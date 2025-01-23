Топ-события пятницы: Джокович в полуфинале AO, хоккей и баскетбол

Лучший спорт 24 января: Марченко, Воронков и Овечкин — в НХЛ, регулярка НБА, Кубок мира по биатлону, а также «Автомобилист» — «Лада» в КХЛ!

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Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Каролина Харрикейнз» — «Коламбус Блю Джекетс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 24 января 2025, пятница. 03:00 МСК Каролина Харрикейнз Роли Не начался Коламбус Блю Джекетс Коламбус Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: помогут ли Марченко и Воронков «мундирам»?

«Коламбус» стал одной из главных сенсаций этого сезона: все ожидали, что молодая команда будет бороться за первый общий пик драфта, а «мундиры» благодаря вертикальному хоккею много забивают и борются за плей-офф. Однако теперь их экзаменует чуть ли не самая вертикальная команда лиги, позиции которой в кубковой восьмёрке выглядят почти непоколебимыми.

🏒 3:00: «Бостон Брюинз» — «Оттава Сенаторз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 24 января 2025, пятница. 03:00 МСК Бостон Брюинз Бостон Не начался Оттава Сенаторз Оттава Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: как обострится битва за восточный плей-офф?

Гонка за плей-офф в Атлантическом дивизионе превратилась в тотальное месиво: разве что «Торонто» и «Флорида» могут чувствовать себя относительно безопасно. «Бостон» после краткого оживления после смены тренера снова начал играть неудачно, и проблемы с составом не помогают побеждать. «Оттава» же никак не может набрать стабильную форму, чередуя победы с очень болезненными разгромами — однако ключевого конкурента по дивизиону надо обыгрывать.

🏒 3:00: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Филадельфия Флайерз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: команда из Нью-Йорка окончательно преодолела кризис?

«Рейнджерс» после чудовищного отрезка снова ожили и напомнили, что команда не просто так считалась одним из фаворитов сезона. В семи последних матчах команда Питера Лавиолетта взяла 12 очков и ни разу не проиграла в основное время. «Филадельфия» Джона Тортореллы не будет поднимать лапки вверх ради высокого драфт-пика, однако менеджмент команды любой ценой за плей-офф цепляться не намерен.

🏀 4:00: «Оклахома-Сити Тандер» — «Даллас Маверикс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: лидер Запада наконец-то обыграет «бродяг»?

«Оклахома-Сити Тандер» практически не проигрывает в этом сезоне НБА. Клуб во главе с Гилджес-Александером уступил лишь только в семи матчах из 43 в регулярке. Кто бы мог подумать, что два поражения придутся на встречи с «Даллас Маверикс». Причём «бродяги» дважды выступали без Луки Дончича в составе. Вряд ли такое положение дел устраивает лидера Западной конференции. «Оклахома» разгромит «Даллас»?

🏀 6:00: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Бостон Селтикс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: как пройдёт первая встреча легендарных клубов в сезоне?

«Лос-Анджелес Лейкерс» на домашнем паркете примет «Бостон Селтикс». Это без преувеличения две самые великие команды в истории НБА. Матчи этих клубов всегда получаются на загляденье. Леброн Джеймс, Джейсон Тейтум и Энтони Дэвис – все эти имена приковывают море внимания. «Кельтов» в последнее время сильно лихорадит, а «озёрники» уже приучили всех, что включаются только после Матча всех звёзд. Кто лучше проявит себя в легендарном противостоянии?

🏒 6:00: «Сиэтл Кракен» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 24 января 2025, пятница. 06:00 МСК Сиэтл Кракен Сиэтл Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: одержит ли «Вашингтон» шестую победу подряд?

На Западе семь участников плей-офф фактически определены, и у «Сиэтла» прямо сейчас крохотные шансы на попадание в восьмёрку. Однако два последних матча команда Дэна Байлсмы выиграла, и «Вашингтону» на выезде будет не так и просто. За короткую историю встреч в НХЛ у команд полное равенство — по три победы и 16 заброшенных шайб. Сможет ли горячая команда Спенсера Карбери продолжить победную серию?

🎾 6:30*: Новак Джокович (Сербия, 7) — Александр Зверев (Германия, 2), Australian Open, 1/2 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: пробьётся ли Новак Джокович в свой 11-й финал AO?

Рекордсмен Australian Open Новак Джокович по количеству титулов (10) уже добрался до полуфинала нынешнего розыгрыша, где сыграет с непростым соперником Александром Зверевым. Теннисисты ранее встречались 12 раз, и счёт пока — 8-4 в пользу серба. В частности, последний поединок в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати-2023 остался за звёздным сербом. Победитель нового матча далее сразится в финале с кем-то из пары Янник Синнер — Бен Шелтон.

🎯 16:30: Биатлон, Кубок мира, шестой этап, мужчины, спринт

Интрига: кто проявит себя на генеральной репетиции перед Олимпиадой-2026?

Через год на трассе в Антхольце лучшие стреляющие лыжники планеты будут разыгрывать олимпийские медали. А потому мужской спринт на Кубке мира сейчас стал генеральной репетицией для многих. Прочувствовать напряжение итальянских высот, оценить новые контуры знакомой всем трассы и понять, как лучше стрелять на местном стрельбище. Всё это касается лидеров сезона — Стурлы Легрейда, Эмильена Жаклена, Себастиана Самульэльссона. Но только не Йоханнеса Бё! Этому норвежцу предстоит пробежать здесь последний спринт в карьере.

В общем, у каждого свои задачи на эту гонку. Но общий мотив остаётся неизменным — победа и только победа!

🏒 17:00: «Автомобилист» — «Лада», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 24 января 2025, пятница. 17:00 МСК Автомобилист Екатеринбург Не начался Лада Тольятти Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: продолжит ли команда из Екатеринбурга побеждать?

Волей календаря тольяттинский клуб получил почти недельный отдых перед выездом. Команду уже пополнил канадский форвард Энтони Камара, который стал единственным легионером сильно изменившейся на дедлайне «Лады», которая не теряет шансов и надежд войти в плей-офф. Однако соперник тяжёлый: «Автомобилист» не только победил в семи матчах подряд, но и играет в хоккей, который буквально высасывает силы из соперников и зрителей.

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🏒 19:30: «Ак Барс» — «Сибирь», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 24 января 2025, пятница. 19:30 МСК Ак Барс Казань Не начался Сибирь Новосибирская область Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: укрепят ли новосибирцы позиции в борьбе за восьмёрку?

Североамериканская бригада «Сибири» помогает клубу из Новосибирска иметь невероятные 28,2% реализации большинства: многие матчи «Сибирь» выигрывает только за счёт спецбригад. Однако «Ак Барс» не только входит в лидирующую группу Востока, но и обладает второй в лиге нейтрализацией чужого большинства в 85,7%. Что окажется сильнее в битве спецбригад?