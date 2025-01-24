В России теперь готовы платить за хоккей. И клубы КХЛ должны на этом зарабатывать

Одна из главных тем начала 2025-го и конца 2024-го — перекупщики на аренах КХЛ и рост цен на билеты. Билетные сервисы клубов КХЛ в последнее время массово атакуют боты, которые скупают заветные квиточки, а после этого они оказываются на так называемых «сайтах-консьержах», где их продают с конской наценкой. Эта проблема давно существует и в театральном сообществе, где решить её никак не удаётся.

Некоторые клубы решили побороть проблему спекулянтов повышением цен на билеты, что логично: если спрос на полудефицитный товар стабильно высокий, его цена будет расти. Над «Торпедо» с их крайне резкой ценовой политикой многие уже успели похихикать и возмущаться. Проблему спекулянтов не везде решили, одна и та же проблема характерна для целого ряда городов КХЛ: «Трактор» в Челябинске постарался создать новую систему продажи билетов.

На посещаемость КХЛ, правда, это почти не влияет — она самая высокая в истории (даже без ушедших «Йокерита» с Ригой и с двумя подмосковными аутсайдерами). По итогам декабря средняя посещаемость КХЛ за четыре месяца составила 7002 зрителя, причём матчи в длинные январские выходные, стабильно собирающие аншлаги, должны были улучшить эту статистику. Кроме того, клуб «десятитысячников» лиги скоро должны пополнить «Автомобилист» и «Торпедо»: единственные клубы КХЛ, которые в протоколах рапортовали о 100-процентной заполняемости арены на каждой своей игре.

Всех закономерно бесит наглость перекупщиков, которые ломят дикие наценки даже на рядовые матчи: порой они сами остаются в дураках и не реализуют билеты. Но можно ли было представить себе такой ажиотаж хотя бы 10 лет назад, когда в КХЛ ещё было полно европейских (и не только) звёзд? В отдельных городах типа Новосибирска и на отдельных матчах с суперзвёздными составами СКА или ЦСКА эта проблема существовала, однако представить себе перекупщиков перед приездом условного «Адмирала» было сложно. Теперь же билет на хоккей в большинстве городов лиги стал дефицитным товаром, за который готовы дорого платить.

Арена «Авангарда» Фото: Дмитрий Лошкарёв, photo.khl.ru

Ещё 10 лет назад маркетологи говорили: хоккей в современных условиях — такое же место развлечения, как и торговый центр, кинотеатр или просто театр. Конкурировать хоккею приходилось уже не с другими видами спорта, а с «обычными» видами досуга, и прямо сейчас хоккей это сражение выигрывает. Можно сказать, что после февраля 2022-го концертов стало меньше — однако это в основном касается самых больших звёзд, которые в основном приезжали лишь в один (максимум два) российских города. Кинотеатры показывают все зарубежные новинки — либо легально, либо находят ухищрения.

Как ни странно, хоккей чуть ли не больше всего из российского спорта выиграл от международного бана — даже несмотря на то, что лигу покинули все финские и абсолютное большинство шведских и чешских игроков, которые долго время были в числе лиц лиги. Фигурное катание и биатлон, которые в последние годы стали опережать хоккей по популярности, остались предоставлены сами себе — максимум, который сейчас есть у биатлонистов, это совместные чемпионаты с Беларусью. РПЛ без еврокубков оказалась в ситуации тотальной доминации одного клуба, а ещё одним ударом стал Fan ID: не только из-за падения посещаемости, но и из-за больших средств на установку оборудования, а также из-за лишних средств на привлечение аудитории розыгрышами и подарками.

КХЛ же почти всегда была самодостаточной и ориентированной на внутреннее потребление лигой, где региональные клубы имели большое ядро поддержки в собственных городах. Это отличалось от РПЛ, где при приезде «Спартака» или «Зенита» немалая часть местной аудитории болела за знаменитых гостей. Кроме того, за исключением небольшого периода времени, в хоккейной лиге не было сверхгегемонии, подобной нынешнему «Зениту» или ЦСКА в баскетболе. Однако этот период очень сильно подорвал интерес к лиге — и вряд ли случайным является то, что интерес к КХЛ вновь стал расти после того, как на Кубок Гагарина снова стали претендовать не два-три, а шесть-семь примерно равных по бюджету клуба, а большинство аутсайдеров выравняли свои возможности.

Это не значит, что все клубы завтра должны взвинтить цены на билеты в два-три раза. Однако эта ситуация показывает, что у хоккея появилась и выросла платёжеспособная аудитория, которая готова приходить на комфортные арены с хорошим сервисом, смотреть качественную игру и платить за это вменяемые деньги. Можно справедливо говорить, что многие из приходящих — это не истинные фанаты хоккея. Однако в НХЛ ситуация та же: даже в Канаде на центральных секторах сидят корпоративные акулы, которые не всегда отличат Мэттьюса от Давида Кампфа, и матчи сопровождает гробовая тишина. То, что часть аудитории приходит на хоккей не за хоккеем — это нормально, и на новых аренах обустроены в том числе и специальные бизнес-клубы.

Рассказы «хоккей в России никогда не окупится, потому что никогда, и всё» напоминают схожие разговоры 15-летней давности про другое. Тогда был популярен тезис «русские — народ-пират, никогда ни за какие игры и музыку платить не будут, все стырят». И что же вы думаете? После появления качественных онлайн-кинотеатров и музыкальных сервисов люди оказались готовы платить!

Онлайн-кинотеатры не только приносят рекордную выручку, но и после первых лет больших вложений начинают приносить прибыль — и делают это за счёт подписных денег, а не рекламы. Не забываем и о гигантском ставочном рынке, объёмы которого достигают триллионы рублей. На этом фоне разговоры о том, что 300 рублей за просмотр хоккея — чудовищное ярмо, которое не все могут себе позволить, смотрятся по меньшей мере странно.

Арена в Новосибирске Фото: Виктория Труфанова, photo.khl.ru

Кроме того, на пути к коммерциализации лиге придётся неизбежно резать по живому. КХЛ пережила первую волну секвестра, и есть ощущение, что нас ждёт вторая. «Куньлунь» в своём нынешнем мытищинском виде, конечно, явно не нужен лиге, но «кто ж его посадит». Поэтому прямо сейчас кандидатами на сокращение выглядят «Витязь» и «Нефтехимик»: оба клуба играют на небольших рынках, на небольших аренах, не могут тратить выше пола зарплат, а средняя заполняемость арен у них — ниже 50%. Конечно, в таких случаях обычно говорят про «социальный проект» — но о каком интересе социума можно говорить, когда недавний матч двух этих команд собрал лишь две тысячи зрителей в Нижнекамске?

Не просто так НХЛ продолжает крутиться вокруг Атланты и Финикса, несмотря на несколько провальных попыток команд из этих городов зайти в лигу. Всё просто: лига думает о заработке, лиге нужны большие рынки и крупнейшие американские агломерации — а вот бесконечно любящий хоккей Квебек-Сити остаётся вне лиги. И сейчас у нас есть ситуация, когда вне лиги остаются Пермь и Красноярск, где есть и аудитория, и арены: в Красноярске – уже построенная, в Перми и старый «Молот» подходит под условия КХЛ, и новый стадион скоро будут возводить.

Конечно, путь это долгий. Однако у хоккея неплохие шансы дойти до намеченной точки — а вот футбол их де-факто потерял.