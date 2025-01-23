КХЛ нельзя повышать потолок зарплат. Проблема неравенства ещё не решена

Нужно ли повышать потолок зарплат в КХЛ? Естественно, этот вопрос будет одним из основополагающих в будущее межсезонье. И некоторые руководители топ-клубов, а также журналисты уверенно заявляют: да, нужно.

Тем не менее вопрос оказывается значительнее сложнее, чем кажется на первый (и даже на второй) взгляд. И есть немало причин, почему КХЛ необходимо оставить нынешнюю сумму потолка зарплат на той отметке, на которой она находится уже долгое время.

Почему же лиге стоит так поступить и почему главные аргументы сторонников повышения потолка на самом деле слабы?

А зачем вводили потолок зарплат?

Давайте начнём с рассмотрения более глобального и глубокого вопроса.

А зачем вообще создавали потолок и пол зарплат в КХЛ?

Основной причиной для введения такой жёсткой финансовой системы ограничений была огромная пропасть между бедными и богатыми клубами, что чётко делило лигу и в некотором роде создавало «касты». Тогда малейшие успехи не самых богатых клубов воспринимались как чудо и сенсация, но таких «чуд» и «сенсаций» всё равно было минимум. А с годами становилось всё меньше и меньше.

ХК МВД Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Сначала КХЛ пошла на одну из главных реформ в нашем хоккее — ввела двухочковую систему, которая заработала с сезона-2018/2019. Она дала больше шансов не самым богатым клубам и обострила конкуренцию в лиге.

А как известно, главный двигатель прогресса — здоровая конкуренция.

Но иными способами создать нормальные условия для неё в российских реалиях было практически невозможно. К сожалению, в отличие от той же НХЛ, у нас важную роль играют и внеэкономические факторы. Например, политические — как внешние, так и внутренние.

Так, команда вполне может «загнуться», если в её регионе просто сменится губернатор. Или, наоборот, получить достойное финансирование и начать всерьёз говорить о Кубке Гагарина (году к 2026-му, например).

Или один клуб может легко выдернуть высококлассного хоккеиста из другого за нескольких вэхаэловцев или просто за деньги. Потому что у них общий спонсор.

Так и выходит, что наш хоккей работает в иных реалиях. Но делать-то что-то всё равно нужно. Иначе существование более половины команд в лиге будет, по сути, попросту бессмысленным. Спорт работает на достижения, а не на «существование».

Повышение потолка позволит сократить отток игроков? Пфф

Существует мнение, что потолок зарплат и отъезд российских хоккеистов в НХЛ напрямую связаны. Вот только на деле это не совсем так. Или совсем не так.

Очевидно, главная причина отъездов игроков в Северную Америку заключается не в деньгах. Безусловно, есть хоккеисты, для которых финансовая составляющая является основным стимулом. Для этого они и уезжают. Однако разве такая мотивация — это скорее правило, нежели исключение? С трудом верится в это.

Игра в лучшей лиге мира, соперничество с лучшими из лучших — с Александром Овечкиным, Коннором Макдэвидом, Никитой Кучеровым, Леоном Драйзайтлем, Натаном Маккинноном и другими — разве не это является достойным стимулом? Неужели хоккеисты не понимают, что только в конкурентной борьбе с лучшими можно и самому вырасти и стать лучше?

Конечно же, понимают.

Взять Матвея Мичкова. Разве он поехал за деньгами? Нет же, он мечтал играть в НХЛ. А Овечкин и Малкин? Они поехали за деньгами? Если помните «дело Овечкина» и «дело Малкина», то вряд ли вообще подумаете о финансовой составляющей. А Капризов? Парень выиграл всё в КХЛ, принёс золото Олимпиады, достиг своего потолка здесь — и поехал дальше развиваться. Кучеров? Так у него и вовсе не оставалось других вариантов. А может быть, Иван Демидов сейчас захочет в НХЛ только ради денег? Нет же!

Конечно, есть и менее сильные игроки, которые вряд ли рассчитывают стать звёздами в НХЛ, есть и те, кто ещё слишком молод. Однако это не значит, что они не хотят поиграть против лучших, сами стать сильнее как игроки, что НХЛ — не их настоящая мечта.

И тут вопрос не только в том, что там они могут заработать больше.

Да, в КХЛ есть проблема с тем, что не все клубы могут позволить себе платить больше перспективным игрокам. Например, Михаил Ильин из «Северстали», получающий около 1 млн рублей. К сожалению, череповчане не обладают такими бюджетами, как у топ-клубов, чтобы перекрыть их предложения в будущем. Но хоккеист может остаться в команде и дальше помогать ей расти, если у других просто не будет места на форварда.

Тем не менее, если повысить потолок зарплат, условных Ильиных будет очень быстро забирать пул из пяти-шести самых богатых команд, которые получили дополнительное место под потолком и могут приобретать больше игроков, чем им самим необходимо. Это вновь сосредоточит всю перспективную молодёжь лишь в нескольких крупных хоккейных центрах.

Иными словами, в итоге молодых и перспективных хоккеистов, как и раньше, просто будут забирать богатые клубы. Вся инициатива с созданием плюс-минус равных возможностей и с потолком зарплат пойдёт прахом.

Михаил Ильин из «Северстали» Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

По сути, в лиге будет такое же жёсткое разделение на бедных и богатых, просто более замаскированное. Сейчас лига предпринимает некоторые жёсткие ходы, но это необходимый шаг для того, чтобы уравнять клубы. Хотя бы попытаться.

Нынешняя КХЛ — идеальная среда для топ-менеджеров

Другим аргументом в пользу повышения потолка называется проблема того, что каждый хоккейный топ-клуб должен чем-то жертвовать: либо создавать команду на перспективу, либо гнаться за результатом «здесь и сейчас».

Но ведь такая ситуация — это норма для спорта, автоматически заложенная в само его понятие. Тем более в хоккее. Всем приходится чем-то жертвовать. Спорт в принципе построен на жертвах. Поговорите с функционерами в НХЛ — большинству каждый дедлайн приходится решать, идти ва-банк или нет, что делать с хоккеистами, драфт-пиками и кучу других вопросов. Кто-то готов жертвовать будущим, чтобы пройти здесь и сейчас подальше, а кого-то на флажке отдаёт своих топов, чтобы в следующие пару лет создать потенциального контендера.

Помните, как «Питтсбург» сливал сезон, чтобы получить Лемье? Их план сработал на все 100%. А помните, как «Коламбус» не стал обменивать Бобровского и Панарина, поставив всё на плей-офф? «Блю Джекетс» не добились успеха и в итоге потеряли обоих бесплатно. И это нормальная ситуация.

Если ты не чувствуешь, насколько твои решения важны, то имеет ли вообще хоть какой-то смысл твоя работа как функционера?

Артемий Панарин Фото: Andrew Mordzynski/Getty Images

В чём же заключается один из главных факторов успешности НХЛ? В том, что у клубов равные возможности и любая команда может с низов подняться наверх благодаря грамотным управленческим ходам.

В этом плане КХЛ создала отличные условия для сильных менеджеров (и для появления этих сильных менеджеров). В нынешних условиях для многих небогатых клубов даже деньги не являются достойной заменой хоккеистов — наблюдается дефицит именно в игроках. А поэтому важность и умения функционеров выходят на первый план. Это ограничивает богатые клубы, но вместе с тем даёт возможность поступательно развиваться более бедным.

Помните, как та же «Северсталь» отказала «Авангарду», который обращался к череповчанам с крайне амбициозным предложением по Данилу Аймурзину и Кириллу Пилипенко? В иных условиях команда вряд ли бы отказала омичам. Но сейчас даже за 100 млн рублей «Северсталь» просто не нашла бы никакой достойной замены. Ценность самих хоккеистов возросла. Так что такая система даёт свои плоды — решения менеджеров приобретают огромную значимость.

Кроме того, в НХЛ есть процедура драфта, являющаяся одним из главных рычагов, благодаря которым команда может за пару лет подняться с низов и даже завоевать Кубок Стэнли. Это также помогает преодолевать неравенство. Но в КХЛ такой опции нет, посему приходится придумывать иные способы.

В этом плане также заметен конструктивный подход. С потолком зарплат, как и с двухочковой системой, КХЛ, очевидно, ориентировалась на НХЛ, однако у нас не стали просто «списывать точь-в-точь». Смотря на лучших, лига взяла отличную идею и аутентично встроила её в действующую систему российского хоккея, учтя все плюсы, минусы и особенности этой системы. Это и есть прогрессивный путь.

А как же инфляция?

Конечно, не стоит забывать и об объективных причинах, по которым потолок нужно поднимать.

Как отмечает аналитический портал Calcus.ru, пользующийся данными Росстата, с момента введения потолка зарплат в сезоне-2020/2021 к началу нынешней регулярки инфляция составила около 43%. Помимо того, за эти годы упал курс рубля, а с 2025 года была введена прогрессивная шкала НДФЛ — то есть налоги повысились. А потолок в 900 млн рублей так и остался прежним.

Очевидно, что на одни и те же зарплаты в 2020 году и в 2025-м можно купить совершенно разное количество товаров. По сути, получая те же суммы, хоккеисты на деле становятся беднее, чем раньше. Однако вот в чём проблема. Нынешние более мелкие зарплаты — прямое следствие отсутствия потолка зарплат на протяжении долгих лет, гегемонии более богатых клубов с бо́льшими административными ресурсами и издевательств над лимитов на легионеров, из-за которого затраты даже на средних российских хоккеистов улетели куда-то в небеса (взять, например, Валентина Пьянова — при всём уважении к этому отличному хоккеисту, на 45 млн рублей за сезон в «Авангарде» он не играл).

Более чем десятилетний шлейф этих проблем привёл к тому, что пришлось действовать решительно.

Не стоит забывать, что мы всё ещё говорим о лиге, в которой, по данным «Спорт-экспресса», к старту сезона-2024/2025 у девяти клубов под платёжкой было занято более 800 млн, а два даже не дотянули до пола, установленного на отметке в 450 млн. Суммарно у 11 команд под платёжкой было менее 600 млн. И только три команды расположились в этой «средней зоне» от 600 до 800 млн под платёжкой.

Иными словами, несмотря на решительные меры, в КХЛ до сих пор существует серьёзное расслоение. И это говорит не о том, что у лиги что-то не выходит — наоборот, свои плоды реформы лиге приносят: всё-таки чемпионат стал интереснее, конкурентоспособнее, да и пол постепенно поднимается (начинали-то вовсе с 270 млн).

Это говорит о том, насколько серьёзным было расслоение прежде.

А мы ведь всё ещё говорим о лиге, где один клуб может выписать хоккеисту потенциальных бонусов на сумму почти в миллиард (!) рублей за сезон, а другой едва находит деньги, чтобы вписаться в пол зарплат.

Тут уж стоит решить, чего вы на самом деле хотите. Можно и дальше говорить про то, что КХЛ «выдавливает» игроков, которые уезжают якобы «не за мечтой, а за деньгами», и позволять богатым клубам забирать больше хоккеистов — или просто переносить те же самые бонусы в зарплатную часть — и дальше регулярно пробираться в финалы за счёт своих финансовых возможностей. А можно пройти тяжёлый, но увлекательный путь к конкурентоспособному отечественному чемпионату с потенциальными сенсациями типа прошлогодних «Трактора», «Автомобилиста», «Лады», «Торпедо».

Выводы

Да, нынешняя система несёт свои сложности. Но только такие меры могут позволить хотя бы приблизиться к тому, чтобы уравнять возможности клубов. На данный момент, видимо, лишь так хоккейная среда может стать по-настоящему конкурентоспособной, хоккеисты получат возможность развиваться и играть (а не сидеть в третьем составе топ-клуба), талантливые функционеры — продемонстрировать свои умения, клубы — стать сильнее, а болельщики — посмотреть интересный хоккей и увидеть свой клуб в плей-офф.

Без прогресса качественно развиваться, да и в принципе долго просуществовать не выйдет. Так что единственная возможность для КХЛ — это становиться конкурентоспособной лигой. Это неотъемлемое условие для прогресса как лиги, так и команд и игроков. И даже если полностью победить неравенство не выйдет, стремиться к нему необходимо. Если цель — это действительно развитие хоккея.

Конечно, у нынешней системы есть и минусы. Например, некоторые хоккеисты не получают зарплаты сообразно затрачиваемым ресурсам. Всё-таки игроки отдают хоккею самое ценное, что у них есть, — своё время и здоровье. Однако им также приходится делать выбор, который в той же НХЛ считается совершенно нормальным — либо оставаться в удобных условиях, будь то родные края или клуб-претендент на кубок, либо искать более высокие зарплаты в менее сильных командах и/или за пределами родных и удобных мест (а вместе с тем ещё и помогать клубу развиваться).

К сожалению, у богатых клубов были развязаны руки настолько долго, что некоторые из них так и не научились жить в условиях, когда разницу должны делать умения функционеров, а не деньги или админресурс. Поэтому их желания понятны.

Но чтобы поднимать потолок зарплат, нужно сначала создать условия для команд из нижней части зарплатной ведомости КХЛ. Создать такие условия, при которых они спокойно дотягивали бы до пола.

Конечно, невозможность решить проблему с неравенством говорит о глубинных проблемах в нашем хоккее, спорте и системе управления в нём. И тут уже значительно сложнее что-то сделать, это слишком глобальные проблемы (хотя и ими обязательно нужно заниматься).

А пока они не решены, мне сложно представить, какими ещё способами, если не жёстким потолком зарплат, КХЛ может справиться с проблемой неравенства клубов. Так что на данный момент лига, кажется, делает возможный максимум. А мы благодаря этому получаем непредсказуемый и интересный хоккей.