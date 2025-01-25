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Критика Александра Овечкина за голы в пустые ворота, реакция на 875-й гол Овечкина в НХЛ, погоня Овечкина за рекордом Гретцки

«Гвоздь в крышку гроба». Почему не нужно критиковать Овечкина за голы в пустые ворота?
Владимир Лаевский
Почему Овечкина критикуют за голы в пустые ворота
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Капитан «Вашингтона» удерживает рекорд НХЛ и подвергается насмешкам. Но забрасывать, когда соперник снял вратаря, не так уж и просто.

«Это был более сложный гол в пустые ворота, чем кажется. Я знаю, что все скажут: «Ой, гол в пустые ворота», — но забить его было немного сложнее. Хорошо, что он попал», — сказал главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери после игры с «Сиэтлом».

В этом матче Александр Овечкин забил гол в пустые ворота и приблизился к рекорду Уэйна Гретцки на расстояние всего 19 шайб. А вместе с тем в 62-й раз в карьере поразил оставленные соперником владения — это рекорд НХЛ.

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Естественно, это вновь подняло волну разговоров о том, насколько заслуженным станет будущий рекорд при таком количестве голов в пустые ворота. Всё-таки Ови, отставая от Гретцки на 19 точных бросков, по таким шайбам обходит его уже на шесть пунктов — 62 против 56. Для капитана «Вашингтона» голы в пустые составляют 7% от общего количества шайб, а для Величайшего — 6,3%.

Критика Овечкина за обилие таких голов уже стала привычной. Но на самом ли деле Александр заслуживает её? Неужели голы в пустые ворота — это и правда легко? Давайте разбираться.

Александр Овечкин

Александр Овечкин

Фото: Patrick Smith/Getty Images

В конце декабря 2024 года капитан «Вашингтона» отметил долгожданное возвращение после перелома ноги шайбой в пустые ворота. Она стала для форварда 869-й в карьере.

После встречи его спросили, был ли это один из самых лёгких голов в его карьере. И Алекс, рассмеявшись, тут же закрыл эту тему.

«В этой лиге тяжело забить любой гол, в любом матче», — ответил Овечкин.

А после с юмором добавил: «Если хочешь попробовать, возьми коньки и выйди в формате «5 на 6».

«И 39-летний игрок прав. В НХЛ нет голов, которые легко забивать.

Критики быстро приходят к выводу: поскольку голкипера в воротах нет, забросить в пустые — не проблема. Ну, это имеет смысл, не так ли?

Но нападающий приводит веский аргумент. Играть «5 на 6» и пытаться закрыть ворота на засов — это ни в коей мере не просто.

Подумайте об этом вот как. Ты на льду и должен остановить шесть звёздных хоккеистов из топ-звена противника, у которого есть чёткий план, как сравнять счёт.

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Ты должен держать ухо востро, быть внимательным в обороне и играть ключевую роль для команды. Ты не просто ждёшь паса, снимая все сливки, как предполагают некоторые. Такой подход заставляет твою команду играть «6 на 6», и чаще всего это не работает», — пишет журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер.

Овечкин забил в пустые ворота «Торонто» после того, как, вовремя ускорившись, открылся под пас, когда Алексей Протас завладел шайбой, и помчался вперёд. Успев к шайбе, он аккуратно выехал на пятачок и послал её в ворота, закрепив успех «Вашингтона». Ови не находился в ожидании передачи. Как и полагается вингеру, он расположился чуть выше, при этом сохраняя позицию и пытаясь прочитать игру.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

«Есть преимущества в том, чтобы у тебя в команде был, возможно, не «специалист по игре в защите», а очень умные хоккеисты в нападении, выходящие в формате «5 на 6». И Овечкин настолько хорош, насколько это возможно», — сказал после встречи Карбери.

В матче с «Нэшвиллом» 12 января капитан «столичных» в самой концовке, ринувшись на соперника, накрыл его щелчок от синей линии. Ови заблокировал бросок, после чего на скорости оторвался от преследователя и послал шайбу в пустые ворота. Забив 873-й гол в карьере.

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Даже точный бросок под номером 875 в пустые «Сиэтлу» вышел не особо лёгким. Овечкин вступил в борьбу за шайбу с хоккеистом «Кракен» у своей синей линии, затем, умело поставив корпус, выиграл позицию у соперника и, теряя равновесие, отправил шайбу через клюшку соперника. И забил — из своей зоны!

В такой ситуации и с такого расстояния ещё бы вообще попасть. Не каждый сможет.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

«Они не спрашивают: «Как?» — они спрашивают: «Сколько?» — улыбаясь, сказал после матча нападающий «Вашингтона» Алексей Протас. — Ты должен бросить из своей зоны, чтобы забить такой гол. С учётом всех его достижений, Ови полностью этого заслужил».

Вот и получается, что выходят в таком формате только лучшие, только те, кто готов по-настоящему отдать всего себя, чтобы защитить свои ворота, лечь под шайбу — а то и не один раз. Так что голы в пустые ворота — это награда за самоотверженность. Это признак того, что в команде тебя считают лидером, достойным выйти и отзащищать победный результат.

Как написала Сильбер: «Исключение вратаря из уравнения не означает, что в НХЛ голы даются легко. На льду меньше пространства и больше давления. И это сложнее, чем вы думаете, — проехать с шайбой, обогнав всех, и вбить последний гвоздь в крышку гроба».

Просто спросите об этом Овечкина, которому осталось всего 20 голов, чтобы побить Вечный рекорд Уэйна Гретцки.

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