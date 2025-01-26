Суперкамбэк худшей команды лиги, «Северсталь» — вторая на Западе. Итоги дня в КХЛ

«Нефтехимик» обыграл «Ладу» и чуть улучшил свои позиции в плей-оффной гонке.

26 января в регулярном чемпионате КХЛ состоялось три встречи. Коротко подводим итоги матчей.

«Сибирь» приехала в Астану без своего ведущего игрока: Тревор Мёрфи покинул расположение клуба из-за смерти отца. Возможно, это стало одной из причин сенсационного поражения набравшей форму «Сибири». Решающий вклад в него внёс Никита Сетдиков — изгнанный из «Сибири» при непонятных обстоятельствах игрок оформил первый в КХЛ хет-трик. «Барыс» впервые с 20 ноября победил на своём льду.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Попавшему в крутое пике «Нефтехимику» надо было срочно побеждать, и игра с прямым конкурентом «Ладой» была лучшим шансом это сделать. В ключевой момент отличился капитан нижнекамцев Евгений Митякин, который набрал 1+1 и сломил сопротивление «Лады». «Нефтехимик» после этого матча опередил тольяттинцев, у которых есть ещё две встречи в запасе — Павел Зубов после игры снова раскритиковал своих игроков.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

После 1:8 от «СЮ» сочинский клуб объявил о билетной скидке в 18% на следующий матч. Зрителей это не прибавило, а вот команду разгром как будто бы мотивировал. К середине третьего периода сочинцы вели 3:1, но довольно быстро пропустили второй гол. «Северсталь» относительно рано сняла вратаря и за семь секунд нарисовала голевую комбинацию. В серии буллитов команда Андрея Козырева оказалась сильнее и вышла на второе место Запада.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Матчи 27 января

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 27 января 2025, понедельник. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Адмирал Владивосток Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 27 января 2025, понедельник. 17:00 МСК Автомобилист Екатеринбург Не начался Амур Хабаровск Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 27 января 2025, понедельник. 19:00 МСК Ак Барс Казань Не начался Салават Юлаев Уфа Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 27 января 2025, понедельник. 19:30 МСК Локомотив Ярославль Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2