Хоккейный понедельник: Капризов и Барбашёв — в НХЛ, «Авангард» — «Адмирал» и «Локомотив» — «Динамо» Москва в КХЛ! Не пропустите!

Топ-матчи понедельника: «Спартак» — ЦСКА в хоккее, Калинская — Доулхайд в теннисе и НБА

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 27 января в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏀 2:00: «Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Оклахома-Сити Тандер», регулярный чемпионат НБА

Интрига: увидим ли мы чудо?

В нынешнем сезоне «Оклахома-Сити Тандер» стабильно проигрывает лишь «Далласу». «Громовержцы» трижды уступили «бродягам» в этом сезоне. С остальными клубами команда во главе с Гилджес-Александером играет отменно. «Портленд Трэйл Блэйзерс» в последнее время действует великолепно – четыре победы кряду. Соперники были не из числа лучших, но это всё равно достижение для команды с низа таблицы Запада. Может быть настало время «грохнуть» лидера?

🏒 3:00: «Чикаго Блэкхоукс» — «Миннесота Уайлд», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 27 января 2025, понедельник. 03:00 МСК Чикаго Блэкхоукс Чикаго Не начался Миннесота Уайлд Сент-Пол Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: увидим ли мы того Капризова, что был до травмы?

Кирилл Капризов провёл уже две встречи после того, как восстановился от неприятной травмы. Сказать, что выдались они хорошими, нельзя – команда уступила в обеих матчах, а сам форвард набрал лишь одно очко. Во встрече с «Чикаго», который уже де-факто доигрывает сезон, можно набраться уверенности и пополнить лицевой баланс. Или «Блэкхоукс» дадут серьёзный бой?

Главный тренер «Миннесоты» говорит, что Капризову нужно время: Главный тренер «Миннесоты» Хайнс оценил игру Капризова в первом матче после травмы

🏒 4:00: «Вегас Голден Найтс» — «Флорида Пантерз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 27 января 2025, понедельник. 04:00 МСК Вегас Голден Найтс Парадайс Не начался Флорида Пантерз Санрайз Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: ждать ли от Барбашёва первой шайбы за полтора месяца?

Иван Барбашёв недавно восстановился от травмы, но пока россиянину так и не удаётся забить. Идеальный шанс был для этого в концовке последнего матча с «Далласом», однако Иван не смог переиграть голкипера. Меньше 24 часов на отдых у «Флориды» после встречи с «Сан-Хосе» — сыграет ли это решающую роль?

В прошлой встрече «Флорида» вынудила Георгиева досрочно закончить матч: Георгиева заменили на Аскарова в игре с «Флоридой». Ярослав пропустил трижды за 13 минут

🎾 13:00*: Анна Калинская (Россия, 1) — Кэролайн Доулхайд (США), Сингапур, первый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сумеет ли Анна Калинская одержать первую победу в сезоне?

Россиянка Анна Калинская после поражений на старте турниров в Брисбене и Аделаиде не сумела выступить на Australian Open из-за вируса и теперь начинает борьбу в статусе первой ракетки соревнований в Сингапуре. Её первой соперницей будет американка Кэролайн Доулхайд. Девушки ранее уже играли один раз — в квалификации Майами-2022 сильнее оказалась россиянка. Победительница новой встречи далее сразится с кем-то из пары Айла Томлянович — Симона Вальтерт.

🏒 16:30: «Авангард» — «Адмирал», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 27 января 2025, понедельник. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Адмирал Владивосток Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: будет ли в этой встрече овертайм?

«Адмирал» в последних трёх матчах уводил всё дело в овертайм, но выиграл лишь раз. В условиях двухочковой системы ничего плохого в этом нет, скорее, наоборот. «Авангард», прилично раздухарившийся при новом тренере, в последних двух встречах не смог победить. Более того, омичи не набрали ни одного очка. Пора прерывать серию поражений?

Тамбиев похвалил игроков после матча с «Трактором»: Главный тренер «Адмирала» прокомментировал упущенную победу над «Трактором» в матче КХЛ

🏒 19:30: «Локомотив» — «Динамо» Москва, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 27 января 2025, понедельник. 19:30 МСК Локомотив Ярославль Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: не подведут ли «Локомотив» вратари?

«Локомотив» недавно надолго потерял основного голкипера Даниила Исаева, и это уже начало приводить к проблемам – в последнем матче со «Спартаком» Алексей Мельничук откровенно не выручал. «Динамо» одержало семь побед в восьми последних встречах и уже идёт вторым на Западе. Кто выиграет в битве лидеров конференции?

Кудашов жёстко высказался об игре предыдущего соперника: Кудашов: четыре игрока «Торпедо» стоят на их синей при 1:4. Про автобус что-то говорилось

🏒 19:30: «Спартак» — ЦСКА, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 27 января 2025, понедельник. 19:30 МСК Спартак Москва Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сравняет ли ЦСКА счёт в сезонной серии?

Команды встречались пять раз в нынешнем сезоне – у «Спартака» три победы, у ЦСКА – только две. Но при этом важно отметить тот факт, что у коллективов Воробьёва и Жамнова одинаковое количество очков – по 62. Дерби прямых конкурентов по турнирной таблице обещает быть жарким?