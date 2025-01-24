«Хорошо, что наш игрок остался живым». СКА пора перестать жаловаться на «убийства на льду»

На днях капитан и лидер СКА Александр Никишин получил сотрясение мозга в матче с «Локомотивом» и, как отметил главный тренер команды Роман Ротенберг, выбыл на две недели.

Нападающий ярославцев Максим Шалунов в ходе встречи применил жёсткий силовой на хоккеисте санкт-петербургской команды. Судьи нарушения правил не усмотрели, но после матча СДК КХЛ оштрафовал форварда за «неправильную атаку».

Эта ситуация вызвала жёсткую реакцию в стане как болельщиков, так и руководства СКА. Ротенберг на послематчевой пресс-конференции сказал: «Вы посмотрите, как он [Никишин] падает лицом. Если бы он сломал себе челюсть, лицевую кость, он бы никогда не сыграл за хоккейный клуб СКА. Почему этот человек падает лицом в лёд? Просто так?»

А так, например, высказался председатель совета директоров санкт-петербургской команды Александр Медведев.

«В своё время клубы избавились от тафгаев, и я очень жалею, что их не было на льду для того, чтобы проучить и одного, и второго (Медведев также говорит о случае с хитом Павла Красковского на защитнике СКА Андрее Педане. — Прим. «Чемпионата»).

Мы отправили все документы в экспертно-судейский комитет, лично его главе господину Рене Фазелю и Валерию Каменскому (председатель спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ. — Прим. «Чемпионата»), чтобы объяснить, что такое «грязная» игра.

Мы уже находимся в преддверии плей-офф, но атмосфера безнаказанности может привести к тому, что мы будем терять звёзд. Потом появляются публикации, почему наши 10 суперзвёзд собираются уехать в НХЛ. Это дело нешуточное, потому что век спортсмена короток. Есть примеры, когда Эрик Линдрос, многократно получавший сотрясения, вынужден был завершить карьеру, и в Национальной хоккейной лиге стали бороться с «грязной» игрой. А у нас, как у известного писателя — бога нет и всё дозволено», — сказал Медведев.

Однако все подобные заявления уже не вызывают ни резонанса, ни сочувствия. Руководство СКА загнало себя в условия, когда их словам о травмах игроков тяжело доверять. Своими прошлыми поступками они себя попросту дискредитировали.

Александр Медведев и Роман Ротенберг Фото: Станислав Красильников/ТАСС

На днях мой коллега уже вспоминал все случаи, когда руководители команды эмоционально высказывались о повреждениях своих игроков и называли длительные сроки, на которые хоккеисты выбыли. В итоге же практически все возвращались на лёд значительно раньше, чем утверждали представители СКА. Коротко вспомним эти инциденты.

1. В недавнем матче с «Локомотивом» Павел Акользин получил перелом носа после столкновения всё с тем же Шалуновым. «У нас в крови вся раздевалка — полностью, лужи крови просто, это о многом говорит», — говорил Ротенберг. А хоккеист вернулся в игру спустя восемь дней — через один матч.

2. В середине декабря 2024 года Григорий Кузьмин, играя за сборную России на Кубке Первого канала, получил перелом носа после столкновения с нападающим команды Беларуси Ильёй Усовым. «Кузьмин получил удар Тайсона. Фактически остался без носа, но судьи молчат… Дай бог, Кузьмин вернётся ближе к плей‑офф. Но это ещё не точно. Хорошо вообще, что наш игрок остался живым», — заявил главный тренер СКА. Кузьмин в итоге вернулся в игру через 16 дней.

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3. После вылета из плей-офф-2024 во втором раунде Ротенберг высказался о травмах Андрея Педана, Александра Никишина и Борны Рендулича: «Все травмы, которые получили наши игроки, — следствие грязной игры со стороны соперников. Это переломы ног, рук, удары клюшкой. «Грязный» хоккей, это ломает наших игроков. Была задача сломать наших игроков — где-то у них это получилось». Как выяснилось позже, защитники СКА вылетели из-за травмы после несчастных случаев, а хорватский нападающий получил повреждение ещё в первом раунде, ударившись об борт после подножки хоккеиста «Торпедо».

4. В феврале 2024 года игрок «Авангарда» Никита Холодилин провёл силовой приём против Сергея Толчинского. Ротенберг прокомментировал это так: «Момент, когда соперник пошёл убивать Толчинского — думаю, что это указание Михаила Кравца, который у нас в СКА делал такие вещи. Повезло, что Сергей избежал серьёзной травмы и может после этого вообще играть в хоккей. Несколько миллиметров — и он мог стать инвалидом». Нападающий вышел на лёд через пять дней.

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5. В декабре 2023-го Захар Бардаков получил повреждение в моменте с игроком «Автомобилиста» Сергеем Зборовским. «Ещё хочу отметить момент, когда Бардакову ударили клюшкой в голову. Возможно, он получил перелом. Здесь, конечно, нужно ещё раз рассмотреть этот эпизод, чтобы не было таких травм, когда клюшкой «с шлагбаума» бьют в челюсть. Думаю, что это не хоккей», — говорил Ротенберг. Бардаков пропустил всего 18 дней — суммарно три матча.

6. В ноябре 2023 года Иван Зинченко принял участие в драке с форвардом «Авангарда» Марком Вербой. «Зинченко чуть не убили на льду, — сказал Ротенберг. — У него шрам на всю жизнь! Если бы попало ему в висок, он бы умер. Такие вещи недопустимы в нашей лиге… Могла быть смерть на льду. Что дальше будем делать?! Кому это нужно?» В итоге хоккеист СКА вернулся в игру спустя семь дней.

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Наконец, два инцидента с Евгением Кузнецовым. В конце сентября 2024-го нападающий получил повреждение в матче с «Северсталью» (тут без помощи соперников). В команде говорили, что Кузя выбыл на два месяца. В итоге же Евгений вернулся на лёд спустя всего 14 дней.

А в конце декабря 2024-го форвард получил сотрясение мозга во встрече с ЦСКА после столкновения с Владиславом Провольневым. «Кузнецов получил удар в голову, как вы знаете. Есть понятие «хрустальная челюсть» в боксе, когда можно получить рецидив. Если он выйдет и снова получит травму, то может вообще никогда не выйти на лёд». Кузнецов по-прежнему не восстановился, хоть и присутствовал на корпоративе СКА через день после матча.

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И последнее. В концовке вчерашнего матча с московским «Динамо» Толчинскому прилетело от своего же одноклубника. Ротенберг после встречи сказал: «Толчинскому попало клюшкой, коньком. Шрам, поехал в больницу на МРТ, не знаю, насколько серьёзная травма. Желаем ему здоровья».

В случае с Никишиным, несмотря на эмоциональность главного тренера, всё также обойдётся двумя неделями вне игры.

Получается, что за последние полтора года лишь в случае с Кузнецовым (причём только во втором) травма вышла по-настоящему серьёзной. Хотя и всё равно не настолько, насколько о ней говорили руководители СКА.

Это приводит нас к серьёзной проблеме. В СКА всё чаще говорят о том, что против их хоккеистов играют грязно, что их травмируют. Намекают или прямым текстом заявляют, что за их парнями охотятся и желают их «сломать».

Конечно, любая травма — это очень серьёзно. Но хоккей — игра, предполагающая силовую борьбу, жёсткие контакты. В хоккее в любом случае будут приёмы, которые в моменте могут кому-нибудь показаться «грязными». Однако никто не хочет нанести травму коллеге. Сейчас в КХЛ нет «грязи». Да, периодически случаются моменты жёсткой игры, но от них не застрахован никто — такова суть хоккея. От таких моментов страдают буквально все команды. Однако жалуется только СКА.

Что на самом деле такое «грязь»? Вспомните «Витязь» на заре существования КХЛ. Канадские тафгаи и их российские ученики типа Максима Епрева или Ивана Ларина буквально охотились на соперников, пытались их травмировать, дрались с теми, кто не собирался этого делать. Это была «грязь».

Или несколько инцидентов с участием защитника Григория Панина, ныне играющего за «Салават Юлаев». Например, момент из матча 17 октября 2013 года с «Медвешчаком» в бытность игроком «Ак Барса». В середине второго периода нападающий хорватской команды Мэтт Мёрли упал после контакта с Паниным и уже на коленях докатился до бортика. В этот момент защитник заметно прибавил скорость, с разгона ударил Мёрли локтем в шею и, навалившись всем весом, впечатал в борт соперника, сидевшего на льду.

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Вот такой удар на самом деле мог не просто закончить карьеру, но и лишить жизни. Это и есть «грязь» — Панин даже не пытался сыграть по правилам.

Сейчас же даже Григорий более не чудит. В КХЛ минимум «грязи». Если инциденты и есть, то они единичны и не связаны с конкретным клубом. Никто не охотится на хоккеистов СКА.

Можно вспомнить и один из самых громких эпизодов минувшего плей-офф, когда всё тот же Шалунов влетел во вратаря «Трактора» Зака Фукале, травмировав того. Это ведь был обычный игровой момент. Форвард «Локомотива» не хотел врезаться в соперника, но уже потерял равновесие и не смог избежать столкновения.

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К слову, после серии хоккеисты пожали руки, показав, что не обижаются друг на друга.

Эпизод с Шалуновым и Никишиным — это также игровой момент. Да, было столкновение. Да, локтем в голову. Да, судьи ошиблись, и нападающий «Локомотива» должен был получить крупный штраф. КХЛ признала это, наказав игрока. Но сам Шалунов пытался уйти от столкновения. Это обычный игровой момент, хоть и приведший к неприятным последствиям. Не «грязь». В таких моментах нужно чётко различать игровые эпизоды и «грязь».

«Все признали, что Шалунов перед столкновением оторвал ноги ото льда, был прыжок. А это неправильная атака соперника, минимум две минуты. И, как вчера выяснилось, штраф. Но у меня свой взгляд на этот эпизод — как у защитника, который много играл в тело. Шалунов владел шайбой, Никишин шёл его бить. Столкнулись две машины с очень серьёзными габаритами, отсюда и последствия. Увидев Никишина, форвард «Локомотива» на инстинктах попытался спастись и подпрыгнул. В этом вся проблема — и урок для Шалунова. Если бы его коньки остались на льду, то нарушения не было бы», — рассказал бывший главный тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин.

Руководителям СКА необходимо понять, что заявлениями в стиле «чудом выжил» они дискредитируют себя в глазах неангажированной общественности. Пора прекратить жаловаться и каждый раз делать жертв из своих хоккеистов. Если так начнут поступать во всех клубах лиги, то у нас каждый день будут «убийства на льду».

Более того, таким поведением СКА дискредитирует ещё и своих игроков, из которых «лепят» образ жертвы. Фактически же получается, что, во-первых, те хоккеисты, из кого пытаются сделать жертв, практически всегда очень быстро возвращаются в игру – во всяком случае значительнее быстрее заявленных сроков. А во-вторых, вряд ли сами игроки СКА хотели бы примерять на себя такой образ. Всё-таки они мужики, которые играют в хоккей. Такая линия поведения руководства СКА и главного тренера, который даёт понять, что считает, будто все настроены против его команды, странная и вызывает вопросы.

Конечно, и в обратную сторону перегибать ни в коем случае нельзя — если у человека травма, нельзя игнорировать этот факт, выпускать его на лёд и так далее. Да и сам хоккеист не должен рисковать: всё-таки, если ты играешь с травмой, это не смелость и не характер, а глупость и инфантильность по отношению к самому важному — своему здоровью.

В СКА, делая жертв из своих игроков, подставляют и их, и себя. Теперь их заявления о травмах хоккеистов уже не воспринимают всерьёз, причём не только в болельщицкой среде, но и на уровне судейского корпуса или того же СДК КХЛ, где принимают решения о дополнительных санкциях и анализируют последствия.

Тут можно только в лишний раз вспомнить бессмертную мораль басни Эзопа о мальчике, который кричал «волк!». Если в СКА многократно преувеличивали масштаб травм игроков и говорили о грязи в хоккее там, где её нет, то не стоит удивляться, что, например, в ситуации Никишин – Шалунов реакция лиги и дисциплинарных органов оказалась, по мнению петербуржцев, «недостаточной». В СКА сами в этом виноваты.