Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Результаты матчей КХЛ за 25 января 2025 года, обзор, видео голов, турнирная таблица КХЛ

«Локомотив» проиграл второй раз подряд, «Амур» снова сильнее чемпиона. Итоги дня в КХЛ
Егор Торишный
Результаты матчей КХЛ за 25 января 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
«Динамо» одержало седьмую победу в восьми последних матчах, СКА одолел «Салават».

25 января в регулярном чемпионате КХЛ состоялось шесть матчей. Представляем обзор всех игр.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 января 2025, суббота. 14:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
4 : 2
Локомотив
Ярославль
0:1 Фрейз (Кирьянов, Паник) – 04:23 (5x5)     0:2 Кирьянов (Фрейз) – 16:36 (5x5)     1:2 Пашин (Галимов) – 28:38 (5x5)     2:2 Пашин (Голдобин, Морозов) – 35:33 (5x5)     3:2 Галимов (Рубцов, Пашин) – 49:44 (5x5)     4:2 Миронов (Филин, Рубцов) – 57:57 (5x4)    

Лидер чемпионата не стал откладывать дело в долгий ящик и уже к первому перерыву создал себе хороший задел. Особо постаралась связка Кирьянова и Фрейза – нападающие набрали по два очка. Однако «Спартак» не намерен был сдаваться, и ко второму перерыву команды ушли при ничейном счёте – дубль оформил Александр Пашин.

В заключительном отрезке чаша весов склонилась в пользу хозяев – Алексей Мельничук не очень удачно сыграл в двух моментах и позволил москвичам одержать победу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 января 2025, суббота. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 2
Б
Адмирал
Владивосток
0:1 Степанов (Солянников, Завгородний) – 16:36 (5x5)     0:2 Шестаков (Старков, Грман) – 33:48 (5x5)     1:2 Робинсон – 40:17 (5x4)     2:2 Ткачёв (Кэмпфер, Дер-Аргучинцев) – 49:59 (5x4)     3:2 Дэй – 65:00    

«Адмирал», продолжающий бороться за плей-офф, с первых минут включился в игру, чего не скажешь о челябинцах, которые только вкатывались в матч. А вот на 34-й минуте дела стали совсем плохи для хозяев – «моряки» повели 2:0.

Но ранний пропущенный гол в заключительном отрезке спутал все карты, в результате чего «Трактор» прижал соперника к своим воротам и увёл-таки встречу в овертайм. Там голов не было, а в серии буллитов победу хозяевам принёс Логан Дэй.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 января 2025, суббота. 14:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
1 : 2
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Воробьёв (Педан) – 06:01 (5x5)     1:1 Дрозг (О'Реган, Кленденинг) – 11:17 (5x4)     1:2 Кленденинг (Юрчо, Граовац) – 56:26 (5x5)    

И «Витязь», и «Куньлунь» находятся за пределами восьмёрки на Западе. Но у обеих команд есть шансы догнать «Торпедо», идущее восьмым. Именно этот фактор сделал встречу боевой, а где-то и вязкой. В первом периоде команды обменялись голами, а следующего пришлось ждать аж 45 минут. Забил его Кленденинг, который удачно бросил от синей линии и застал врасплох Андрея Кареева.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 января 2025, суббота. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 3
ОТ
Амур
Хабаровск
0:1 Талалуев (Гиздатуллин, Ли) – 32:43 (5x4)     1:1 Коробкин (Камалов, Джонсон) – 39:54 (5x5)     1:2 Гальченюк – 48:01 (5x4)     2:2 Джозефс (Пресс, Канцеров) – 57:21 (6x4)     2:3 Бродхёрст (Гальченюк, Гуркин) – 63:49 (3x3)    

Команды встречались буквально неделю назад, и тогда победу одержал «Амур» в серии послематчевых бросков. Эта встреча тоже получилась напряжённой. Счёт открыл Илья Талалуев на 33-й минуте при игре в большинстве, но ещё до перерыва Коробкин сумел сравнять цифры на табло.

В заключительной двадцатиминутке гости вновь вышли вперёд благодаря усилиям Гальченюка, но удержать победу в основное время не удалось – Трой Джозефс забросил первую шайбу за новую команду и перевёл встречу в овертайм. В дополнительное время легионерская связка «Амура» соорудила гол и помогла команде увезти два очка из Магнитогорска.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 января 2025, суббота. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
1 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Пакетт (Комтуа, Адамчук) – 37:38 (5x5)     1:1 Филлипс (Фирстов, Летунов) – 43:15 (5x5)     1:2 Сикура (Рашевский, Пыленков) – 45:45 (5x5)     1:3 Сергеев (Швец-Роговой) – 52:15 (4x5)     1:4 Сикура (Ожиганов, Уил) – 53:47 (5x5)    

Первой шайбы в этой игре пришлось ждать без малого 38 минут – под занавес второго периода Седрик Пакетт открыл счёт. В третьем периоде развернулись же основные события – сначала Филлипс сравнял счёт, а затем Дилан Сикура оформил дубль. Между двумя шайбами легионера «Динамо» успел затесаться гол Артёма Сергеева в меньшинстве.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 января 2025, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 2
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Бардаков (Зыков, Юдин) – 20:34 (5x5)     1:1 Ливо (Тодд) – 24:50 (5x5)     2:1 Карпухин (Зыков, Грицюк) – 29:00 (5x5)     3:1 Грицюк (Бардаков, Зыков) – 33:49 (5x5)     3:2 Ремпал (Хмелевски, Уилсон) – 59:54 (6x5)    

Встреча получилась насыщенной – обе команды с первых минут взвинтили темп и удержали его вплоть до финальной сирены. Основные события развернулись во втором периоде – СКА забросил три шайбы в ворота Александра Самонова, а у «Салавата» один гол соорудил Джош Ливо.

В третьем периоде гости пытались всеми силами сравнять счёт, однако успели лишь сократить преимущество до минимума – за шесть секунд до окончания третьего периода забил Ремпал.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Матчи на 26 января:

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 января 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Барыс
Астана
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
26 января 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Не начался
Лада
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
26 января 2025, воскресенье. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Не начался
Северсталь
Череповец
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android