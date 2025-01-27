Энтони Камара набрал очки в первом же матче за тольяттинскую команду и теперь надеется сыграть в плей-офф в её составе.

«Рад вернуться в КХЛ. Доехать до России было несложно». Интервью с канадцем из «Лады»

Профессиональному спорту в Самарской области сейчас невесело. Футбольные «Крылья Советов» не только валятся в таблице, но и оказались в центре коррупционного скандала: губернатор области обнаружил «чёрную кассу» судей. Баскетбольная «Самара» распродала всех лучших игроков, затыкает дыры игроками из чемпионата области и проиграла 10 матчей подряд.

«Лада» в декабре тоже рассталась с Владиславом Подъяпольским, Остапом Сафиным и Троем Джозефсом, однако параллельно приобрела нескольких молодых игроков и одного легионера — проведшего в КХЛ два сезона Энтони Камара, который начинал сезон в «Нитре» из Словакии. В первом же матче канадец сделал результативный пас, во втором — запомнился зрителям тем, что со всей скорости влетел в борт после неудавшегося силового.

По завершении игры с «Автомобилистом», ставшей дебютной для Камара в «Ладе», канадец ответил на вопросы корреспондента «Чемпионата».

— Расскажите о вашей первой игре и результативной передаче.

— Тяжёлая битва. Хотелось выиграть матч, но приятно сразу же набирать очки, идём дальше. Я получил хороший пас от защитника и просто попытался сохранить шайбу, увидел партнёра, у которого были время и свободное пространство, он сделал отличный бросок.

— После игры за «Нефтехимик» и «Барыс» получали ли вы предложения от других клубов КХЛ летом?

— Нет. Игра в Словакии не была моим приоритетом, но я хотел играть в хоккей, получил предложение из Тольятти и рад, что вернулся в эту лигу.

— Между вашим переходом и дебютом прошёл месяц. Трудно было доехать до России в нынешних условиях?

— Это не было сложно, я был дома, каждый день усердно тренировался, приводил себя в форму, чтобы приехать сюда готовым.

Энтони Камара в «Нефтехимике» Фото: Марат Акимжанов, photo.khl.ru

— Были ли проблемы с оформлением российской визы?

— Нет, просто совпало с российскими выходными (улыбается). Это чуть затянуло процесс, но всё было готово в срок.

— Вы сейчас единственный легионер в «Ладе». Как это осложнит адаптацию?

— В этом не будет никаких проблем, некоторые ребята здесь говорят по-английски. Я чуть-чуть изучил русский, так что всё будет в порядке.

— Каким видите своё место в команде?

— Готов помочь команде в любой роли, мне без разницы, в каком звене выходить, в первом или четвёртом — нам нужно побеждать и попадать в плей-офф.

— Вы играли во многих европейских лигах. Какой опыт был для вас лучшим?

— Везде было интересно: разная культура, разные люди, разная еда. Я просто наслаждался проведённым там временем. Не так часто ты можешь посмотреть мир, а я ещё и параллельно играл в хоккей, так что был счастлив.

— Можете сравнить уровень этих лиг с КХЛ?

— Думаю, КХЛ — вторая лига в мире, и мне очень нравится здесь играть.

— Вы играли в молодёжной сборной Канады в 2013-м. Как считаете, с чем связаны два подряд вылета в четвертьфинале МЧМ?

— Все в мире стали играть лучше, а Канада отошла от того стиля, который приносил ей успех раньше: жёсткого, агрессивного, делавшего Канаду Канадой.