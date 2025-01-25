«Локомотив» проиграл второй раз подряд, «Амур» снова сильнее чемпиона. Итоги дня в КХЛ

25 января в регулярном чемпионате КХЛ состоялось шесть матчей. Представляем обзор всех игр.

Лидер чемпионата не стал откладывать дело в долгий ящик и уже к первому перерыву создал себе хороший задел. Особо постаралась связка Кирьянова и Фрейза – нападающие набрали по два очка. Однако «Спартак» не намерен был сдаваться, и ко второму перерыву команды ушли при ничейном счёте – дубль оформил Александр Пашин.

В заключительном отрезке чаша весов склонилась в пользу хозяев – Алексей Мельничук не очень удачно сыграл в двух моментах и позволил москвичам одержать победу.

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«Адмирал», продолжающий бороться за плей-офф, с первых минут включился в игру, чего не скажешь о челябинцах, которые только вкатывались в матч. А вот на 34-й минуте дела стали совсем плохи для хозяев – «моряки» повели 2:0.

Но ранний пропущенный гол в заключительном отрезке спутал все карты, в результате чего «Трактор» прижал соперника к своим воротам и увёл-таки встречу в овертайм. Там голов не было, а в серии буллитов победу хозяевам принёс Логан Дэй.

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И «Витязь», и «Куньлунь» находятся за пределами восьмёрки на Западе. Но у обеих команд есть шансы догнать «Торпедо», идущее восьмым. Именно этот фактор сделал встречу боевой, а где-то и вязкой. В первом периоде команды обменялись голами, а следующего пришлось ждать аж 45 минут. Забил его Кленденинг, который удачно бросил от синей линии и застал врасплох Андрея Кареева.

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Команды встречались буквально неделю назад, и тогда победу одержал «Амур» в серии послематчевых бросков. Эта встреча тоже получилась напряжённой. Счёт открыл Илья Талалуев на 33-й минуте при игре в большинстве, но ещё до перерыва Коробкин сумел сравнять цифры на табло.

В заключительной двадцатиминутке гости вновь вышли вперёд благодаря усилиям Гальченюка, но удержать победу в основное время не удалось – Трой Джозефс забросил первую шайбу за новую команду и перевёл встречу в овертайм. В дополнительное время легионерская связка «Амура» соорудила гол и помогла команде увезти два очка из Магнитогорска.

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Первой шайбы в этой игре пришлось ждать без малого 38 минут – под занавес второго периода Седрик Пакетт открыл счёт. В третьем периоде развернулись же основные события – сначала Филлипс сравнял счёт, а затем Дилан Сикура оформил дубль. Между двумя шайбами легионера «Динамо» успел затесаться гол Артёма Сергеева в меньшинстве.

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Встреча получилась насыщенной – обе команды с первых минут взвинтили темп и удержали его вплоть до финальной сирены. Основные события развернулись во втором периоде – СКА забросил три шайбы в ворота Александра Самонова, а у «Салавата» один гол соорудил Джош Ливо.

В третьем периоде гости пытались всеми силами сравнять счёт, однако успели лишь сократить преимущество до минимума – за шесть секунд до окончания третьего периода забил Ремпал.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

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