинства. Прямо сейчас Рурк выигрывает только «точку», в меньшинстве на лёд он не выходил вообще, да и в обороне не особенно помогает.

Однако при этом стоит отметить, что резко рухнул и уровень игры тех людей, которые в ЦСКА играли с самого начала сезона, в звеньях, которые не перетряхивали. Так что вопросы есть не только к несчастной тройке новичков.

Майкл Маклауд и Константин Окулов — в «Авангард»

Маклауд в «Авангарде»: 13 игр, 8 (2+6) очков, «+8»

Окулов в «Авангарде»: 9 игр, 8 (2+6) очков, «+4»

После дедлайна мы сравнивали состав «Авангарда» с винегретом из тотально разных ингредиентов, с которым Ги Буше надо будет разбираться. Однако канадец и его помощники довольно быстро препарировали эту сборную солянку, и теперь вопрос о непопадании «Авангарда» в плей-офф с повестки дня уже точно снят — можно даже и о топ-4 конференции помечтать.

На фоне проблем Маклауда в «Барысе» было видно, что игрок это качественный (ещё бы, чуть ли не лучший в НХЛ по игре на вбрасываниях), но, очевидно, не тот человек, который должен тянуть игру своего звена в одно лицо. С хорошими партнёрами Майкл предсказуемо заиграл по-новому, заняв ту нишу, которую так и не заполнили после ухода Корбана Найта — и ведь в НХЛ Маклауд играл успешнее Найта. Успехи Окулова можно объяснить совсем банально: ему нужны были новое место и новая тренерская система, и хандривший, но талантливый форвард их получил.

При этом были у «Авангарда» и другие покупки. Приобретение Джованни Фьоре казалось странноватым, однако легионер, наученный у Леонида Тамбиева пахать, вполне органично вписался в схемы Буше и ту роль, которую ему отвели. А вот защитник Евгений Кулик, за которого якобы заплатили 30 млн рублей, пока играет лишь по 13 минут за матч и имеет отрицательную полезность.

Дилан Сикура — в московском «Динамо», Матвей Гуськов и Андрей Прибыльский — в «Трактор»

Сикура в «Динамо»: 6 игр, 4 (1+3) очка, «-2»

Гуськов в «Тракторе»: 8 игр, 3 (1+2) очка, «-2»

«Никита Гусев может выступать и в роли плеймейкера, отдать мне передачу, и сам хорошо завершает атаки. Это просто классный хоккеист. Здесь мы стараемся больше контролировать шайбу и играть в атаке, я чаще владею шайбой. Я чувствую уверенность, тренерский штаб мне доверяет и даёт больше игрового времени», — рассказывал недавно канадский форвард. Несмотря на всю глубину атаки «Трактора», партнёра типа Гусева у Сикуры там явно не было — а после перехода в «Динамо» канадец играет только с ним и с Джорданом Уилом. В общем, москвичи смогли закрыть ту прореху в основе, которая появилась после ухода О’Делла, пока так и не сыгравшего за «Ак Барс».

Дилан Сикура Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

«Трактор» получил форварда, на которого уже как будто бы успели махнуть рукой: 0 очков за 24 игры в двух разных клубах. Однако в первых же двух матчах Матвей набрал три очка, но потом Гру убрал его из звена с Кравцовым, где у Гуськова в первых матчах так здорово получалось — и теперь Матвей снова играет в четвёртом звене и рискует потерять место в основе, когда в строй вернутся Коростелёв и Сафин. Кроме того, «Трактор» получил защитника Андрея Прибыльского: тот пока играет немного, но в его присутствии на льду челябинцы ещё не пропускали.

Однако для «Трактора» этот обмен нельзя оценивать вне контекста выздоровления Никиты Коростелёва и Остапа Сафина: вряд ли бы канадец покинул команду, если бы два этих вингера не пришли. Ну а пока команда Бенуа Гру пока даже не собралась в своём идеальном постдедлайновском варианте.