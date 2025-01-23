Суперкамбэк «Динамо» в игре со СКА, легионеры «Салавата» разорвали «Сочи». Итоги дня в КХЛ

«Торпедо» снова отрывается от «Куньлуня», «Адмирал» с трудом побеждает в Астане.

23 января в регулярном чемпионате КХЛ состоялось пять встреч. Коротко подводим итоги матчей.

Мы уже привыкли к тому, что «Адмирал» в этом году плохо играет в гостях. Дальневосточникам пришлось попотеть в Астане — сначала Динмухамед Кайыржан забил свой первый гол в 29-й игре сезона, а потом бывший «моряк» Дамир Жафяров прервал свою безголевую серию, длившуюся с февраля прошлого года. Однако Даниил Гутик на последней минуте спас игру, а победный буллит на счету экс-игрока «Барыса» Егора Петухова, который проводит лучший сезон в карьере.

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«Амур» в последнее время здорово проявил себя в матчах с топами. Однако, судя по всему, мотивация докатывающего сезон клуба распространяется только на олигархов: буксовавшее «Торпедо» творило что хотело, нанесло 51 бросок и выжгло пятак хабаровчан. Лучшими у нижегородцев были их молодые игроки: 19-летний Никита Артамонов забил, 18-летний Андрей Крутов оформил первый в КХЛ дубль.

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Легионеры «Салавата» снова доказали, что в играх со слабыми оборонами они куражатся великолепно. У Джоша Ливо в копилке ещё два гола, Шелдон Ремпал оформил свой первый хет-трик в КХЛ, а всего у уфимцев очки набрали сразу девять форвардов. Кажется, Сергей Зубов не останется на посту главного тренера «леопардов» в новом сезоне.

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Главным героем хоккейных новостей сегодня стал Кирилл Пилипенко. Однако сегодня очки за «Северсталь» набирали совсем другие люди. Два очка набрал перешедший из «Трактора» 19-летний защитник Артём Щучинов, для которого гол стал лишь вторым в КХЛ. А вот «Куньлунь» своим сухим поражением сильно осложнил себе шансы в кубковой гонке и снова чуть отпустил от себя «Торпедо».

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Матч в Петербурге должен был стать безумным — и он таким получился. «Динамо» как будто забыло выйти на игру, СКА безраздельно доминировал в первом периоде, но голы стал забивать уже во втором, что привело к замене Максима Моторыгина. Гол Дилана Сикуры стал скромным намёком на камбэк, который в итоге организовали игроки четвёртого звена: бывший армеец Артём Швец-Роговой и Артём Чернов. К СКА снова вопросы, а в следующих встречах без Александра Никишина явно легче не будет.

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