Звезда КХЛ решил остаться в скромном клубе. Как «Северсталь» сохранила Пилипенко?

Если не считать довольно-таки резонансной ситуацию с травмой капитана СКА Александра Никишина, который ещё утром появился на традиционной предматчевой картинке армейцев в соцсетях, а уже меньше чем через час оказался в списке травмированных из-за повреждения, полученного после столкновения с Максимом Шалуновым в игре с «Локомотивом», главная новость дня в Континентальной хоккейной лиге – решение Кирилла Пилипенко продлить контракт с «Северсталью» и остаться в Череповце ещё на один сезон.
Нет сомнений, что Пилипенко, выйди он на рынок неограниченно свободных агентов, был бы одним из самых главных лотов во всей лиге. Тем более что ещё до дедлайна в нападающем череповчан были заинтересованы несколько топ-клубов. Называть эти клубы не имеет смысла, но один из них был едва ли не главным ньюсмейкером в декабре.
Ещё пару лет назад сложно было представить, что Кирилл выйдет на звёздный уровень – да, он провёл неплохой сезон под руководством Андрея Разина, но это был его первый действительно качественный полноценный чемпионат в КХЛ во всей карьере. До этого не удались попытки закрепиться в «Динамо», «Автомобилисте», «Адмирале», даже в «Сочи» после действительно хорошего года в «Югре» Пилипенко не показывал чего-то выдающегося.
Проблемы возникали не только игровые – найти подход к игроку с таким специфическим характером, которым обладает Кирилл, удавалось далеко не каждому тренеру. У Разина, который умеет делать качественных хоккеистов из средних, это получилось, но после его ухода были серьёзные сомнения в том, что новый главный тренер «Северстали» сможет помочь форварду поддерживать хотя бы тот уровень, который он показал в последнем сезоне Андрея Владимировича в Череповце. При том что и под его руководством Кирилл раскрылся не сразу.
Но при Андрее Козыреве Пилипенко и вовсе стал одной из главных звёзд не только в «Северстали», но и во всей лиге. Оказалось, что, по меркам КХЛ, Кирилл является элитным снайпером – в прошлом сезоне больше него забросили только Николай Голдобин и Рид Буше, которые уже были признанными мастерами.
В этой регулярке Пилипенко уже преодолел отметку в 20 заброшенных шайб и продолжил «кошмарить» соперников в сочетании с Данилом Аймуризиным, который стал настоящей звездой тоже именно в Череповце. Обоих представителей этого дуэта хотели бы видеть у себя все команды КХЛ, но Кирилл принял решение остаться в Череповце, и для лиги это очень хорошо.
«Северсталь» сложно назвать топ-клубом даже при всём уважении – всё-таки ни ресурсы, ни успехи клуба не позволяют причислять череповчан к грандам отечественного хоккея. Тем ценнее, что Пилипенко продолжит выступать в составе одного из самых скромных клубов нашей лиги. Но такого, который вполне может устроить очень непростую жизнь и многим командам с вершины турнирной таблицы.
Кирилл Пилипенко
Фото: Александр Коркка, photo.khl.ru
Теперь «Северсталь», которая идёт в топ-4 Западной конференции и вполне может рассчитывать на верхний посев в Кубке Гагарина, получает дополнительный эмоциональный заряд непосредственно в борьбе за этот самый посев. А также возможность стать ещё лучше в следующем сезоне – сложно поверить, что Кирилл решил остаться без каких-либо предварительных гарантий со стороны руководства.
Что практически наверняка означает – из героев этой команды он наверняка останется не один.