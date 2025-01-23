СКА лишился ещё одной звезды. Вслед за Кузнецовым выбыл капитан армейцев

Перед центральным матчем сегодняшнего игрового дня КХЛ между СКА и московским «Динамо» из стана армейцев пришла тревожная новость. Капитан хозяев Александр Никишин в игре с «Локомотивом» получил сотрясение и внесён в список травмированных.

«Саша – настоящий боец, предыдущий матч домашней серии завершал с травмой, полученной после удара в голову, но помог команде победить, боролся до конца вместе со всеми. Здоровья от всей души!» – говорится в сообщении пресс-службы СКА.

Напомним, Никишин получил повреждение после силового приёма форварда «Локомотива» Максима Шалунова. Судьи не усмотрели нарушения правил. Позднее спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ принял решение наложить на Шалунова наказание по п. 1.8.2 статьи 28 дисциплинарного регламента КХЛ (неправильная атака) и подвергнуть его денежному штрафу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Эпизод стал одним из самых обсуждаемых за последнее время. Высказывались все: от журналистов и болельщиков (причём не только петербуржских и ярославских) до экспертов и комментаторов, а главный тренер армейцев Роман Ротенберг даже не стал отвечать на вопросы представителей СМИ на пресс-конференции, предложив им пересмотреть видео момента и самим прокомментировать его.

Конечно, очень жаль, что Никишин в итоге не обошёлся без сотрясения и вслед за Евгением Кузнецовым отправился наблюдать за играми СКА с трибуны. Теперь под вопросом и участие Никишина в Матче звёзд КХЛ, что точно не добавит мероприятию вистов и зрелищности. Но здоровье, безусловно, превыше всего. Сотрясение может иметь самые серьёзные последствия. Особенно в таком контактном виде спорта, как хоккей. Поэтому сейчас для Александра главное — грамотно восстановиться и вернуться на лёд. После ухода Деанджело и травмы Никишина СКА лишился двух ключевых атакующих защитников под большинство.

Александр Никишин Фото: ska.ru

Ключевой же вопрос заключается в другом. Сотрясение Никишин получил в середине первого периода встречи с «Локомотивом». После этого защитник отыграл ещё около 20 минут и даже набрал два балла за результативность.

В таком случае как и почему тренерский штаб и медицинский персонал армейцев позволили вернуться в игру человеку с подозрением на сотрясение мозга? Ведь после хита Шалунова было видно, что Александр отправлен в нокдаун: он поднялся, затем снова упал и с трудом доехал до лавки. На этом, кстати, акцентировал внимание и главный тренер СКА.

Значит, Никишина нужно было моментально уводить в раздевалку в сопровождении доктора, а затем отправлять на углублённое медицинское обследование. Например, в НХЛ очень внимательно относятся к сотрясениям, и при первом же подозрении игроки моментально проходят специальный тест.

Желаем Александру скорейшего выздоровления и возвращения в строй. Представить СКА в плей-офф без Никишина и Кузнецова очень сложно, оба игрока нужны команде в хорошей форме.