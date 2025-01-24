Великий Ягр сделал ещё один шаг к завершению карьеры. Как он играет в последнем сезоне?

Не так много времени остаётся до момента, когда профессиональную карьеру хоккеиста завершит один из самых выдающихся игроков в истории этого вида спорта. Речь о Яромире Ягре – чешский ветеран уже успел объявить, что нынешний сезон станет для него последним.

Обычно игроки вешают коньки на гвоздь в 35-40 лет. Но Яромир – не тот случай. Почти в 46 он провёл свой последний матч только в НХЛ, после чего вернулся на родину, где стал выступать за родной «Кладно», владельцем которого он по совместительству и является. Поначалу Ягр играл за «рыцарей» не так часто, но даже в свои почти 50 он всё ещё давал фору многим молодым хоккеистам – вследствие чего начал выходить на лёд гораздо чаще.

В этом сезоне легендарный нападающий провёл 26 матчей в чешской Экстралиге и набрал в них 11 очков. При этом четыре из этих результативных действий он совершил в последних трёх играх, а «Кладно» при этом одержал три победы подряд и оторвался от 14-го места, которое означает вылет дивизионом ниже. А Яромир входит в десятку лучших бомбардиров своей команды.

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Его не останавливают даже травмы – под новый год Ягр получил клюшкой по лицу и остался без четвёрки передних верхних зубов. Сперва он похвастался фотографией своего нового образа в соцсетях, а через пару недель в свойственной ему ироничной манере рассказал о произошедшем американским журналистам:

– Ягс, расскажи нам, что произошло с твоими зубами?

– Две недели назад меня ударили высоко поднятой клюшкой, и я потерял их. Но они были ненастоящие, всё равно мне не нравились. Теперь жду новые.

– Ты сказал, что не стал делать новые из-за победной серии команды?

– Да, мы побеждали. А я немного суеверный. Но последний матч мы проиграли, поэтому я, возможно, займусь зубами завтра.

Это выглядит не очень хорошо, но у такого вида есть преимущество – моя девушка сказала, что я могу сходить развеяться. Я могу сходить по барам, и ей будет всё равно, потому что у меня нет зубов! Это единственное преимущество, – с беззубой улыбкой высказался Яромир.

Меньше чем через неделю Ягр сделает ещё один шаг к тому, чтобы покинуть большой хоккей – 30 января Яромир вместе с чешским бизнесменом Томашем Драстилом подпишут соглашение о продаже 80% акций «Кладно» последнему. То есть нападающий перестанет не только играть, но и практически полностью владеть своим родным клубом. И это довольно-таки своевременный шаг для «рыцарей», которые уже в следующем сезоне могли бы остаться без домашней арены.

На момент завершения карьеры Ягру будет уже более 53 лет – свой день рождения он отметит 15 февраля. Яромир на регулярной основе отыграет больше, чем в своё время Горди Хоу, проведший последний официальный матч в возрасте 52 лет 11 дней. Но канадец вышел на лёд ещё на одну смену в 69 лет – почему-то есть основания полагать, что и чешский суперфорвард тоже может вернуться в большой хоккей спустя десяток лет. С учётом того, что даже сейчас Ягр кажется человеком с неиссякаемым источником энергии, этот вариант выглядит очень даже реальным.