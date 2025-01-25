Деанджело сменил СКА на Нью-Йорк! Почему команда НХЛ решила подписать скандального игрока?

Ради Тони Деанджело СКА проявил чудеса потолочной эквилибристики. Ведущие игроки команды внезапно оказались альтруистами, которым возможность играть с именитым, но склочным американцем была важнее кратного сокращения зарплаты. С самого начала казалось, что СКА нужен был кто-то попроще: и в плане своего статуса, и в плане характера — в принципе, здесь об этом писалось.

Тони Ди в любом случае проявил себя в КХЛ круто. Конечно, немалая часть его очков была набрана в матчах с командами из нижней части таблицы, в большинстве и игре вшестером, к которой в СКА прибегают в первый же удобный момент. Конечно, американец ожидаемо показал себя не особо надёжным игроком в своей зоне, но кто в этом году в СКА похож на образцового домоседа? Даже с учётом этих «привозов» разница шайб у СКА с Деанджело куда лучше, чем без него, и встречи с «Северсталью» и «Динамо» стали отличным показателем этого.

Впрочем, теперь всё это история: Деанджело уехал в Америку — конечно же, по «семейным обстоятельствам». Судя по всему, членом семьи защитника является Евгений Корешков, который на скамейке СКА предложил отправиться Тони в турпоездку по интересному маршруту. Деанджело выбрал другой вариант. В этом году после подобных объявлений легионеры КХЛ отправлялись в комфортабельную Швейцарию, и комментатор Виталий Магранов уже успел пошутить про это. Однако Тони Ди подписал контракт с «Айлендерс».

Тони Деанджело в «Каролине» Фото: Karl B DeBlaker/AP/ТАСС

Давайте сначала кратко поговорим про «Айлендерс». Ещё перед началом сезона «островитяне» смотрелись командой, потолком которой выглядели попадание в плей-офф из зоны уайлд-кард и довольно быстрый вылет в первом раунде. Лу Ламорелло крайне неохотно меняет костяк своей команды на рынке свободных агентов, и никаких радикальных улучшений возрастные «Айлендерс» не получили — и это на фоне того, например, как качественно сработали «Вашингтон» и «Нью-Джерси», прямые конкуренты «Айлс» по дивизиону.

Однако при всём этом Патрику Руа удалось проделать неплохую работу: в равных составах «Айлендерс» имеют восьмую лучшую разницу голов в лиге, почти у всех лидеров команды положительная полезность. Однако почему тогда «Айлс» идут последними в дивизионе и набирают только 50% очков? Беда в спецбригадах: команда из Нью-Йорка имеет одновременно и худшее большинство (12,2% реализации), и худшее меньшинство (68% нейтрализации) в лиге. Если у «островитян» была бы просто посредственная — не отличная — игра в неравных составах, им явно хватило бы этого для попадания в восьмёрку.

Параллельно травму получил Ноа Добсон. Главный атакующий защитник команды в целом и при игре в большинстве (2.43 за матч) выбыл на несколько недель. За его спиной у «Айлендерс» никого нет. Вторым по времени в большинстве среди защитников после Добсона идёт Майк Райлли, который выбыл на долгий срок после операции на сердце, третьим — первораундник-2016 Деннис Холовски, который весь прошлый сезон провёл в АХЛ. Кроме того, травма Добсона оставляла команду лишь с двумя праворукими защитниками. Конечно, «Айлс», которым давно требуется какая-то перестройка, могли бы махнуть на это рукой и провести месяц без замен, однако Ламорелло явно хочет выжать из этой команды всё.

Конечно, репутация Деанджело и его провокативные заявления в соцсетях создали понятный флёр тотального недоумения вокруг этого подписания. Журналист The Athletic Скотт Уилер написал: «Лу Ламорелло 82 года. Он на месяц старше, чем Джо Байден». Однако что теряют «Айлендерс»? Исключим маловероятный вариант, где Деанджело не пройдёт обязательный в таких случаях список отказов, и представим, что Тони вскоре сыграет за новую команду.

Патрик Руа и скамейка «Айлендерс» Фото: Derek Cain/Getty Images

«Айлс» прямо сейчас явно не хватает эмоций, они стали серой командой, которая и своим фанатам малоинтересна. Показательный случай произошёл недавно на игре с «Коламбусом»: камеры выхватили недоумевающего Мэтью Барзала, по губам которого можно было прочитать «Арена пустая. Просто посмешище, #####». Деанджело явно добавит эмоций в игру команды — другое дело, что положительными они не обязательно будут. Однако что «Айлендерс» теряют прямо сейчас? Турнирная ситуация лучше не станет, активы они не отдают, контракт выписывают минимально возможный.

«У него есть талант. Тони очень динамично играет в большинстве, он поможет нам в атаке. Посмотрим, что будет завтра, но я считаю, что это важный трансфер», — сказал защитник «Айлендерс Райан Пулок. Патрик Руа пока отказался говорить прессе о Деанджело, сославшись на то, что список отказов он ещё не прошёл. Однако здесь кроется ещё одна интрига: как Руа со своим взрывным характером сработается с Тони Ди? С Джоном Тортореллой и Романом Ротенбергом получилось не очень хорошо.

«Очень хотел бы вернуться в НХЛ, и это моя цель, но я не собираюсь позволять этому влиять на мою жизнь. Моя проблема в НХЛ в том — и я не боюсь сказать это — все знают меня и понимают, кого они подписывают», — говорил Деанджело New York Post в декабре. Что ж, свою цель он осуществил — и в тот момент, когда в это мало кто верил.