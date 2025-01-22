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Как в Северной Америке реагируют на погоню Овечкина за рекордом Гретцки, хотят ли в США рекорда Ови, реакция болельщиков, НХЛ

«Это будет неловкое празднование». В Северной Америке не хотят рекорда Овечкина?
Владимир Лаевский
Александр Овечкин
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Капитан «Вашингтона» уже точно обойдёт Уэйна Гретцки.

Видимо, уже в нынешнем сезоне мы узрим, как Александр Овечкин обрушивает Вечный рекорд. Это кажется неотвратимым. По прогнозам пресс-службы НХЛ, капитан «Вашингтона» догонит Уэйна Гретцки либо 11 апреля в матче с «Каролиной», либо в заключительной встрече регулярного чемпионата с «Питтсбургом» 18 апреля.

На фоне последних событий всё больше и громче звучит классический вопрос: хотят ли в Северной Америке, чтобы Овечкин побил рекорд Гретцки? Или же, наоборот, там всячески не желают такого исхода Великой погони?

Тема, конечно, не самая простая, но тут важно изучить вопрос комплексно. А посему — дочитать материал до конца. Так что давайте выяснять.

«Вышвырните его отсюда!»

На самом деле желание разобраться в этом вопросе появилось ещё в прошлом году. Как раз когда у Овечкина был серьёзный спад, и тема рекорда обсуждалась, пожалуй, как никогда активно.

Тогда же, примерно в середине февраля 2024 года, я наткнулся на дискуссию известных журналистов Sportsnet Ника Кипреоса, Джастина Бёрна и Сэма МакКи. Как вы помните, первая половина сезона стала серьёзным испытанием для Александра — и однозначно худшим стартом регулярки в его карьере. Так что североамериканские журналисты в подкасте Real Kyper and Bourne обсудили проблемы «Вашингтона» и будущее погони Ови.

Кипреос: Сколько шайб ему нужно забросить, чтобы побить рекорд или сравняться с Гретцки?

Бёрн: Меньше 60?

МакКи: У него 836 голов.

Бёрн: (пауза) Он доберётся до рекорда, ребят.

Александр Овечкин

Александр Овечкин

Фото: Patrick Smith/Getty Images

Кипреос: Окей, он догонит Гретцки…

Бёрн: …но вопрос: «когда?..»

Кипреос: …нет. «Как это будет выглядеть для «Вашингтона»?» — вот в чём вопрос.

Бёрн: Безумно.

Кипреос: Эта команда будет полным отстоем. И всё будет лишь ради того, чтобы Овечкин добрался до рекорда.

Бёрн: Да, их реализация большинства составляет всего 14%, но они оставляют его на льду на две полных минуты. Типа: «доберись уже до рекорда».

Кипреос: Будет ли весело последить за этим рекордом?

Бёрн: Мне не весело.

МакКи: Нет, я ненавижу всё, что осталось.

Бёрн: Я не знаю, стоит ли устанавливать рекорд, если это канадское шоу. Мы вроде как болеем за то, чтобы Гретц подержал его ещё немного.

МакКи: Конечно!

Кипреос: Если он всё ещё действительно доминирующий парень, забивающий голы, тогда да, вы можете «продать» это. НХЛ, и спонсоры будут способствовать этому рекорду. А мы будем наблюдать за парнем, который уже давно безнадёжно устарел.

Бёрн: Парень забивает 18 голов за сезон, но с потолка будут сыпаться конфетти, когда он доберётся до рекорда. Это будет неловкое празднование (смеётся).

Кипреос: Это будет неловко.

Бёрн: И к тому времени они будут отставать на 20 очков от зоны плей-офф.

Кипреос: Это будет неловко для товарищей по команде и для тренерского штаба.

Бёрн: Да нет, они просто дадут ему забить эти голы.

Кипреос: Нет, послушайте, парни хотят побеждать.

Бёрн: И будут разочарованно наблюдать за этим.

Кипреос: Да.

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Бёрн: Знаешь, просто, размышляя об этом, я гарантирую, что эти ребята в команде подумают: «Эй, мы должны сделать что-то ещё при игре в большинстве. Этот план — «накормить» эту машину автоматических бросков — просто не работает».

МакКи: Картофельная пушка на вершине круга вбрасывания (смеётся).

Кипреос: Это будет вызовом для «Вашингтона». Вопрос в том, как они с этим справятся, сколько времени можно будет считать «слишком много» и когда мы дадим кому-то ещё шанс?

Бёрн: А что, если они просто выведут Овечкина из спецбригады большинства?

МакКи: О боже мой.

Бёрн: Это так не работает.

МакКи: Я просто хочу, чтобы Гретцки вышел и сказал: «Я не хочу, чтобы Ови сделал это! Но он слишком классный, он слишком классный!»

Кипреос: Этого не произойдёт.

МакКи: Я знаю, но просто хочу, чтобы Гретцки выступил и сказал: «Нет».

Бёрн: А когда Ови доберётся до 890, то Уэйн скажет: «Я видел достаточно. Поймайте его, ребята!» (смеётся)

МакКи: «Вышвырните его отсюда!» (смеётся)

Бёрн: Полиция решит, что увидела достаточно. Да, я не особо доволен этим.

Кипреос: Но сейчас «Вашингтон» в погоне за выход в плей-офф.

Бёрн: Они в погоне ни за чем. Ни за чем.

Александр Овечкин

Александр Овечкин

Фото: Patrick Smith/Getty Images

Что, получается, в Северной Америке спят и видят, как Овечкин не добирается до Гретцки? На деле всё не так.

Конечно, можно понять журналистов Sportsnet. Они канадцы, поэтому их желание сохранить рекорд у соотечественника очевидно. Критиковать их за это будет попросту лицемерно. Тем более если в прошлом сезоне КХЛ вы яростно выступали против того, чтобы Рид Буше побил рекорд Сергея Мозякина по количеству голов за сезон. Если уж в нашей достаточно молодой лиге какая-то часть болельщиков не хотела, чтобы их рекорд покорил иностранец, то что вообще говорить об НХЛ и о величайшем хоккеисте в истории нашего вида спорта?

Кроме того, в прошлом сезоне НХЛ Овечкин и правда давал поводы усомниться не только в том, будет ли побит рекорд, но и в том, хотим ли мы, чтобы он был побит так. Конечно, и Гретцки в свой последний год в лиге забросил менее десятка шайб, однако до этого он уже присвоил себе массу иных рекордов. Как и рекорд по количеству голов в истории лиги.

Понятно, что один-два сезона не могут перечеркнуть всё, что было заслужено несколькими десятилетиями упорного труда. Однако всё же у этого будет не самый приятный привкус…

Впрочем, сейчас это уже не имеет особого смысла. Овечкин вторую часть минувшего сезона и первую половину нынешнего провёл на высочайшем уровне, за календарный 2024-й забив аж 40 голов!

Так что, возможно, проблему с нежеланием увидеть, как Александр бьёт рекорд, из-за слабой игры самого хоккеиста и его команды уже удалось решить. А остальное, как говорится, уже зависит от личных предпочтений людей.

«В Штатах люди относятся к нему с уважением и любовью»

Рассматривая вопрос более глобально, отмечу очевидную вещь: сколько людей — столько и мнений. Нужно понимать, что это совершенно нормально, если кто-то не хочет увидеть рекорд Ови. У всех есть свои кумиры, свои желания, свои причины болеть за то, чтобы достижение удержал за собой Гретцки. Кто-то просто фанатеет по Величайшему, в ком-то играют нотки патриотизма, кто-то не хочет этого по политическим причинам, а кому-то Овечкин просто не нравится как хоккеист.

Это нормально. У всех есть своё мнение, своя позиция. До тех пор, пока это не переходит в конкретные деструктивные действия или в прямые оскорбления, всё в порядке.

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Тем не менее большинство хоккейных фанатов в Северной Америке всё-таки хочет, чтобы Ови побил рекорд. Это подтверждали близкие Александра, в том числе его жена Анастасия Шубская.

«Сашу очень любят в Америке, тем более в Вашингтоне. У него здесь какая-то всенародная любовь вне зависимости от чего-либо. И в целом в Штатах люди относятся к нему с уважением и любовью. Всегда это вижу», — рассказывала Анастасия.

То же самое подтверждал единственный в истории НХЛ одноклубник Овечкина и Гретцки Майк Кнубл.

«Уэйн очень хорошо себя проявлял как посол игры. Он знал, что это очень неудобная роль для него, но он будет выполнять свою задачу с улыбкой на лице. Он не будет жаловаться на это. Это его работа — двигать хоккей вперёд. Алекс тоже довольно хорош в этом. И ему было трудно. Ови не североамериканец, но он, безусловно, отличный посол хоккея здесь, в Северной Америке.

Они оба сделали так много хорошего для хоккея, для НХЛ, они являются прекрасными образцами для подражания для детей. Уэйн переделал игру по-своему. А затем Ови вновь перестроил её по-своему — добавил немного больше блеска, немного больше яркости. Мы все копировали Уэйна, а сегодня дети копируют Ови.

Люди от побережья до побережья в Соединённых Штатах знают, кто такой Овечкин. А чего ещё можно желать, особенно хоккеисту? Ты едешь в Калифорнию и, играя на пляже в волейбол, можешь там спросить: «Кто такой Алекс Овечкин?» И тебе ответят: «О, тот русский чувак из Вашингтона, да? Хоккеист?» Если ты можешь добиться чего-то подобного, то ты — успешный спортсмен», — сказал Кнубл.

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В том же Вашингтоне многие люди ходят в джерси Овечкина, на матчах «Вашингтона» заметны волны клонов нападающего. Для столицы США Ови — настоящий идол.

Но не только для неё. Вспомните хотя бы последние голы Александра. Как отмечал журналист Иан Оланд, в гостевом матче с «Нэшвиллом» болельщики «хищников» кричали фамилию хоккеиста, требуя, чтобы его выпустили на лёд, когда их же команда сняла вратаря! Да и в следующей результативной встрече Овечкина — с «Оттавой» на выезде — фанаты «сенаторов» скандировали фамилию форварда после забитого гола.

Вспомним другой эпизод.

В ноябре 2024-го, когда нападающий «Юты» Джек Макбэйн нанёс Ови травму, он подвергся серьёзной травле в социальных сетях. Да, не только от российских фанатов.

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Конечно же, такая реакция — это существенный перебор, сродни преступлению. Такого попросту нельзя себе позволять. Но эта реакция позволяет понять чувства болельщиков относительно погони капитана «Вашингтона».

«Если Уэйн его поддерживает, то и мы все должны его поддерживать»

Хотят рекорда не только болельщики, но и хоккеисты. В том же ноябре североамериканское издание The Athletic опубликовало результаты анонимного опроса игроков НХЛ на тему: «Хотели бы вы, чтобы Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ?»

98,1% хоккеистов ответило положительно. Всего 1,9% высказались против нового рекорда Овечкина.

«Если Уэйн его поддерживает, то и мы все должны его поддерживать», — заявил один из игроков НХЛ. Отмечалось, что многие хоккеисты хотят, чтобы Ови побил рекорд Гретцки, но с одной оговоркой: «Только не в матче с нами».

Особая тема — вратари, которым нападающий забивал. Но этому мы посвящали даже отдельный текст, поэтому не будем повторяться.

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Примечательно, что поддерживают Овечкина не только действующие игроки, но и завершившие карьеру. Включая самого владельца рекорда — Уэйна Гретцки. А что может быть важнее?

В руководстве самой НХЛ также ждут рекорда.

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли этой зимой заявлял: «Алекс Овечкин близок к рекорду Уэйна Гретцки. Мы уже готовимся к этому событию. Будут специальные мероприятия».

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн подтверждал, что лига готовится к рекорду.

«Подготовка к этому невероятному достижению, а также момент, когда рекорд будет повторён и побит, — это то, что, я уверен, очень порадует людей. Это получит внимание, фокус и празднование, которого оно заслуживает», — рассказывал Беттмэн.

Александр Овечкин и Гэри Беттмэн

Александр Овечкин и Гэри Беттмэн

Фото: Ross D. Franklin/AP Photo/ТАСС

Наконец, немалое количество журналистов также хочет увидеть рекорд. Особенно хорошо о погоне высказалась журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер.

«Когда я росла в Вашингтоне, у меня на стене висел плакат патлатого Алекса Овечкина. 18 лет спустя я освещаю его историческую погоню за Уэйном Гретцки. Больше никогда не будет такого игрока, как он. Я так благодарна, что освещаю матчи «Кэпиталз» и слежу за этим путешествием как обозреватель.

19 лет назад Алекс Овечкин забил Тот-Самый-Гол, заставив даже Уэйна Гретцки смотреть повтор на кубе, чтобы разглядеть, как шайба залетела в ворота. Сегодня он находится в 21 голе от того, чтобы побить рекорд Гретцки.

Сейчас, когда Ови гонится за тем, что когда-то считалось невозможным, — замечательное время для хоккейного болельщика. Теперь этот рекорд более чем достижим для Алекса», — написала Сильбер.

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Так что большинство хоккейных — да и в принципе спортивных — болельщиков, а также иных людей, так или иначе вовлечённых в спорт, полностью поглощены Великой погоней. Большинство хочет увидеть рекорд Александра и поддерживает его.

И это по-настоящему воодушевляющая история. Овечкина поддерживают не из-за того, откуда он родом. Не из-за того, за какую команду играет.

Ови поддерживают из-за того, какой он хоккеист, как он был предан своему виду спорта все эти долгие годы, десятилетия, через сколько сложностей и боли ему пришлось пройти.

Человек, поистине преданный своему делу, — вот что вызывает уважение. Не гражданство, не клубные цвета, не внешность. А преданность своему делу.

Вот почему эта история — по-настоящему Великая. Она объединяет огромное количество людей. Показывает, как спорт реально может сплотить людей по всему свету. Показывает, что люди из разных стран, по разные стороны океана, что люди с разными лого на своих футболках, шапках и шарфах — всё такие же люди, похожие друг на друга и с минимумом отличий.

Это ли не самое важное?

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