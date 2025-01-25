Самая громкая сделка сезона в НХЛ! «Колорадо» и «Каролина» разменялись суперзвёздами

Сегодняшний день в НХЛ большого ажиотажа не вызывал – всего четыре игры, одна лишь из которых действительно могла заинтересовать многих. Как минимум хайлайты игры «Далласа» и «Вегаса» точно нужно посмотреть.

Но сейчас не о ней – за океаном грянул, наверное, самый громкий обмен этого сезона! «Колорадо», «Каролина» и «Чикаго» провели трёхсторонний обмен, в результате которого в стан «ураганов» перешли Микко Рантанен и Тейлор Холл. «Лавины» получили драфт-пики второго и четвёртого раунда, а также Мартина Нечаса и Джека Друри. «Блэкхоукс» в результате трейда удержали половину зарплаты Рантанена и получили третий выбор на драфте.

Начнём с причин такого громкого обмена: что породило стороны пойти на такое? В случае с «Колорадо» всё предельно просто – менеджмент «лавин» уже давно вёл переговоры с Рантаненом о продлении контракта, но в последнее время начали доноситься слухи, что они постепенно упираются в стену. Причина этого кроется в финансовых запросах Микко, агенты которого выдвигали сумму в $ 14 млн, ориентируясь на недавно подписанный контракт Леона Драйзайтля.

Рантанен был важнейшей единицей «Эвеланш» наряду с Маккинноном и Макаром, но реальность в НХЛ такова, что нужно везде искать выгоду – потерю летом игрока такого калибра без получения компенсации можно было бы счесть за провал.

Микко Рантанен Фото: David Zalubowski AP/TASS

«Каролина», которая уже много лет претендует на Кубок Стэнли, второй год подряд пытается провести дедлайн активно, чтобы повысить шансы в борьбе за трофей. Перефразируем известную цитату из мультфильма «Простоквашино»: чтобы купить что-нибудь нужное, необходимо продать что-то нужное. Именно так можно объяснить расставание с Мартином Нечасом, вышедшим на новый уровень в этом сезоне.

Перейдём к рассуждениям: кто выиграл от такого обмена? Повторимся, «Колорадо» не мог допустить ситуации, по итогу которой они бы остались «с носом» летом, поэтому пришлось откровенно, а где-то и болезненно резать по живому. Далеко не факт, что найдётся такой партнёр для Маккиннона в ближайшее время, который по сыгранности и интеллекту идеально подойдёт Натану.

В таких случаях важно не продешевить, и «лавины» этого не сделали. Мартин Нечас – фантастическое усиление. Кто-то может возразить, что чех выдал ударное начало сезона, но затем откровенно сдулся, и будет в чём-то прав. Но засветиться таким образом в системе Рода Бриндамора не удавалось даже Себастьяну Ахо. Финн является стабильным игроком, но не звёздным, давайте называть вещи своими именами.

Мартин Нечас Фото: Karl B DeBlaker AP/TASS

Зато есть чёткая вера в то, что в «Колорадо» такой играющий вингер придётся ко двору – «Эвс» играют в атакующий хоккей, который подразумевает повышенный риск, это позволит раскрыть новые грани таланта Нечаса.

Друри – тот самый центр, который в нижних звеньях может закрыть проседающую позицию, а при условии роста результативности и полезности – так и вовсе заскочить во второе звено. Но это, скорее, фантазия.

Что выходит в итоге? «Колорадо» получил потенциальную суперзвезду, которая может давать результат здесь и сейчас, крепкого игрока для основы, а также два драфт-пика. Проигравшей стороной «лавин» точно не назовёшь, особенно в условиях, в которых пришлось действовать.

Получается, «Каролина» проиграла? Рантанен набрал 431 очко за последние пять сезонов (четвёртое место в НХЛ) и забросил 188 шайб (пятое место). Но не всё так просто. Дело в том, что контракт Рантанена действует до конца этого сезона, а гарантий, что новое соглашение будет подписано, нет никаких. Если этого не случится, можно констатировать, что менеджмент «Харрикейнз» провалился. В обратном случае организация получит игрока, который станет лидером на годы вперёд. Только в этом случае шаг «Каролины» можно будет счесть оправданным. В американских соцсетях уже всерьёз обсуждается, что Себастьян Ахо должен стать сподвижником в этих переговорах.

Трейд Тейлора Холла можно сравнить с переходом Кузнецова год назад – берём большую звезду, которая находится на закате карьеры, вдруг раскроется. Уж опытом точно поможет. Если нет, то потерь и последствий никаких не будет.

«Чикаго» в этой сделке выглядит несколько смешно: ради пика третьего раунда отдать Холла и удерживать половину зарплату Рантанена? Ладно. Но, по-моему, в таких случаях нужно брать улов покрупнее.

Инсайдер НХЛ Фрэнк Серавалли написал в соцсетях: «Пока не знаю, как это понимать, но надёжный источник сообщил, что сделка с Рантаненом была не самым крупным вопросом, обсуждавшимся за последние 48 часов».

Интересно, о чём же речь? Миллер? Петтерссон? Марнер? Может быть, Кросби? Пока неизвестно, но, вероятно, скоро мы обо всём узнаем.