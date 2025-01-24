А Тони Деанджело после ухода из СКА подписал контракт с «Айлендерс».

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«Автомобилист» не остановить, «Сибирь» — гроза «Ак Барса». Итоги дня в КХЛ

24 января в регулярном чемпионате КХЛ состоялось две встречи. Коротко подводим итоги матчей.

«Автомобилист» обыграл соперника из Тольятти со счётом 5:3. Для екатеринбуржцев это восьмая победа подряд. В составе «Автомобилиста» заброшенными шайбами отметились Андрей Обидин, Александр Шаров, Никита Шашков, Ник Меркли, Алексей Бывальцев. За «Ладу» забили Никита Попугаев, Евгений Грошев, Никита Михайлов.

Отметим, что для Шашкова гол стал первым в составе новой для него команды. Коллектив Николая Заварухина продолжает находиться в лидирующей группе Восточной конференции, а на первом месте по-прежнему «Трактор». В свою очередь, «Лада» постепенно теряет шансы на плей-офф.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

До отчётной встречи «Ак Барс» уступил в шести последних домашних играх «Сибири». Не сдюжили казанцы и в седьмой раз. Команда Вадима Епанчинцева одержала минимальную победу на выезде благодаря голу Тейлора Бека. Голкипер новосибирцев Денис Костин оформил шестой матч «на ноль» в сезоне. В сегодняшней встрече он отразил 22 броска.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Деанджело подписал контракт с «Айлендерс»

Бывший защитник СКА Тони Деанджело подписал однолетний контракт с «Нью-Йорк Айлендерс». Соглашение американца в НХЛ рассчитано на оставшуюся часть сезона-2024/2025. Сумма контракта составила $ 775 тыс. В соответствии с правилами НХЛ, Тони будет выставлен на уэйвер, так как начинал сезон в Европе. Посмотрим, останется ли Деанджело на Лонг-Айленде.

Напомним, по словам главного тренера СКА Романа Ротенберга, Тони покинул клуб по семейным обстоятельствам. Американец провёл в команде всего несколько месяцев. За это время хоккеист сыграл 34 матча, в которых набрал 32 (6+26) очка при показателе полезности «+15».

Матчи на 25 января:

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 25 января 2025, суббота. 14:00 МСК Трактор Челябинск Не начался Адмирал Владивосток Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 25 января 2025, суббота. 14:00 МСК Спартак Москва Не начался Локомотив Ярославль Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 25 января 2025, суббота. 14:00 МСК Витязь Московская область Не начался Куньлунь Ред Стар Пекин Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 25 января 2025, суббота. 14:30 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Амур Хабаровск Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 25 января 2025, суббота. 17:00 МСК СКА Санкт-Петербург Не начался Салават Юлаев Уфа Кто победит в основное время? П1 X П2