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Рейнджерс – Филадельфия – 6:1 – видео, голы, обзор матча регулярного чемпионата НХЛ, 50 очков Панарина, Шестёркин

«Рейнджерс» мчатся в плей-офф НХЛ! Преодолеть кризис помогает невероятный Шестёркин
Дмитрий Сторожев
«Рейнджерс» мчатся в плей-офф НХЛ!
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А Артемий Панарин набрал 50-е очко в сезоне.

«Рейнджерс» образца 2025 года разительно отличаются от той версии «синерубашечников», которую мы видели в конце 2024-го. Подопечные Питера Лавиолетта, провалившие последний отрезок прошлого года, в январе до сегодняшнего дня потерпели всего четыре поражения в 11 матчах, при этом в трёх случаях «копы» забирали одно очко, переводя игру за пределы основного времени. Благодаря этому рывку «рейнджеры» вплотную подобрались к зоне плей-офф на Востоке и сегодня встретились с конкурентами за уайлд-кард из «Филадельфии».

НХЛ — регулярный чемпионат
24 января 2025, пятница. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
6 : 1
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Типпетт (Конечны, Фрост) – 01:25     1:1 Шнайдер (Калиев, Смит) – 09:00     2:1 Эдстрём (Линдгрен, Фокс) – 10:24     3:1 Миллер (Борген, Панарин) – 24:44     4:1 Хитил (Вааканайнен, Миллер) – 45:15     5:1 Фокс – 56:53 (sh)     6:1 Смит (Лафреньер, Хитил) – 58:15 (pp)    

«Лётчики» к матчу в «Мэдисон Сквер Гарден» тоже подошли в хорошем настроении – команда Джона Тортореллы выиграла три матча подряд и пять из последних шести игр. То есть оба клуба были в довольно неплохой форме.

«Флайерз» открыли счёт, довольно быстро пробив Игоря Шестёркина, – Оуэн Типпетт вывел гостей вперёд уже к исходу полутора минут первого периода.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

На этом успехи «Филадельфии» в сегодняшней игре закончились – дальше на льду были представители только одной команды, которые в итоге одержали довольно убедительную победу.

Голевой парад «Рейнджерс» начали Артур Калиев и Адам Эдстрём, дуплетом выстрелившие в середине стартовой двадцатиминутки. На этом, в общем-то, можно было бы и заканчивать – ведь клуб из Пенсильвании так и не нашёл ответа на эти голы. Но «синерубашечники» решили продолжить.

В начале второго периода свою третью шайбу в сезоне забросил К’Андре Миллер, а помог ему в этом Артемий Панарин. Российский нападающий продлил свою результативную серию до трёх матчей и набрал 50-е очко в сезоне. Статистика 33-летнего форварда – практически рай для перфекциониста: 20 голов и 30 ассистов.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Результативные подвиги Панарина на этом на сегодня закончились, а завершали разгром «Филадельфии» уже другие хоккеисты «Рейнджерс» – Хитил, Фокс и Смит в заключительной трети сделали преимущество хозяев даже немного неприличным.

Несмотря на довольно большое количество отличившихся полевых игроков, первой звездой встречи был признан Игорь Шестёркин. Голкипер сегодня практически наглухо закрыл соперникам подход к воротам, потащив 36 из 37 бросков в створ. Были и действительно классные сейвы – в одном из эпизодов, например, Игорь продемонстрировал чудеса растяжки.

Первые четыре матча 2025 года он пропустил из-за повреждения, но после возвращения он стал играть даже лучше, чем в первой части сезона. В семи матчах Шестёркин одержал шесть побед, лишь однажды проиграв в овертайме, а его личные показатели на этом отрезке находятся на элитном уровне: 94,8% ОБ и 1,43 КН. При этом за семь матчей Игорь умудрился оформить два шат-аута и предотвратить 11 голов – показатель GSAx составляет 11,21.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

С таким Игорем «Рейнджерс» вполне могут замахнуться на место в зоне плей-офф. Тем более, что от места, гарантирующего уайлд-кард на Востоке, их отделяет всего одно очко. До топ-3 в Столичном дивизионе тоже недалеко – восемь очков отставания от «Нью-Джерси», который в сравнении с «синерубашечниками» провёл на два матча больше.

Нью-йоркцы, кажется, преодолели кризис – теперь многое зависит от того, получится ли у них сохранять такую форму и дальше.

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