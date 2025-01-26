Топ-матчи понедельника: «Спартак» — ЦСКА в хоккее, Калинская — Доулхайд в теннисе и НБА

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Посмотреть все события 27 января в Матч-центре
- 🏀 2:00: «Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Оклахома-Сити Тандер», регулярный чемпионат НБА
- 🏒 3:00: «Чикаго Блэкхоукс» — «Миннесота Уайлд», регулярный чемпионат НХЛ
- 🏒 4:00: «Вегас Голден Найтс» — «Флорида Пантерз», регулярный чемпионат НХЛ
- 🎾 13:00*: Анна Калинская (Россия, 1) — Кэролайн Доулхайд (США), Сингапур, первый круг
- 🏒 16:30: «Авангард» — «Адмирал», регулярный чемпионат КХЛ
- 🏒 19:30: «Локомотив» — «Динамо» Москва, регулярный чемпионат КХЛ
- 🏒 19:30: «Спартак» — ЦСКА, регулярный чемпионат КХЛ
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Время в материале указано по Москве.
🏀 2:00: «Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Оклахома-Сити Тандер», регулярный чемпионат НБА
Интрига: увидим ли мы чудо?
В нынешнем сезоне «Оклахома-Сити Тандер» стабильно проигрывает лишь «Далласу». «Громовержцы» трижды уступили «бродягам» в этом сезоне. С остальными клубами команда во главе с Гилджес-Александером играет отменно. «Портленд Трэйл Блэйзерс» в последнее время действует великолепно – четыре победы кряду. Соперники были не из числа лучших, но это всё равно достижение для команды с низа таблицы Запада. Может быть настало время «грохнуть» лидера?
🏒 3:00: «Чикаго Блэкхоукс» — «Миннесота Уайлд», регулярный чемпионат НХЛ
Интрига: увидим ли мы того Капризова, что был до травмы?
Кирилл Капризов провёл уже две встречи после того, как восстановился от неприятной травмы. Сказать, что выдались они хорошими, нельзя – команда уступила в обеих матчах, а сам форвард набрал лишь одно очко. Во встрече с «Чикаго», который уже де-факто доигрывает сезон, можно набраться уверенности и пополнить лицевой баланс. Или «Блэкхоукс» дадут серьёзный бой?
🏒 4:00: «Вегас Голден Найтс» — «Флорида Пантерз», регулярный чемпионат НХЛ
Интрига: ждать ли от Барбашёва первой шайбы за полтора месяца?
Иван Барбашёв недавно восстановился от травмы, но пока россиянину так и не удаётся забить. Идеальный шанс был для этого в концовке последнего матча с «Далласом», однако Иван не смог переиграть голкипера. Меньше 24 часов на отдых у «Флориды» после встречи с «Сан-Хосе» — сыграет ли это решающую роль?
🎾 13:00*: Анна Калинская (Россия, 1) — Кэролайн Доулхайд (США), Сингапур, первый круг
💬 Матч с текстовой трансляцией
*Время матча может измениться и будет уточнено
Интрига: сумеет ли Анна Калинская одержать первую победу в сезоне?
Россиянка Анна Калинская после поражений на старте турниров в Брисбене и Аделаиде не сумела выступить на Australian Open из-за вируса и теперь начинает борьбу в статусе первой ракетки соревнований в Сингапуре. Её первой соперницей будет американка Кэролайн Доулхайд. Девушки ранее уже играли один раз — в квалификации Майами-2022 сильнее оказалась россиянка. Победительница новой встречи далее сразится с кем-то из пары Айла Томлянович — Симона Вальтерт.
🏒 16:30: «Авангард» — «Адмирал», регулярный чемпионат КХЛ
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: будет ли в этой встрече овертайм?
«Адмирал» в последних трёх матчах уводил всё дело в овертайм, но выиграл лишь раз. В условиях двухочковой системы ничего плохого в этом нет, скорее, наоборот. «Авангард», прилично раздухарившийся при новом тренере, в последних двух встречах не смог победить. Более того, омичи не набрали ни одного очка. Пора прерывать серию поражений?
🏒 19:30: «Локомотив» — «Динамо» Москва, регулярный чемпионат КХЛ
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: не подведут ли «Локомотив» вратари?
«Локомотив» недавно надолго потерял основного голкипера Даниила Исаева, и это уже начало приводить к проблемам – в последнем матче со «Спартаком» Алексей Мельничук откровенно не выручал. «Динамо» одержало семь побед в восьми последних встречах и уже идёт вторым на Западе. Кто выиграет в битве лидеров конференции?
🏒 19:30: «Спартак» — ЦСКА, регулярный чемпионат КХЛ
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: сравняет ли ЦСКА счёт в сезонной серии?
Команды встречались пять раз в нынешнем сезоне – у «Спартака» три победы, у ЦСКА – только две. Но при этом важно отметить тот факт, что у коллективов Воробьёва и Жамнова одинаковое количество очков – по 62. Дерби прямых конкурентов по турнирной таблице обещает быть жарким?