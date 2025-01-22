Удивительный гол «Сибири» и новые проблемы «Авангарда». Итоги дня в КХЛ

«Витязь» совершил яркий камбэк в Нижнекамске, а «Трактор» не справился с Тейлором Беком.

22 января в регулярном чемпионате КХЛ состоялось три встречи. Коротко подводим итоги матчей.

«Трактор» впервые в сезоне проиграл «Сибири» и прервал свою четырёхматчевую победную серию

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» принимал на своём льду новосибирскую «Сибирь». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3.

На третьей минуте матча счёт открыл нападающий «Сибири» Энди Андреофф. Шайба получилась курьёзной. Голкипер «Трактора» Зак Фукале отразил бросок с острого угла, но шайба, ударившись о сетку с внешней стороны ворот, юркнула голкиперу под щитки, после чего пересекла линию ворот. В середине первого периода Виталий Кравцов сравнял счёт, но Сергей Широков под занавес периода вновь вывел гостей вперёд голом в большинстве.

Во втором периоде Владимир Бутузов сделал счёт 3:1 в пользу «Сибири». На первой минуте третьего периода Чарльз Робинсон сократил отставание в счёте до минимума. В концовке встречи голом в пустые ворота отметился Тейлор Бек. «Трактор» вновь смог сократить отставание в счёте за минуту до конца третьего периода благодаря голу Виталия Кравцова, но сравнять счёт так и не удалось.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, «Трактор» прервал свою четырёхматчевую победную серию и впервые в сезоне уступил «Сибири».

«Автомобилист» обыграл «Авангард» в упорном матче и одержал седьмую победу подряд

В Екатеринбурге на стадионе «Уралец» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Автомобилист» принимал на своём льду омский «Авангард». Упорная встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

На 12-й минуте матча счёт открыл нападающий «Авангарда» Никита Холодилин, которому ассистировали Илья Каблуков и Марк Верба, набравший своё первое очко в сезоне. Под занавес первого периода Максим Денежкин с передачи Данила Романцева сравнял счёт. Команды по разу забили голы, которые были отменены после видеоповторов. На 54-й минуте встречи Брукс Мэйсек голом в большинстве впервые вывел «Автомобилист» вперёд в счёте. Этот гол стал победным в матче.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

«Автомобилист» одержал седьмую победу подряд, а «Авангард» впервые при Ги Буше потерпел два поражения кряду. Этот выезд сложился для омской команды максимально неудачным образом: помимо двух осечек в основное время, «ястребы» также потеряли ещё и двух ведущих центров – Майкл Маклауд получил повреждение в Уфе, а Николай Прохоркин травмировался уже в Екатеринбурге.

«Витязь» отыгрался с 1:3 и нанёс «Нефтехимику» шестое поражение подряд

В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Нефтехимиком» и «Витязем». Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.

Уже через полторы минуты матча счёт на табло был 2:0 в пользу «Нефтехимика» — отличились Андрей Белозёров и Дмитрий Жукенов. В воротах «Витязя» Максима Дорожко сменил Андрей Кареев. В середине первого периода Матвей Заседа размочил счёт. Во втором периоде сначала Григорий Селезнёв сделал счёт 3:1, а затем «Витязь» ответил двумя голами с интервалом в несколько минут — отличились Алексей Макеев и Матвей Заседа, оформивший дубль. В середине третьего периода Станислав Яровой впервые во встрече вывел «Витязь» вперёд в счёте.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ»

«Нефтехимик» потерпел шестое поражение подряд. Обе команды на данный момент находятся за пределами зоны плей-офф в таблицах КХЛ.

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