Крутое пике «ястребов». Что происходит с лучшим клубом НХЛ 2010-х?

Не так много времени прошло с тех пор, когда «Чикаго» был доминирующей силой в НХЛ. Команда, ядром которой были Патрик Кейн, Джонатан Тэйвз, Данкан Кит, Брент Сибрук, Мариан Госса и Патрик Шарп, взяла три Кубка Стэнли за шесть лет – в 2010-м, 2013-м и 2015-м – и в своё время первой из всех в эпоху потолка зарплат приблизилась к статусу династии. «Блэкхоукс» даже были признаны лучшим клубом предыдущего десятилетия, и это несмотря на то, что его вторая половина стала началом большого падения «ястребов».

В следующие два года после завоевания третьего из этих титулов «Чикаго» вылетал после первого же раунда Кубка Стэнли, а затем и вовсе перестал выходить в плей-офф. Последнее появление команды из Иллинойса в баталиях за главный клубный трофей хоккея датировано ковидным 2020 годом, когда она преодолела предварительный раунд в противостоянии с «Эдмонтоном», но затем – всё.

Патрик Кейн с Кубком Стэнли Фото: Antonio Dickey/Getty Images

Последние четыре розыгрыша Кубка Стэнли прошли без участия «Блэкхоукс», которые плотно осели на дне Центрального дивизиона – два года подряд они замыкали восьмёрку и сейчас вновь близки к повторению этого результата. Отставание от идущего седьмым «Нэшвилла» составляет уже семь очков, и тенденции к исправлению ситуации не наблюдается – «ястребы» выиграли всего один из последних семи матчей.

Ещё не так давно руководство клуба стремилось всеми силами расстаться с двумя последними оставшимися в команде легендами того самого чемпионского «Чикаго» – Патриком Кейном и Джонатаном Тэйвзом. Их контракты, каждый из которых съедал по $ 10 млн из общей платёжки, якобы висели якорями на «Блэкхоукс», не вписывались в обновлённую стратегию команды, да и вообще мешали двигаться вперёд (контракт Сета Джонса на $ 9,5 млн в год, видимо, всех устраивает). Со своими главными звёздами «ястребы» всё-таки расстались – но вот сдвинулся ли «Чикаго» за это врёмя хоть на йоту в правильном направлении? Вопрос риторический.

Фронт-офис клуба в лице Стэна Боумэна, продолжавшего рулить «Блэкхоукс» до конца октября 2021 года, и сменившего его Кайла Дэвидсона не сделал практически ничего, чтобы вытащить клуб из этой, можно сказать бездны. Последний, кажется, ещё больше в эту самую бездну «ястребов» погрузил – в рамках «перестройки» отпустил за бесценок Алекса Дэбринкэта, не стал делать квалификационное предложение Дилану Строуму и, как есть основания полагать, неудачно провёл все три своих драфта.

За время пребывания Дэвидсона в клубе «Чикаго» восемь (!) раз выбирал в первом раунде различных драфтов, но из всей этой компании в основе заиграл лишь один хоккеист. Его имя вы все прекрасно знаете – Коннора Бедарда считают лицом нового поколения канадских игроков, и эти авансы он частично начал оправдывать. Но чтобы взять его, много ума не надо было. А среди остальных выбранных с 2022 года «ястребами» игроков в НХЛ пока больше не закрепился ни один.

Акт доброй воли в виде приёма половины зарплаты Микко Рантанена (пусть всего лишь до конца сезона) и трейда Тейлора Холла за ещё один мешок картошки, которым стал выбор только в третьем раунде предстоящего драфта – очередное странное движение от Дэвидсона. Во главе с ним «Чикаго» превратился из большого клуба на грани перестройки в нечто совсем уж бесформенное.

На что в ближайшие годы надеются в «Блэкхоукс», не очень-то и понятно – если предстоящим летом «ястребы» не проведут серьёзную работу на рынке для построения качественной команды вокруг своего «некствана» (на что при условии подъёма потолка зарплат до $ 92,5 млн у них будет чуть больше $ 30 млн), их пике может стать ещё круче.