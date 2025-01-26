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Коламбус – Лос-Анджелес — 3:2 ОТ, обзор матча, Марченко забил красивый гол в овертайме, видео

«О боже!» Фантастический гол россиянина Марченко в НХЛ восхитил Америку
Максим Макаров
Кирилл Марченко
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Кирилл принёс важнейшую победу «Коламбусу» в овертайме.

Перед матчем с «Лос-Анджелесом» «Коламбус» продолжал находиться в зоне плей-офф, но пребывал в опасной позиции – конкуренты находились слишком близко. Российская связка Воронков – Марченко в последнее время немного сбавила темп результативности, но при этом сохранила стабильность, что в условиях жёсткой конкуренции за место в восьмёрке даже важнее, чем сиюминутные всплески.

Встреча получилась тяжёлой для «Блю Джекетс», даже при том условии, что они ни секунды не уступали по ходу матча. Для «Кингс» эта игра стала первой в большом турне по Востоку – сил пока было предостаточно. В первом и третьем периодах команды обменялись заброшенными шайбами – в заключительной двадцатиминутке так и вовсе гостям пришлось воспользоваться опцией шестого полевого игрока.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Несмотря на спасение в концовке и эмоционального всплеска, достигнутого этим фактом, «Лос-Анджелес» откровенно провалил овертайм. Сначала Иван Проворов мог решить исход встречи, когда сам себе создал свободное пространство. Затем Заку Веренски помешали реализовать выход «один в ноль». Судья назначил буллит, но американский защитник слишком уж перемудрил при выполнении штрафного броска.

НХЛ — регулярный чемпионат
26 января 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
3 : 2
ОТ
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Веренски (Дель Бель Беллуз, Джонсон) – 09:24     1:1 Дано (Фиала) – 12:55     2:1 Фаббро (Сиверсон, ван Римсдайк) – 42:51     2:2 Байфилд (Лаферрье, Дано) – 58:55     3:2 Марченко (Проворов, Дэнфорт) – 63:45    

Победу «мундирам» принёс Кирилл Марченко и сделал это просто великолепно – вкатился в зону, заложил корпус, объехал Фиалу и Кемпера и закатил шайбу в пустые ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Для Кирилла эта шайба стала 20-й в сезоне – до повторения личного снайперского рекорда осталось забить трижды. Гол восхитил публику по обе стороны океана. Соцсети «Коламбуса» отреагировали подобающе: «О боже!» — так встретили очередной шедевр Марченко.

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