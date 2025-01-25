Кучеров выдал новый концерт в НХЛ! Россиянин — уже главная легенда в истории «Тампы»?

«Тампа» ведёт борьбу за попадание в плей-офф на Востоке и в топ-3 Атлантического дивизиона, и матч с аутсайдером НХЛ «Чикаго» был очень кстати для «молний» после провального канадского выезда.

Однако первая половина встречи сложилась для «Тампы» не лучшим образом. «Молнии» открыли счёт в большинстве, когда Никита Кучеров вновь одним пасом отрезал нескольких соперников, а Чаффи точно бросил в ближний угол.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Но ещё до перерыва «Чикаго» отыгрался и вышел вперёд, а в начале второго периода «чёрные ястребы» отправили третью шайбу в ворота Юнаса Юханссона. Счёт был не совсем по игре, так как «Тампа» владела преимуществом, намного больше времени проводила в зоне хозяев, непрерывно тревожила бросками голкипера Сёдерблома. И в конце второго отрезка давление «молний» привело ко второму голу в исполнении Ника Пола, удачно занявшего позицию на пятачке.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В третьем периоде «Тампа» перебросала «Чикаго» со счётом 17-1, но отыгрались «молнии» только на последней минуте. Кучеров 50-й голевой передачей в нынешнем сезоне нашёл на пятачке Гюнцеля.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Тампа» пыталась выиграть встречу в основное время, но смогла только заработать большинство за четыре секунды до сирены. И уже в овертайме «молнии» реализовали лишнего – Кучеров в касание бросил из круга вбрасывания, пассивная оборона хозяев лишь наблюдала за победным голом россиянина.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Тампа» дожала «Чикаго», одержав важную победу, а Кучеров стал главным героем матча, набрав 3 (1+2) очка. Теперь у Никиты 73 (23+50) очка в нынешнем сезоне, до лидера бомбардирской гонки Маккиннона всего два очка.

Попутно Кучеров установил несколько исторических достижений. Игра с «Чикаго» стала сотой для Никиты в форме «молний», в которой он набрал 3+ очка. Эту отметку ранее покорил только Стивен Стэмкос, на его счету 103 таких матча, поэтому нет сомнений, что уже в ближайшее время Кучеров станет единоличным лидером в истории «Тампы» в этой номинации.

Кроме того, за всё время существования «Тампы» только Мартену Сан-Луи удавалось в шести сезонах отдавать 50 голевых передач. Сегодня Кучеров повторил достижение канадца, а следующий чемпионат с 50+ пасами сделает из россиянина рекордсмена.

Проводящий 12-й сезон в «Лайтнинг» Кучеров уверенно движется к званию главной легенды команды. У него уже есть два Кубка Стэнли с «Тампой», но Никита не теряет мотивацию, продолжает вести за собой «молний», утративших статус контендера, и приумножает личные достижения.