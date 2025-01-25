Неудержимый Ливо снова забил, но СКА это не смутило. Команда Ротенберга дожала Уфу

Про СКА в последнее время не говорит и не пишет только ленивый. Команда Романа Ротенберга потерпела пять поражений в последних шести матчах, лишилась из-за травм нескольких ведущих хоккеистов, включая Александра Никишина и Евгения Кузнецова, а также слабо выглядит в обороне. Есть вопросы и к вратарской линии. После ухода Никиты Серебрякова сильнее она точно не стала.

В общем, работы у тренерского штаба много, турнирное положение нужно исправлять, да и к плей-офф подходить в более солидной форме, иначе рассчитывать на что-то серьёзное не получится. Например, в прошлой встрече с московским «Динамо» армейцы вели на домашнем льду со счётом 3:0, но умудрились проиграть 3:5. Таких вольностей топ-клуб себе позволять не может.

В свою очередь, «Салават Юлаев» продолжает приятно удивлять хоккейную общественность игрой своих легионеров. Джон Ливо и Шелдон Ремпал вдоволь покуражились в Сочи, Александр Хмелевски и Нэйтан Тодд стараются не отставать, а главному тренеру Виктору Козлову можно только по-доброму позавидовать. Наличие в составе таких иностранцев – счастье. Главное для Уфы – стабилизировать вопрос с финансированием, но это решается на более высоком уровне.

Роман Ротенберг, как и обещал, выпустил на матч с уфимцами другого вратаря – Артемия Плешкова. У гостей в воротах появился Александр Самонов.

В первом периоде зрители голов не увидели. Команды играли на высоких скоростях. Армейцы больше владели шайбой, но атаки уфимцев выглядели острее. Удалось командам создать несколько приличных моментов, однако на результативности это не сказалось.

Зато во второй двадцатиминутке команды разыгрались. Сразу отметим очередной, уже 38-й в нынешнем сезоне гол Ливо. Тодд от борта прострелил в центр, канадец опередил Педана и бросил низом — Плешков щитком парировал, но Джош со второй попытки добил шайбу в сетку, выиграв позиционную борьбу у Педана.

СКА ответил голами Бардакова, Карпухина и Грицюка, причём Арсений забил броском от борта с острого угла, застав врасплох Самонова. Слабая игра уфимского голкипера явно не придавала уверенности всей команде. В таких простых ситуациях опытный вратарь просто не должен проваливаться. Такое ощущение, что после залеченного повреждения Александр по-прежнему не набрал нужную форму.

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В третьем периоде СКА больше играл по счёту, так как торопиться армейцам было некуда. «Салават» старался выправить ситуацию, а в концовке даже заменил голкипера на шестого полевого хоккеиста, однако очень уверенно выглядел Плешков. Правда, за шесть секунд до сирены не выручил и он: Ремпал удачно действовал на добивании.

На отыгрыш юлаевцам не хватило времени. Как итог: 3:2 в пользу клуба из Санкт-Петербурга. Важная победа для армейцев в психологическом плане. Далее петербуржцев ждёт домашняя игра с «Витязем», а «Салават» проведёт принципиальную встречу с «Ак Барсом» в Казани.