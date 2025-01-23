У Мичкова спад, и он пролетит мимо крутого приза в НХЛ? Расклады в борьбе за «Колдер»

Сложно сказать, когда в последний раз борьба за «Колдер Трофи» так интриговала, как в этом сезоне. Связано это в первую очередь с тем, что юнцам стало всё сложнее быстро заходить в НХЛ – созревания больших талантов приходится ждать порой года три-четыре. Чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть на первых номеров последних драфтов, которые в первом сезоне редко производили впечатление.

Этот регулярный чемпионат стал приятным исключением: по меньшей мере трёх человек, которые идут в числе претендентов, можно назвать с ходу, а если задуматься, то пул фамилий разрастётся ещё. Их сегодня и обсудим.

Лэйн Хатсон («Монреаль Канадиенс»)

В прошлом году Лэйн стал чемпионом мира среди молодёжи в составе сборной США, а турнир закончил с шесть очками. В конце прошлой регулярки Лэйн успел дебютировать в НХЛ – «Монреаль» уже точно пролетал мимо плей-офф, поэтому решил дать время своим проспектам.

О Лэйне перед началом сезона, конечно, говорили, но не в таких объёмах, как о тех же Селебрини и Мичкове. Что ж, зря. Миниатюрный защитник нового поколения открыл дверь в НХЛ с ноги и почти сразу же вышел на гроссмейстерский показатель «очко за игру». Хатсона отличают превосходное видение площадки, незаурядный хоккейный интеллект и очень мягкое катание, которое раз за разом даёт ему преимущество как при игре в атаке, так и при обороне собственных ворот.

Сейчас Лэйн идёт на первом месте в бомбардирской гонке среди новичков, на шестом среди всех защитников лиги, а на площадке Хатсон проводит фантастические 22.36 (парню только 20 лет). И, кажется, это не предел. «Наевшимся» американский талант точно не выглядит. Если новоиспечённый лидер «Монреаля» сохранит подобный темп, то шансов у конкурентов уже не будет.

Маклин Селебрини («Сан-Хосе Шаркс»)

Теперь можно констатировать, что те мучения, ужас и безнадёжность, которые демонстрировали «акулы» в прошлом сезоне, с лихвой окупились – в скором времени Селебрини станет звездой НХЛ. Да, может, не такой яркой, как тот же Бедард, зато более разносторонне развитой.

Маклин Селебрини Фото: Mark Humphrey/AP Photo/ТАСС

Американский журналист Колби Коэн пишет: «Посмотрите, он стал центром первого звена и преуспевает на вбрасываниях, будучи 18-летним парнем. То, как он играет без шайбы в своём возрасте, и то, насколько «Шаркс» могут на него положиться, впечатляет. Этот парень особенный, он игрок нового поколения. Я бы сказал, что он будет лучшим центром, чем Коннор Бедард».

Помимо этого, Селебрини очень хорош в атакующих действиях: Маклин может протащить шайбу, найти передачей партнёра или же хлёстко бросить в касание. Арсенал молодого канадца обширен, и с годами он будет только пополняться.

Матвей Мичков («Филадельфия Флайерз»)

Мичков отправился в НХЛ с большими авансами и ожиданиями, однако в случае с Матвеем, как отмечали многие эксперты, нужно быть осторожным в смелых прогнозах. По трём причинам: во-первых, попадание в новую среду, во-вторых, работать предстояло с одним из самых эксцентричных тренеров в НХЛ, в-третьих, характер у россиянина непростой.

Начало, казалось, смело все возражения: Мичков был одним из самых обсуждаемых игроков во всей лиге, уверенно лидировал в гонке бомбардиров среди новичков, а также давал ту остринку команде в атаке, которой ей катастрофически не хватало.

Однако потом сумасшедшая результативность спала, и все начали обращать внимание на другие вещи: действия в обороне и игру без шайбы. В игре с «Анахаймом» Торторелла усадил Матвея в запас, а после матча сказал: «Дело было в уровне его борьбы, энергии. Катание, энергия — ничего из этого не было. Вы видели перед паузой, что ему было тяжело. Если нужно будет убрать его из состава, я это сделаю. Или усажу его на скамейку во время игры. Это было моим решением».

Сейчас, впрочем, дела у Матвея немного наладились: в последних шести матчах российский форвард набрал пять очков.

Да, есть ещё Логан Стэнковен, который после продолжительного спада в этом сезоне вновь начал находить себя, есть «горячо любимый» в Филадельфии Каттер Готье, но вряд ли уже можно всерьёз обсуждать их шансы на «Колдер» — Хатсон, Селебрини и Мичков почти наверняка попадут в тройку претендентов.

Так есть ли шансы у Мичкова подвинуть конкурентов и забрать первую индивидуальную награду в заокеанской карьере? Они, безусловно, есть, однако главным конкурентом неожиданно стал Хатсон, а не первый номер предыдущего драфта. Лэйн сейчас переписывает рекорд за рекордом, что, очевидно, возвышает его в глазах общественности и североамериканских журналистов. На то, что Хатсон не лучшим образом играет в обороне, никто не посмотрит – важен сам эффект. Именно поэтому шансы сохраняются и у Мичкова, относительно более умелого Селебрини.