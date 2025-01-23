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Результаты матчей КХЛ за 23 января 2025 года, обзор, видео голов, турнирная таблица КХЛ, расписание, календарь

Суперкамбэк «Динамо» в игре со СКА, легионеры «Салавата» разорвали «Сочи». Итоги дня в КХЛ
Денис Лутченко
Результаты матчей КХЛ за 23 января 2025 года
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«Торпедо» снова отрывается от «Куньлуня», «Адмирал» с трудом побеждает в Астане.

23 января в регулярном чемпионате КХЛ состоялось пять встреч. Коротко подводим итоги матчей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 января 2025, четверг. 17:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
2 : 3
Б
Адмирал
Владивосток
1:0 Кайыржан (Бутенко) – 05:38 (5x5)     1:1 Петухов (Шестаков, Солянников) – 29:59 (5x5)     2:1 Жафяров (Королёв) – 35:55 (5x5)     2:2 Петухов (Гутик, Шулак) – 59:11 (6x5)     2:3 Петухов – 65:00    

Мы уже привыкли к тому, что «Адмирал» в этом году плохо играет в гостях. Дальневосточникам пришлось попотеть в Астане — сначала Динмухамед Кайыржан забил свой первый гол в 29-й игре сезона, а потом бывший «моряк» Дамир Жафяров прервал свою безголевую серию, длившуюся с февраля прошлого года. Однако Даниил Гутик на последней минуте спас игру, а победный буллит на счету экс-игрока «Барыса» Егора Петухова, который проводит лучший сезон в карьере.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 января 2025, четверг. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
5 : 2
Амур
Хабаровск
0:1 Макаров (Гуркин) – 08:42 (5x5)     1:1 Летунов (Атанасов, Кирсанов) – 10:25 (5x5)     2:1 Артамонов (Свищев, Силаев) – 31:20 (5x5)     3:1 Фирстов – 32:27 (5x5)     4:1 Крутов (Воронин, Конюшков) – 35:24 (5x5)     4:2 Броссо (Бродхёрст, Гальченюк) – 38:14 (5x4)     5:2 Крутов (Воронин, Томпсон) – 49:58 (5x4)    

«Амур» в последнее время здорово проявил себя в матчах с топами. Однако, судя по всему, мотивация докатывающего сезон клуба распространяется только на олигархов: буксовавшее «Торпедо» творило что хотело, нанесло 51 бросок и выжгло пятак хабаровчан. Лучшими у нижегородцев были их молодые игроки: 19-летний Никита Артамонов забил, 18-летний Андрей Крутов оформил первый в КХЛ дубль.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 января 2025, четверг. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
1 : 8
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Горшков (Сучков) – 03:57 (5x5)     0:2 Ремпал (Хмелевски, Алалыкин) – 05:04 (5x5)     0:3 Ремпал (Хафизуллин, Цулыгин) – 24:47 (5x5)     0:4 Ливо – 25:17 (5x5)     0:5 Ремпал (Алалыкин, Газимов) – 36:13 (5x5)     0:6 Тодд (Ливо, Хмелевски) – 41:07 (5x4)     0:7 Ливо (Уилсон) – 45:27 (5x5)     1:7 Мачулин (Сероух) – 52:05 (5x5)     1:8 Сучков (Ефремов, Горшков) – 56:04 (5x5)    

Легионеры «Салавата» снова доказали, что в играх со слабыми оборонами они куражатся великолепно. У Джоша Ливо в копилке ещё два гола, Шелдон Ремпал оформил свой первый хет-трик в КХЛ, а всего у уфимцев очки набрали сразу девять форвардов. Кажется, Сергей Зубов не останется на посту главного тренера «леопардов» в новом сезоне.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 января 2025, четверг. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
3 : 0
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Щучинов (Котляревский) – 25:24 (5x5)     2:0 Думбадзе (Муханов, Подшивалов) – 35:58 (5x5)     3:0 Чебыкин (Щучинов, Аймурзин) – 39:39 (5x3)    

Главным героем хоккейных новостей сегодня стал Кирилл Пилипенко. Однако сегодня очки за «Северсталь» набирали совсем другие люди. Два очка набрал перешедший из «Трактора» 19-летний защитник Артём Щучинов, для которого гол стал лишь вторым в КХЛ. А вот «Куньлунь» своим сухим поражением сильно осложнил себе шансы в кубковой гонке и снова чуть отпустил от себя «Торпедо».

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 января 2025, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 5
Динамо М
Москва
1:0 Григоренко (Плотников) – 20:53 (5x4)     2:0 Грицюк (Зайцев, Бардаков) – 21:09 (5x5)     3:0 Карпухин (Кузьмин, Поляков) – 27:50 (5x5)     3:1 Сикура (Пыленков) – 29:32 (5x4)     3:2 Пакетт – 36:09 (5x5)     3:3 Швец-Роговой (Гусев, Адамчук) – 41:37 (5x5)     3:4 Чернов (Пыленков, Уил) – 46:53 (5x5)     3:5 Ильенко (Джиошвили, Уил) – 58:16 (en)    

Матч в Петербурге должен был стать безумным — и он таким получился. «Динамо» как будто забыло выйти на игру, СКА безраздельно доминировал в первом периоде, но голы стал забивать уже во втором, что привело к замене Максима Моторыгина. Гол Дилана Сикуры стал скромным намёком на камбэк, который в итоге организовали игроки четвёртого звена: бывший армеец Артём Швец-Роговой и Артём Чернов. К СКА снова вопросы, а в следующих встречах без Александра Никишина явно легче не будет.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Игры 24 января

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 января 2025, пятница. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Лада
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
24 января 2025, пятница. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Турнирная таблица КХЛ
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