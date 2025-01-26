Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Расписание спортивных матчей 27 января 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи понедельника: «Спартак» — ЦСКА в хоккее, Калинская — Доулхайд в теннисе и НБА
Михаил Георгиев
Спортивные события 27 января 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
Хоккейный понедельник: Капризов и Барбашёв — в НХЛ, «Авангард» — «Адмирал» и «Локомотив» — «Динамо» Москва в КХЛ! Не пропустите!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 27 января в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏀 2:00: «Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Оклахома-Сити Тандер», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
27 января 2025, понедельник. 02:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Не начался
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: увидим ли мы чудо?

В нынешнем сезоне «Оклахома-Сити Тандер» стабильно проигрывает лишь «Далласу». «Громовержцы» трижды уступили «бродягам» в этом сезоне. С остальными клубами команда во главе с Гилджес-Александером играет отменно. «Портленд Трэйл Блэйзерс» в последнее время действует великолепно – четыре победы кряду. Соперники были не из числа лучших, но это всё равно достижение для команды с низа таблицы Запада. Может быть настало время «грохнуть» лидера?

В память о легенде!
Гений, герой и антигерой. Пять лет без Коби Брайанта
Гений, герой и антигерой. Пять лет без Коби Брайанта

🏒 3:00: «Чикаго Блэкхоукс» — «Миннесота Уайлд», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
27 января 2025, понедельник. 03:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Не начался
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: увидим ли мы того Капризова, что был до травмы?

Кирилл Капризов провёл уже две встречи после того, как восстановился от неприятной травмы. Сказать, что выдались они хорошими, нельзя – команда уступила в обеих матчах, а сам форвард набрал лишь одно очко. Во встрече с «Чикаго», который уже де-факто доигрывает сезон, можно набраться уверенности и пополнить лицевой баланс. Или «Блэкхоукс» дадут серьёзный бой?

Главный тренер «Миннесоты» говорит, что Капризову нужно время:
Главный тренер «Миннесоты» Хайнс оценил игру Капризова в первом матче после травмы

🏒 4:00: «Вегас Голден Найтс» — «Флорида Пантерз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
27 января 2025, понедельник. 04:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Не начался
Флорида Пантерз
Санрайз
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: ждать ли от Барбашёва первой шайбы за полтора месяца?

Иван Барбашёв недавно восстановился от травмы, но пока россиянину так и не удаётся забить. Идеальный шанс был для этого в концовке последнего матча с «Далласом», однако Иван не смог переиграть голкипера. Меньше 24 часов на отдых у «Флориды» после встречи с «Сан-Хосе» — сыграет ли это решающую роль?

В прошлой встрече «Флорида» вынудила Георгиева досрочно закончить матч:
Георгиева заменили на Аскарова в игре с «Флоридой». Ярослав пропустил трижды за 13 минут

🎾 13:00*: Анна Калинская (Россия, 1) — Кэролайн Доулхайд (США), Сингапур, первый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Сингапур. 1-й круг
27 января 2025, понедельник. 13:00 МСК
Анна Калинская
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Не начался
1 2 3
         
         
Кэролайн Доулхайд
США
Кэролайн Доулхайд
К. Доулхайд

Интрига: сумеет ли Анна Калинская одержать первую победу в сезоне?

Россиянка Анна Калинская после поражений на старте турниров в Брисбене и Аделаиде не сумела выступить на Australian Open из-за вируса и теперь начинает борьбу в статусе первой ракетки соревнований в Сингапуре. Её первой соперницей будет американка Кэролайн Доулхайд. Девушки ранее уже играли один раз — в квалификации Майами-2022 сильнее оказалась россиянка. Победительница новой встречи далее сразится с кем-то из пары Айла Томлянович — Симона Вальтерт.

У Анны сезон-2025 пока не задался:
Калинская блеснула на обложке модного журнала. И просила не спрашивать её о Синнере
Калинская блеснула на обложке модного журнала. И просила не спрашивать её о Синнере

🏒 16:30: «Авангард» — «Адмирал», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 января 2025, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Адмирал
Владивосток
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: будет ли в этой встрече овертайм?

«Адмирал» в последних трёх матчах уводил всё дело в овертайм, но выиграл лишь раз. В условиях двухочковой системы ничего плохого в этом нет, скорее, наоборот. «Авангард», прилично раздухарившийся при новом тренере, в последних двух встречах не смог победить. Более того, омичи не набрали ни одного очка. Пора прерывать серию поражений?

Тамбиев похвалил игроков после матча с «Трактором»:
Главный тренер «Адмирала» прокомментировал упущенную победу над «Трактором» в матче КХЛ

🏒 19:30: «Локомотив» — «Динамо» Москва, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 января 2025, понедельник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: не подведут ли «Локомотив» вратари?

«Локомотив» недавно надолго потерял основного голкипера Даниила Исаева, и это уже начало приводить к проблемам – в последнем матче со «Спартаком» Алексей Мельничук откровенно не выручал. «Динамо» одержало семь побед в восьми последних встречах и уже идёт вторым на Западе. Кто выиграет в битве лидеров конференции?

Кудашов жёстко высказался об игре предыдущего соперника:
Кудашов: четыре игрока «Торпедо» стоят на их синей при 1:4. Про автобус что-то говорилось

🏒 19:30: «Спартак» — ЦСКА, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 января 2025, понедельник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сравняет ли ЦСКА счёт в сезонной серии?

Команды встречались пять раз в нынешнем сезоне – у «Спартака» три победы, у ЦСКА – только две. Но при этом важно отметить тот факт, что у коллективов Воробьёва и Жамнова одинаковое количество очков – по 62. Дерби прямых конкурентов по турнирной таблице обещает быть жарким?

Почему ЦСКА провалился на дедлайне:
Провал ЦСКА и незаконченная перезагрузка «Трактора». Первые итоги дедлайна КХЛ
Провал ЦСКА и незаконченная перезагрузка «Трактора». Первые итоги дедлайна КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android