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Почему команда НХЛ Юта не имеет названия, как появился новый клуб НХЛ, как он играет и какое у него будущее

Первый безымянный клуб в НХЛ рискует остаться таким ещё на год. Что не так с «Ютой»?
Рустам Имамов
Почему команда НХЛ «Юта» не имеет названия
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Наследие бедовой «Аризоны» не покидает лигу.

К расширению НХЛ можно относиться по-разному. Кто-то считает лигу и без того раздутой, кто-то мечтает о новых франшизах. Трудно спорить только с тем, что каждый из трёх новичков последних лет чувствует себя по-разному. «Вегас» за рекордные шесть лет дошёл до чемпионства и стал сильным брендом. «Сиэтл» громко стартовал, потом сбавил обороты, но клуб в любом случае имеет потенциал для развития.

А вот про «Юту» такого пока не скажешь. У команды не всё гладко и, собственно, в хоккейном плане, но игра в данном случае второстепенна. Наспех сотканный проект до сих пор не имеет даже полноценного названия! Причём конца и краю этой истории не видно, поскольку патентное бюро США отклонило сразу три предложенных варианта. Как долго ещё клуб из Солт-Лейк-Сити будет играть в безликих джерси и есть ли у его владельца какая-то внятная стратегия развития?

Когда в 2014 году в Сочи появился хоккейный клуб, времени обдумывать имя для команды не было – нужно было как можно скорее заполнить возникшую после завершения Игр пустоту на олимпийских объектах. В качестве рабочего варианта в прессе значились «Сочинские леопарды». Однако название посчитали громоздким и остановились в итоге на непривычном для хоккея фокусе на топоним. Ассоциация с леопардами при этом осталась – леопард есть на эмблеме клуба, по ледовой арене «Большой» бегает талисман Лео. В целом в плане позиционирования себя и маркетинга «Сочи» не отстаёт от других клубов КХЛ, и всё-таки изначальное решение не искать собственный бренд, а играть под именем города многие эксперты считают ошибочным. У стороннего человека не возникает точной ассоциации с хоккейной командой, а значит, и потенциал для развития будет ограничен.

Тем удивительнее было слышать, как в НХЛ, где, казалось бы, бизнес на первом месте, взяли в лигу команду не то что без имени, но и без логотипа, уникальной формы и хоть каких-либо чётко выделяемых отличительных знаков. Владелец клуба Райан Миллер решил отложить выбор названия для команды, а первый сезон отыграть, используя только название штата. Видимо, для Гэри Бэттмэна первоочерёдной задачей было избавиться от бедовой «Аризоны». Клуб-банкрот давно тянул лигу вниз, а кадры из студенческого катка на 4500 зрителей вызывали сомнения, что речь идёт о сильнейшем хоккейном чемпионате планеты. Вот в НХЛ и пошли на уникальный ход – лига сначала сама выкупила права на франшизу у Алекса Меруэло за $ 1 млрд, а впоследствии продала их Миллеру за 1,2 млрд вечнозелёных. Остаток поделили между владельцами остальных команд.

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Юридических связей у «Юты» с «Койотс» нет, так что это не история «Виннипега» и «Атланты». Мормонский миллиардер пишет в Солт-Лейк-Сити новую историю. Поэтому команде пока вообще не на что опираться. Нужно создавать с нуля фанатскую базу, искать своё место в сердцах хоккейных болельщиков. Работа над созданием собственного бренда ведётся, руководство «Юты» проводило опрос на эту тему среди владельцев абонементов и отобрало несколько приоритетных вариантов. Только пока что ни один из них не проходит оценку Патентного бюро США. К примеру, название «Юта Йетис» было отклонено из-за вероятной путаницы с брендом холодильника Yeti. Названия «Юта Близзард» и «Юта Веном» также были отклонены по аналогичным причинам. Более того, в Патентном бюро объяснили, что и бренд «Юта» они зарегистрировать не могут, поскольку заявленный знак в первую очередь географически описывает происхождение товаров и/или услуг заявителя.

У хоккейного клуба есть три месяца, чтобы оспорить позицию Патентного бюро, но едва ли у Миллера получится доказать, что у буквально вчера созданной команды больше связей с йети, нежели у производителя холодильников, что на рынке далеко не первый год. Шансов у юристов «Юты» доказать, что за половину регулярного сезона рядовой обыватель настолько проникся игрой Михаила Сергачёва и теперь ассоциирует слово «Юта» не со штатом в районе Скалистых гор, а исключительно с хоккеем, и вовсе нет. Blizzard – известный разработчик и издатель видеоигр. Venom – культовый персонаж из вселенной Марвел. С брендом Outlaws тоже возникнут сложности, поскольку есть одноимённая рок-группа. Разве что к бренду «Мамонты» претензий будет меньше, но точно ли амбициозный проект хочет ассоциировать себя с вымершим животным?

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Времени на решение у «Юты» практически нет. Предварительное одобрение патента на бренд «Мамонты Юты» выдали ещё 5 ноября, так что по закону у владельца франшизы остался всего месяц до истечения срока подачи документов. Иначе подать аналогичную заявку сможет любой желающий, и подобный риск велик – хотя бы ради юридического торга и вымогательств. Пока всё идёт к тому, что и в следующем сезоне клуб из Солт-Лейк-Сити будет без уникального логотипа и формы. В то время как другие команды зарабатывают миллионы на продаже атрибутики и поддерживают вместе с тем лояльность своей аудитории к бренду, у Миллера нет такой возможности. И даже если бы была, какой смысл сейчас вкладывать ресурсы в развитие бренда «Разбойники» или «Мамонты», если далеко не факт, что он останется с клубом в будущем?

Не может «Юта» полноценно зарабатывать и на болельщиках. Предназначенная для баскетбола арена «Delta Center» в хоккейной конфигурации может принять максимум 16 200 болельщиков. Для сравнения – за играми «Джаз» следят до 18 306 зрителей. Но и 16 тысяч «Юте» собрать проблематично, поскольку при предельной загрузке с ряда мест ограниченная видимость. Билеты на проблемные сектора продаются только на избранные матчи. Вернее, не продаются – а раздаются как мера социальной поддержки детям из необеспеченных семей. Для всех остальных желающих посмотреть на хоккей в Солт-Лейк-Сити доступны 11 131 посадочное место. Пусть откровенного позора, как с «Аризоной», избежать и удалось, но новичок сразу же занял последнее место по посещаемости. Маркетинговые провалы могли бы отойти на второй план, удиви новичок спортивными результатами, но о плей-офф команде Андре Туриньи остаётся только мечтать.

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Прямо сейчас трудно сказать, что даёт новая франшиза лиге и какое у неё будущее, но нельзя не заметить, как в двух олимпийских столицах наспех появились хоккейные команды. Просто чтобы были и как можно быстрее – об остальном подумаем потом. Так, может, между США и Россией гораздо больше общего, чем нам кажется?

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