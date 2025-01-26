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Результаты матчей КХЛ за 26 января 2025 года, обзор, видео голов, турнирная таблица КХЛ, расписание, календарь

Суперкамбэк худшей команды лиги, «Северсталь» — вторая на Западе. Итоги дня в КХЛ
Денис Лутченко
Результаты матчей КХЛ за 26 января 2025 года
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«Нефтехимик» обыграл «Ладу» и чуть улучшил свои позиции в плей-оффной гонке.

26 января в регулярном чемпионате КХЛ состоялось три встречи. Коротко подводим итоги матчей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 января 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
4 : 3
ОТ
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Антипин (Жафяров) – 09:05 (5x5)     1:1 Бутузов (Бек, Широков) – 10:41 (5x4)     1:2 Гоголев – 12:15 (5x5)     2:2 Сетдиков (Бекетаев, Николишин) – 16:21 (5x3)     2:3 Аланов (Белоусов) – 33:30 (5x5)     3:3 Сетдиков (Старченко, Савицкий) – 59:34 (5x5)     4:3 Сетдиков (Старченко) – 61:02 (4x3)    

«Сибирь» приехала в Астану без своего ведущего игрока: Тревор Мёрфи покинул расположение клуба из-за смерти отца. Возможно, это стало одной из причин сенсационного поражения набравшей форму «Сибири». Решающий вклад в него внёс Никита Сетдиков — изгнанный из «Сибири» при непонятных обстоятельствах игрок оформил первый в КХЛ хет-трик. «Барыс» впервые с 20 ноября победил на своём льду.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 января 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
4 : 2
Лада
Тольятти
1:0 Хоружев (Лещенко) – 04:55 (5x4)     1:1 Шараканов (Алтыбармакян) – 08:39 (5x5)     2:1 Барбер (Сериков) – 20:41 (5x5)     2:2 Волков (Кугрышев, Шараканов) – 46:56 (5x4)     3:2 Капустин (Митякин) – 53:12 (5x5)     4:2 Митякин (Белозёров, Пастухов) – 55:54 (5x4)    

Попавшему в крутое пике «Нефтехимику» надо было срочно побеждать, и игра с прямым конкурентом «Ладой» была лучшим шансом это сделать. В ключевой момент отличился капитан нижнекамцев Евгений Митякин, который набрал 1+1 и сломил сопротивление «Лады». «Нефтехимик» после этого матча опередил тольяттинцев, у которых есть ещё две встречи в запасе — Павел Зубов после игры снова раскритиковал своих игроков.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 января 2025, воскресенье. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
3 : 4
Б
Северсталь
Череповец
1:0 Тянулин (Волков, Хафизов) – 22:58 (5x5)     2:0 Хафизов (Тянулин, Попов) – 25:08 (5x4)     2:1 Барберио (Скоренов, Грудинин) – 29:35 (5x5)     3:1 Гараев (Венгрыжановский) – 47:41 (5x5)     3:2 Думбадзе (Подшивалов, Чуркин) – 49:13 (5x5)     3:3 Думбадзе (Alexei Kruchinin, Калдис) – 58:17 (5x5)     3:4 Скоренов – 65:00    

После 1:8 от «СЮ» сочинский клуб объявил о билетной скидке в 18% на следующий матч. Зрителей это не прибавило, а вот команду разгром как будто бы мотивировал. К середине третьего периода сочинцы вели 3:1, но довольно быстро пропустили второй гол. «Северсталь» относительно рано сняла вратаря и за семь секунд нарисовала голевую комбинацию. В серии буллитов команда Андрея Козырева оказалась сильнее и вышла на второе место Запада.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Матчи 27 января

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 января 2025, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Адмирал
Владивосток
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
27 января 2025, понедельник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Амур
Хабаровск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
27 января 2025, понедельник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
27 января 2025, понедельник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
27 января 2025, понедельник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
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