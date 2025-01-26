Овечкин против Гретцки! Сравниваем голы двух легенд с 870-го по 875-й

В конце декабря 2024 года Александр Овечкин забил свой 870-й гол в НХЛ и тем самым начал новый отсчёт до рекорда Уэйна Гретцки. Нападающий «Вашингтона» приблизился к Величайшему на расстояние 24 шайб, а к статусу единолично лучшего голеадора в истории — на 25.

С того момента даже официальный сайт НХЛ начал вести отдельную статистику, посвятив Ови целый раздел.

Сейчас капитан «столичных» подобрался к Гретцки на расстояние 19 голов. На счету Овечкина уже 875 шайб. До нового рекорда осталось 20.

В преддверии новых голевых свершений Алекса мы решили посвятить ему новую рубрику — сравнение решающих 25 шайб Гретцки и Ови. Начнём, как вы понимаете, с отметки «870» — покажем голы под этим номером и Уэйна, и Александра, а также расскажем, когда, кому и как они были забиты. И так – с каждой шайбой под тем или иным номером в исполнении двух легенд.

И начнём с шести голов: с 870-го по 875-й. Наслаждаемся вместе!

870

Когда забил Овечкин: 29 декабря 2024 года

Кому забил Овечкин: вратарю «Детройта» Алексу Лайону

Время: 12.04

Как забил: Овечкин бросил в касание из левого круга вбрасывания после того, как получил пас от Джейкоба Чикрана. «Столичные» сократили отставание до минимума — 1:2, однако всё равно потерпели поражение — 2:4. Алекс забросил 17-ю шайбу в 20-м матче сезона и 870-ю – в карьере.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Когда забил Гретцки: 28 ноября 1997 года

Кому забил Гретцки: вратарю «Баффало» Доминику Гашеку

Время: 46.14

Как забил: после передачи от Сандстрёма Гретцки нанёс щелчок из круга вбрасывания и попал Гашеку прямо в область над плечом. «Рейнджерс» сумели вырваться вперёд, но «Баффало» вырвал ничью — 3:3. Гретцки оформил восьмой гол в сезоне и 870-й – в карьере.

ВИДЕО

871

Когда забил Овечкин: 3 января 2025 года

Кому забил Овечкин: вратарю «Миннесоты» Марку-Андре Флёри

Время: 35.08

Как забил: при розыгрыше численного большинства Овечкин нанёс кистевой бросок в касание с вершины левого круга вбрасывания, пробив главную «жертву» в своей карьере — Флёри. «Кэпиталз» сравняли счёт — 2:2, однако уступили в серии буллитов — 3:4. Александр забросил 18-ю шайбу в 22-м матче сезона.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Когда забил Гретцки: 2 декабря 1997 года

Кому забил Гретцки: вратарю «Вашингтона» Олафу Колцигу

Время: 39.53

Как забил: Гретцки получил передачу вдоль ворот от Кевина Стивенса, отдавшего пас с одной руки, и броском в касание пробил Колцига. «Рейнджерс» сравняли счёт, однако итоговую победу праздновал «Вашингтон» — 3:2. Гретцки забил девятый гол в сезоне.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

872

Когда забил Овечкин: 4 января 2025 года

Кому забил Овечкин: вратарю «Рейнджерс» Джонатану Куику

Время: 50.50

Как забил: после вбрасывания в зоне «Рейнджерс» шайба отскочила от конька защитника К'Андре Миллера — первым к ней подоспел Овечкин, нанеся бросок с неудобной под правым щитком Куика и выведя «Кэпиталз» вперёд — 5:3.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Когда забил Гретцки: 28 декабря 1997 года

Кому забил Гретцки: вратарю «Бостона» Байрону Дафо

Время: 39.53

Как забил: Гретцки прервал 11-матчевую засуху, сравняв счёт в матче «Рейнджерс» с «Бостоном» — 1:1. После того как Дафо спас команду после первого броска Уэйна в ходе контратаки «3 на 2», канадец ушёл за ворота и отправил шайбу в направлении Байрона. Шайба чудесным образом залетела в сетку, а Гретцки оформил свой 10-й гол в сезоне. «Рейнджерс» в итоге выиграли со счётом 4:3 благодаря голу Брайана Скрудланда за 23 секунды до конца третьего периода.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

873

Когда забил Овечкин: 11 января 2025 года

Кому забил Овечкин: в пустые ворота в матче с «Нэшвиллом»

Время: 59.01

Как забил: Овечкин заблокировал бросок на синей линии, после отскока подхватил шайбу и забил в пустые ворота за 59 секунд до конца третьего периода. Эта шайба стала для него 873-й в карьере. Она же зафиксировала победу со счётом 4:1 над «Предаторз».

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Когда забил Гретцки: 3 января 1998 года

Кому забил Гретцки: вратарю «Вашингтона» Олафу Колцигу

Время: 24.53

Как забил: Гретцки начал камбэк «Рейнджерс» со счёта 0:2, забив свой 11-й гол в сезоне. После броска Брюса Драйвера из левого круга вбрасывания шайба попала к Даррену Лэнгдону, подставившему клюшку, и отскочила к Уэйну на правом фланге. Оттуда Гретцки перевёл шайбу за спину Колцигу.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

874

Когда забил Овечкин: 16 января 2025 года

Кому забил Овечкин: вратарю «Монреаля» Леэви Мериляйнену

Время: 63.07

Как забил: Овечкин получил короткий пас от Расмуса Сандина при выходе два в один, доехал до вершины левого круга вбрасывания и разрядил бросок над блокером Мериляйнена, подарив «Вашингтону» победу со счётом 1:0. Леэви стал 179-м вратарём, которому Овечкин забивал. Александр обошёл Яромира Ягра (178) и установил рекорд НХЛ по этому показателю.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Когда забил Гретцки: 3 января 1998 года

Кому забил Гретцки: вратарю «Вашингтона» Олафу Колцигу

Время: 59.38

Как забил: Гретцки забил свой второй гол в матче за 21,5 секунды до конца основного времени, завершив камбэк «Нью-Йорк Рейнджерс» после 0:2 и принеся победу со счётом 3:2. Получив пас от Никласа Сундстрема, Уэйн переиграл защитника «Кэпиталз» Калле Юханссона, а затем вырвался в центр и пробил Колцига, забросив свою 12-ю шайбу в сезоне.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

875

Когда забил Овечкин: 23 января 2025 года

Кому забил Овечкин: в пустые ворота «Сиэтла»

Время: 56.32

Как забил: Овечкин броском из своей зоны поразил оставленные владения «Кракен», поставив корпус и выиграв борьбу у соперника, а после перебросив шайбу через клюшку хоккеиста «Сиэтла».

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Когда забил Гретцки: 24 января 1998 года

Кому забил Гретцки: вратарю «Нью-Джерси Дэвилз» Мартину Бродо

Время: 15.31

Как забил: в матче с «Нью-Джерси» Гретцки оформил 3 (1+2) очка, а сама встреча завершилась результативной ничьей — 3:3. Во время розыгрыша большинства Пэт Лафонтен попытался переправить шайбу в ворота, однако не смог этого сделать. Зато на добивание вовремя подоспел Гретцки. Уэйн оформил 13-й гол в сезоне. Канадец помог «синерубашечникам» сократить отставание в счёте — 1:2.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Что ж, в следующей части будут голы с 876-го по 880-й. Так что ждём новых шайб Ови!