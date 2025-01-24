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Сиэтл – Вашингтон – 0:3, Овечкин забил 875-й гол в карьере, сколько осталось до Гретцки, когда побьёт рекорд, видео

875! Овечкин забил «Сиэтлу» броском из своей зоны, до нового рекорда НХЛ всего 20 голов!
Лев Лукин
Овечкин забил «Сиэтлу» броском из своей зоны
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Александр закрепил очередной уверенный успех «Вашингтона», которому нет равных в этой регулярке.

Победная поступь «Вашингтона» в нынешнем сезоне НХЛ продолжается. Перед игрой в штате Вашингтон, где «столичных» ждал «Сиэтл», «Кэпиталз» выиграли пять матчей подряд, укрепив лидирующие позиции в общей таблице. На этом пути подопечные Спенсера Карбери даже не особо прибегали к помощи Александра Овечкина, которого всё-таки настиг небольшой голевой спад. Но даже так Ови продолжал погоню за рекордом Гретцки: забил «Нэшвиллу» в пустые ворота, а в Оттаве решил исход матча в овертайме.

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В Сиэтле «Вашингтон» не испытал больших проблем. Гости контролировали ход матча, владели преимуществом, которое начало воплощаться в голы во втором периоде. Открыл счёт Алексей Протас, наказавший «кракенов» за безответственные действия на собственном пятачке.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Эта шайба стала уже 20-й в нынешней регулярке для белорусского форварда, проводящего прорывной сезон. Собственно, больше Протаса у «Кэпиталз» забил только Овечкин. При сохранении темпа Алексей придёт к 33-34 голам за регулярку, что станет национальным рекордом. Пока его удерживает Егор Шарангович, наколотивший в прошлом сезоне за «Калгари» 31 шайбу.

НХЛ — регулярный чемпионат
24 января 2025, пятница. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
0 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Протас – 24:36     0:2 Фрэнк – 38:05     0:3 Овечкин (ван Римсдайк, Чикран) – 56:32    

Под занавес периода у «Вашингтона» отличился Этен Фрэнк, забивший уже третий гол в январе после подъёма из фарм-клуба, а на заключительном отрезке гости грамотно сыграли по счёту, что уже становится их фишкой в этом сезоне. Надёжно действовал в воротах Чарли Линдгрен, но и оборона «Кэпиталз» за всю игру допустила только 22 броска в створ. А под занавес встречи случилось то, чего все ждут от любой игры «Вашингтона» — очередной гол Овечкина!

«Сиэтл» рано убрал вратаря, пытаясь спасти матч, Ови, разумеется, оказался на льду и снова не подвёл. Александр принял шайбу у борта в своей зоне, поставил корпус Бенирсу, лишив того возможности совершить отбор, чуть развернулся и отправил снаряд точно в цель на другой стороне площадки. Кто-то скажет — очередной лёгкий гол в пустые ворота. Но не так-то и просто забивать с такого расстояния, да ещё и в окружении соперников.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Да и в целом – какая разница? Это 875-й гол Овечкина в карьере, вот что важно. До Гретцки – всего 19 голов, и всё реальнее ощущение, что падение великого рекорда случится уже в этом сезоне.

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