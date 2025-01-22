АКМ рискует не попасть в плей-офф, «Юнисон» переоценил себя. Что происходит в ВХЛ

В новом сезоне OLIMPBET-ВХЛ состав участников пополнили сразу четыре команды: «Магнитка» (Магнитогорск), «Олимпия» (Кирово-Чепецк), «Торпедо-Горький» (Нижний Новгород), а также ХК «Юнисон-Москва» (Москва). Количество игр, соответственно, тоже увеличилось – с 56 до 64.

В среднем каждая из команд уже провела 43-45 встреч, то есть примерно 3/4 сезона уже сыграно. Предлагаем посмотреть, как себя проявляют новички, как дела у топов, а кто сезон проваливает.

Новички

«Торпедо-Горький»

Команда не появилась из ниоткуда – «Торпедо-Горький» участвовал в сезоне-2019/2020, но финансовые проблемы не позволили продолжить выступление. Ситуацию изменила новая философия клуба из Нижнего Новгорода, который сделал ставку на молодёжь. Но всех через основу не прогонишь – поэтому появление фарм-клуба в городе назревало.

В этом сезоне подопечные Исакова приятно удивляют – идут на третьем месте в сводной таблице, четвёртые в лиге по заброшенным шайбам, а по очкам, набранным на домашней площадке, так и вовсе уверенно лидируют, в отличие от основной команды. При этом есть та самая преемственность, ради которой затея с фармом и создавалась: «Торпедо-Горький» играет в похожем стиле, что и команда Игоря Ларионова, а также даёт постоянную игровую практику таким игрокам, как Егор Виноградов, Андрей Крутов, Арсений Варлаков и другим.

«Магнитка»

После завоевания «Металлургом» третьего Кубка Гагарина в Магнитогорске появилась ещё одна команда – «Магнитка». Мотивация магнитогорского руководства была ясна – нужно было, чтобы под боком был свой клуб, куда можно отправлять молодых хоккеистов получать игровую практику.

Игроки «Магнитки» Фото: vhlru.ru

Непонятно, имел ли какое-то значение в таком случае результат, но главный тренер Равиль Усманов уже в ноябре покинул команду. Возглавил магнитогорцев Евгений Полозов, который в прошлом году работал помощником в Норильске. Результаты пошли наверх – сейчас «Магнитка» идёт на 21-м месте, отставая от зоны плей-офф всего на четыре очка. Как минимум один игрок из команды уже успел достаточно удачно съездить в основную команду: речь про Бориса Осиповича, который в составе действующего чемпиона забросил две шайбы и набрал четыре очка.

«Олимпия»

Последние годы команда выступала в НМХЛ, но команда эта не без истории – совсем недавно ей исполнилось 70 лет. А воспитанниками клуба в своё время являлись легендарные Александр Мальцев и Владимир Мышкин. Правда, результаты пока не радуют: «Олимпия» идёт на предпоследнем месте, пропускает больше всех в лиге и вряд ли выползет со дна до окончания сезона.

«Юнисон-Москва»

Появление «Юнисона» в ВХЛ, наверное, было самым громким в сравнении с другими новичками. Молодая команда с амбициозным руководством сразу же поставила задачу выйти в плей-офф, подписала Кирилла Петрова и Артёма Лукоянова, однако недооценила масштабы новой лиги.

ХК «Юнисон-Москва» Фото: vhlru.ru

Сейчас самобытная команда идёт на единоличном последнем месте: проигрывает «Юнисон» много и зачастую разгромно. Звёзды команды разбежались кто куда: Петров отправился на повышение в «Нефтехимик», а вот Лукоянов доигрался до чемпионата Беларуси. Первый блин пока выходит комом.

Удивления

«Горняк-УГМК»

«Горняк» звёзд с неба никогда не хватал и даже ни разу не проходил барьер второго раунда. Однако два раза «ущипнул» признанных топов ВХЛ: «Кузню» и «Югру», по разу отправив тех в отпуск уже после первого раунда.

«Горняк-УГМК» Фото: vhlru.ru

Сейчас подопечные Алексеева идут на втором месте, отстают на два очка от санкт-петербургского «Динамо», а также с отрывом являются самой результативной командой лиги, разительно отличаясь по стилю игры от «Автомобилиста» Николая Заварухина. Странно наблюдать такие разные команды в одной системе, но как есть. Лучший бомбардир команды (и всей лиги) Андрей Гришаков совсем недавно провёл первый матч в КХЛ за пять лет, но результативными действиями отметиться не смог.

«Рязань-ВДВ»

Последний раз в плей-офф рязанский клуб играл в 2021 году, но там в шести встречах проиграл «Нефтянику». После этого три сезона «Рязань» даже не приближалась к плей-офф – в каждый из трёх неуспешных сезонов отрыв от 16-го места был огромен.

В последнее время команда попала в небольшое пике, хотя ещё совсем недавно подопечные Кулибабы шли в топ-2 ВХЛ. «Рязань» отличает стройная и чёткая система: клуб почти меньше всех пропускает в лиге и доставляет огромные проблемы абсолютно каждому.

Гранды

АКМ

Пару месяцев назад начали активно ходить разговоры о том, что АКМ в следующем сезоне поднимется на ступень выше – в КХЛ. Правда, есть одна большая проблема – отсутствие стадиона, подходящего под критерии главной лиги в России.

Если говорить исключительно про результат, то он плачевный для действующего вице-чемпиона ВХЛ – балансирование на границе зоны плей-офф. Как итог – смена сразу двух главных тренеров.

«Металлург» Новокузнецк

В прошлом году «Кузня» не попала в плей-офф, что стало поводом для изменений как в составе, так и в тренерском штабе. Начало сезона не назовёшь ударным, однако далее «Металлург» взял себя в руки и полетел наверх – сейчас команда уверенно идёт в пятёрке.

Однозначно помогли команде и усиления: Даниил Апальков и Алексей Красиков, широко известные по игре в КХЛ, пополнили состав. Но коллектив у «Кузни» был хорош и без них.

«Югра»

«Югра» является по меркам ВХЛ достаточно обеспеченным клубом. Ту стабильность, которой команде не хватало в своё время в КХЛ, ханты-мансийцы обрели сполна. Но в этом году случился небольшой сбой – девятого места по истечении 44 матчей болельщики явно не ждали.

Причём основные проблемы команды не в обороне – по результативности «Югра» идёт на страшном 22-м месте в лиге. Диссонанс мощнейший, если учитывать, что в предыдущие годы ханты-мансийцы были одним из самых забивающих клубов.

«Нефтяник»

«Нефтяник» наглядно показывает, как может интриговать ВХЛ: ещё весной команда подняла трофей над головой, а сейчас идёт на 24-м месте и, вполне вероятно, останется без плей-офф.

Выделить у действующего чемпиона какую-нибудь одну проблему не получится – слишком уж обширен их комплекс. Состав команды видоизменился, а прошлогодних героев, видимо, накрыло постчемпионское похмелье.