Звезда КХЛ решил остаться в скромном клубе. Как «Северсталь» сохранила Пилипенко?

Если не считать довольно-таки резонансной ситуацию с травмой капитана СКА Александра Никишина, который ещё утром появился на традиционной предматчевой картинке армейцев в соцсетях, а уже меньше чем через час оказался в списке травмированных из-за повреждения, полученного после столкновения с Максимом Шалуновым в игре с «Локомотивом», главная новость дня в Континентальной хоккейной лиге – решение Кирилла Пилипенко продлить контракт с «Северсталью» и остаться в Череповце ещё на один сезон.

Материалы по теме Официально «Северсталь» продлила контракт с нападающим Кириллом Пилипенко

Нет сомнений, что Пилипенко, выйди он на рынок неограниченно свободных агентов, был бы одним из самых главных лотов во всей лиге. Тем более что ещё до дедлайна в нападающем череповчан были заинтересованы несколько топ-клубов. Называть эти клубы не имеет смысла, но один из них был едва ли не главным ньюсмейкером в декабре.

Ещё пару лет назад сложно было представить, что Кирилл выйдет на звёздный уровень – да, он провёл неплохой сезон под руководством Андрея Разина, но это был его первый действительно качественный полноценный чемпионат в КХЛ во всей карьере. До этого не удались попытки закрепиться в «Динамо», «Автомобилисте», «Адмирале», даже в «Сочи» после действительно хорошего года в «Югре» Пилипенко не показывал чего-то выдающегося.

Проблемы возникали не только игровые – найти подход к игроку с таким специфическим характером, которым обладает Кирилл, удавалось далеко не каждому тренеру. У Разина, который умеет делать качественных хоккеистов из средних, это получилось, но после его ухода были серьёзные сомнения в том, что новый главный тренер «Северстали» сможет помочь форварду поддерживать хотя бы тот уровень, который он показал в последнем сезоне Андрея Владимировича в Череповце. При том что и под его руководством Кирилл раскрылся не сразу.

Но при Андрее Козыреве Пилипенко и вовсе стал одной из главных звёзд не только в «Северстали», но и во всей лиге. Оказалось, что, по меркам КХЛ, Кирилл является элитным снайпером – в прошлом сезоне больше него забросили только Николай Голдобин и Рид Буше, которые уже были признанными мастерами.

В этой регулярке Пилипенко уже преодолел отметку в 20 заброшенных шайб и продолжил «кошмарить» соперников в сочетании с Данилом Аймуризиным, который стал настоящей звездой тоже именно в Череповце. Обоих представителей этого дуэта хотели бы видеть у себя все команды КХЛ, но Кирилл принял решение остаться в Череповце, и для лиги это очень хорошо.

«Северсталь» сложно назвать топ-клубом даже при всём уважении – всё-таки ни ресурсы, ни успехи клуба не позволяют причислять череповчан к грандам отечественного хоккея. Тем ценнее, что Пилипенко продолжит выступать в составе одного из самых скромных клубов нашей лиги. Но такого, который вполне может устроить очень непростую жизнь и многим командам с вершины турнирной таблицы.

Кирилл Пилипенко Фото: Александр Коркка, photo.khl.ru

Теперь «Северсталь», которая идёт в топ-4 Западной конференции и вполне может рассчитывать на верхний посев в Кубке Гагарина, получает дополнительный эмоциональный заряд непосредственно в борьбе за этот самый посев. А также возможность стать ещё лучше в следующем сезоне – сложно поверить, что Кирилл решил остаться без каких-либо предварительных гарантий со стороны руководства.

Что практически наверняка означает – из героев этой команды он наверняка останется не один.