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Новости дня в хоккее за 22 января 2025 года, результаты игр регулярного чемпионата КХЛ, все подробности, календарь

Удивительный гол «Сибири» и новые проблемы «Авангарда». Итоги дня в КХЛ
Денис Лутченко
Новости дня в хоккее за 22 января 2025 года
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«Витязь» совершил яркий камбэк в Нижнекамске, а «Трактор» не справился с Тейлором Беком.

22 января в регулярном чемпионате КХЛ состоялось три встречи. Коротко подводим итоги матчей.

«Трактор» впервые в сезоне проиграл «Сибири» и прервал свою четырёхматчевую победную серию

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» принимал на своём льду новосибирскую «Сибирь». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 января 2025, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 4
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Андреофф (Бек, Морозов) – 02:57 (5x5)     1:1 Кравцов (Николаев, Ткачёв) – 15:26 (5x5)     1:2 Широков (Бек, Андреофф) – 18:11 (5x4)     1:3 Бутузов (Мёрфи, Бек) – 29:53 (5x4)     2:3 Робинсон (Глотов, Шабанов) – 40:27 (5x5)     2:4 Бек – 58:25 (en)     3:4 Дронов (Шабанов, Кравцов) – 58:49 (6x5)    

На третьей минуте матча счёт открыл нападающий «Сибири» Энди Андреофф. Шайба получилась курьёзной. Голкипер «Трактора» Зак Фукале отразил бросок с острого угла, но шайба, ударившись о сетку с внешней стороны ворот, юркнула голкиперу под щитки, после чего пересекла линию ворот. В середине первого периода Виталий Кравцов сравнял счёт, но Сергей Широков под занавес периода вновь вывел гостей вперёд голом в большинстве.

Во втором периоде Владимир Бутузов сделал счёт 3:1 в пользу «Сибири». На первой минуте третьего периода Чарльз Робинсон сократил отставание в счёте до минимума. В концовке встречи голом в пустые ворота отметился Тейлор Бек. «Трактор» вновь смог сократить отставание в счёте за минуту до конца третьего периода благодаря голу Виталия Кравцова, но сравнять счёт так и не удалось.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, «Трактор» прервал свою четырёхматчевую победную серию и впервые в сезоне уступил «Сибири».

«Автомобилист» обыграл «Авангард» в упорном матче и одержал седьмую победу подряд

В Екатеринбурге на стадионе «Уралец» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Автомобилист» принимал на своём льду омский «Авангард». Упорная встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 января 2025, среда. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
2 : 1
Авангард
Омск
0:1 Холодилин (Каблуков, Верба) – 11:51 (5x5)     1:1 Денежкин (Романцев) – 19:06 (5x5)     2:1 Мэйсек (Блэкер, Да Коста) – 53:50 (5x4)    

На 12-й минуте матча счёт открыл нападающий «Авангарда» Никита Холодилин, которому ассистировали Илья Каблуков и Марк Верба, набравший своё первое очко в сезоне. Под занавес первого периода Максим Денежкин с передачи Данила Романцева сравнял счёт. Команды по разу забили голы, которые были отменены после видеоповторов. На 54-й минуте встречи Брукс Мэйсек голом в большинстве впервые вывел «Автомобилист» вперёд в счёте. Этот гол стал победным в матче.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

«Автомобилист» одержал седьмую победу подряд, а «Авангард» впервые при Ги Буше потерпел два поражения кряду. Этот выезд сложился для омской команды максимально неудачным образом: помимо двух осечек в основное время, «ястребы» также потеряли ещё и двух ведущих центров – Майкл Маклауд получил повреждение в Уфе, а Николай Прохоркин травмировался уже в Екатеринбурге.

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«Витязь» отыгрался с 1:3 и нанёс «Нефтехимику» шестое поражение подряд

В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Нефтехимиком» и «Витязем». Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 января 2025, среда. 19:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
3 : 4
Витязь
Московская область
1:0 Белозёров (Сериков) – 00:24 (5x5)     2:0 Жукенов – 01:34 (5x5)     2:1 Заседа (Чехович) – 11:32 (5x5)     3:1 Селезнёв (Митякин) – 26:58 (4x5)     3:2 Макеев (Цицюра, Чивилёв) – 28:33 (5x4)     3:3 Заседа (Барак, Рой) – 33:21 (5x5)     3:4 Яровой (Чивилёв, Готье) – 46:14 (5x5)    

Уже через полторы минуты матча счёт на табло был 2:0 в пользу «Нефтехимика» — отличились Андрей Белозёров и Дмитрий Жукенов. В воротах «Витязя» Максима Дорожко сменил Андрей Кареев. В середине первого периода Матвей Заседа размочил счёт. Во втором периоде сначала Григорий Селезнёв сделал счёт 3:1, а затем «Витязь» ответил двумя голами с интервалом в несколько минут — отличились Алексей Макеев и Матвей Заседа, оформивший дубль. В середине третьего периода Станислав Яровой впервые во встрече вывел «Витязь» вперёд в счёте.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ»

«Нефтехимик» потерпел шестое поражение подряд. Обе команды на данный момент находятся за пределами зоны плей-офф в таблицах КХЛ.

Матчи на 23 января:

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 января 2025, четверг. 17:00 МСК
Барыс
Астана
Не начался
Адмирал
Владивосток
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
23 января 2025, четверг. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Не начался
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
23 января 2025, четверг. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
23 января 2025, четверг. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Не начался
Амур
Хабаровск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
23 января 2025, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Динамо М
Москва
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П1
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