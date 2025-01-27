«Карточный домик» ИИХФ. Какие люди будут принимать решение о возвращении России?

«Как Трамп скажет, так и будет» — позиция, которая в пару последних месяцев охватила все новостные ленты, не только хоккейные. Однако у только-только вступившего в должность президента США есть ещё сотня других дел, помимо мыслей об Овечкине на Олимпиаде. Тем не менее новость о созыве Совета ИИХФ разлетелась по сайтам — хотя с Трампом это мероприятие непосредственно не связано, а является обязательным по уставу.

Россию в Совете представляет легендарный Павел Буре, деятельность которого не прекращена и после отстранения сборных. Однако он имеет лишь один голос, да и использовать его из-за «конфликта интересов» не может. А кто будет принимать решения?

Генеральный секретарь — Матти Нурминен (Финляндия)

Почти в любой мировой спортивной федерации президент — это частично церемониальная функция, а повседневное управление обычно обеспечивает генсек. В уставе ИИХФ указано, что генеральный секретарь обеспечивает «мониторинг/контроль отношений между национальными федерациями», в число его полномочий входят и «ведение переговоров, подготовка и предложение Совету решений по политическим, стратегическим и коммерческим вопросам долгосрочного характера, связанным с ИИХФ».

Сейчас это бывший глава Финской хоккейной ассоциации Матти Нурминен, который занимает свой пост с 2022-го. В отличие от Тардифа, в новостях он не светится, разве что Роман Ротенберг на одной из пресс-конференций сказал, что ИИХФ управляют финны. И здесь главный тренер СКА, как оказалось, был прав, однако это заявление потерялось в бесконечной лавине его слов. Нурминен входит в Совет, но без права голоса. А вот люди ниже голосовать смогут:

Андреа Гиос (Италия)

Бывший игрок национальной команды Италии после завершения карьеры 10 лет был мэром городка Азиаго, где сам провёл как игрок 12 лет в одноимённом клубе. После этого Гиос с первого захода был выбран президентом Итальянской федерации ледовых видов спорта и руководит не только местным хоккеем, но также и фигурным катанием, кёрлингом и конькобежным спортом.

Что говорил об участии России: ничего, по крайней мере — публично.

Марта Завадска (Польша)

Завадска не играла в хоккей на профессиональном уровне, в 18 лет стала судьёй. После завершения судейской карьеры отвечала в Польской федерации хоккея за женский спорт, входила в оргкомитеты международных турниров, которые проводились в Польше (в том числе двух Евробаскетов и одного волейбольного ЧМ). Была избрана в Совет ещё в 2016 году, став самым молодым его членом (в 34 года)

Что говорила об участии России: «Решение было принято по соображениям безопасности. Возможное участие в ЧМ представителей этих стран было бы опасно для всех участников, в том числе и для россиян и белорусов» (февраль 2024-го).

Виестурс Козиолс (Латвия)

В 2008-м именно Козиолс был боссом рижского «Динамо», которое возродилось ради участия в КХЛ. Через восемь лет он возглавил местную федерацию хоккея — при Козиолсе латвийская сборная избавилась от скандалов, сумела пригласить на работу Боба Хартли, а уже на ЧМ-2023 выиграла историческую бронзу. Сам Козиолс утверждал, что его попадание в Совет ИИХФ вызвало недовольство Рене Фазеля, которому он якобы задавал неудобные вопросы.

Виестурс Козиолс (в центре) Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Что говорил об участии России: на недавний звонок от «СЭ» Козиолс ответил следующее: «Ещё не получил повестку, не могу сказать. Повестку Совета присылают по-разному. Иной раз за два-три дня, в другой — за две недели». Осенью 2022-го Козиолс критиковал латвийских игроков, которые тогда продолжили карьеру в КХЛ.

Сюзанна Кольбенхайер (Венгрия)

В 1990-м, в 13 лет, Кольбенхайер стала первой зарегистрированной хоккеисткой в Венгрии. Больших успехов местный женский хоккей не добился, но Сюзанна сразу же после завершения карьеры стала генменеджером женской сборной и благодаря юридическому образованию вошла в дисциплинарный комитет местной федерации. Сейчас венгерка руководит всей местной федерацией и комитетом по женскому хоккею ИИХФ.

Что говорила об участии России: ничего. Однако раньше Кольбенхайер не раз участвовала во Всемирном хоккейном форуме, проходившем в Москве, а также в составе сборной ИИХФ приезжала на Рождественский турнир, который организовывает спортивный клуб Александра Лукашенко.

Андерс Ларссон (Швеция)

Бывший судья, который сделал карьеру в местной федерации хоккея: из руководителя регионального отделения он поднялся в руководители комитета по соревнованиям, а в 2015-м был избран президентом Шведского хоккейного союза. Ларссон также является вице-президентом Олимпийского комитета страны.

Что говорил об участии России: в прошлом году Шведский хоккейный союз выпустил радостное сообщение с полной поддержкой политики партии… то есть ИИХФ по отстранению России от соревнований. Подписано оно было главой союза — то есть Ларссоном.

Франц Райндль (Германия)

Райндль — один из самых известных немецких хоккеистов 1970-1980-х годов, который сыграл на восьми чемпионатах мира и выиграл историческую бронзу Олимпиады-1976. Почти сразу после завершения карьеры Райндль перешёл на работу в местную федерацию хоккея, где был и генсеком, и президентом, и генменеджером сборной, а на Кубке мира — 2004 даже главным тренером.

Именно Райндля поддерживала Россия на выборах президента ИИХФ в 2021-м. Летом того же года немец говорил, что «испытывает большую симпатию к России и её опытным хоккейным лидерам – Третьяку, Ротенбергу», а за несколько лет до этого высказывался о возможном появлении немецкого клуба в КХЛ. Для победы этого не хватило — возможно, повлияли и газетные статьи с обвинениями в коррупции.

Франц Райндль Фото: Tobias Hase/DPA/ТАСС

Что говорил об участии России: ничего, однако в какой-то момент Райндль постоянно появлялся на лентах российских СМИ со славословиями в адрес Александра Овечкина и его голевых достижений — уже в 2023 году.

Рето Раффайнер (Швейцария)

Раффайнер провёл 14 сезонов в главной швейцарской лиге, но нападающий лишь раз в своей карьере набрал больше 20 очков за сезон. Зато менеджерская карьера Раффайнера была быстрой: сразу после завершения выступлений он стал генеральным менеджером сборных страны всех уровней. После этого несколько лет Раффайнер работал директором «Давоса» и «Берна», двух грандов местного хоккея.

Что говорил об участии России: ничего. В декабре 2017-го Раффайнер приветствовал допуск хоккейной сборной России под нейтральным флагом до олимпийского турнира, в 2021-м принимал участие в прощальном матче Рене Фазеля в Санкт-Петербурге вместе с рядом других чиновников ИИХФ.

Хейкки Хиетанен (Финляндия)

Публичная биография Хиетанена начинается сразу с 1996 года, когда он становится гендиректором клуба ХПК и сразу же входит в руководство СМ-Лиги. После этого начинается успешная карьера хоккейного бюрократа с постами в федерации, лиге и различных организационных комитетах. Организацией двух ЧМ в Тампере тоже руководил Хиетанен.

Что говорил об участии России: «Ситуация не изменилась. Позиция Финляндии вообще не изменилась», — год назад высказывался финн. Кроме того, именно Хиетанен стал голосом тех, кто недоумевал из-за подъёма России в рейтинге ИИХФ «благодаря» заморозке её рейтинговых очков.

Вице-президент по Азии и Океании — Айваз Оморканов (Кыргызстан)

На момент избрания триатлету Оморканову было всего 25 лет — и оно, это избрание, стало мини-сенсацией. «Китай – это, конечно, основное направление. Моей целью будет открыть офис ИИХФ в Китае, это страна больших возможностей, большой рынок», — говорил Оморканов вскоре после этого. Стоит отметить, что хоккейную федерацию страны возглавляет Оморканов-старший.

Что говорил об участии России: ничего. В ноябре 2021-го проводил встречу с Владиславом Третьяком, где показал как минимум протокольную вежливость: «Национальные федерации заинтересованы в сотрудничестве с Россией. Радует, что Россия всегда открыта для такого сотрудничества, готова делиться методиками воспитания игроков высокого класса».

Вице-президент по Северной и Южной Америке — Боб Николсон (Канада)

Когда в 1998-м Николсон возглавил канадскую федерацию хоккея, он был сравнительно малоизвестным функционером. За 16 лет работы Николсона Hockey Canada стала мощной и прибыльной организацией, а МЧМ стали не просто модным, но и весьма прибыльным турниром. В 2014-м функционер вошёл в руководство «Эдмонтона», где был связующим звеном между владельцем и менеджментом.

Боб Николсон на награждении сборной Канады после ЧМ-2016 Фото: Артём Коротаев/ТАСС

Что говорил об участии России: «Отстранение сборной России ударит по Путину сильнее всего, так как он сам учился играть в хоккей, вокруг него есть хоккейные люди. На Совете было много обсуждений, но делегаты из Польши, Латвии и Финляндии ближе к эпицентру событий, а мы смотрим это по CNN» (март 2022-го).

Вице-президент по Европе и Африке — Хенрик Бах Нильсен (Дания)

Игрового бэкграунда у Нильсена нет: он бизнесмен, который владеет строительной компанией и частью акций местного телеканала. В 2000-м Нильсен вошёл в руководство «Ольборга» и всего за семь лет дорос до президента местной федерации. В 2021-м датчанин был в числе претендентов на пост президента, но экстравагантные обещания расширить элиту ЧМ не помогли ему выиграть выборы — однако «утешительный» пост он получил.

Что говорил об участии России: ничего, датчанин вообще не особо часто говорит с прессой.

Первый вице-президент — Петр Бржиза (Чехия)

Бржиза — один из самых известных чешских вратарей 1990-х годов. Правда, его лучшие годы пришлись на локальный кризис местного хоккея, и ни одного трофея со сборной Петр не выиграл. После окончания карьеры Бржиза был генменеджером «Спарты», несколько лет был депутатом пражского городского совета, а также руководил оргкомитетом пражского ЧМ-2015: тот турнир установил рекорд посещаемости, который побил только другой проведённый в Чехии чемпионат мира.

Что говорил об участии России: в 2021-м Бржиза говорил, что прекрасно владеет русским и завёл много хоккейных друзей в России. Возможно, с этим связаны довольно осторожные комментарии чеха в дальнейшем. В 2022-м он сказал, что сборная России не может быть отправлена в более низкий дивизион, а потом отрицал наличие какого-то давления на ИИХФ со стороны России.

Люк Тардиф и Петр Бржиза Фото: Mathias Bergeld/ZUMA/ТАСС

Президент — Люк Тардиф (Франция)

Александр Кожевников не раз называл нынешнего босса ИИХФ французским гадёнышем и негодяем. Об этом мало говорится, но Тардиф канадец из Квебека, который поехал играть в Европу и получил французское гражданство, но до сих пор сохраняет канадское. После игровой карьеры он какое-то время работал в бизнесе, потом возглавил хоккейный департамент федерации ледовых видов спорта, а после смог создать отдельную федерацию хоккея. В ИИХФ Тардиф долгое время отвечал за финансы — сначала как казначей, а потом и как глава соответствующего комитета. Его победа на выборах в 2021-м во многом стала сенсационной.

Что говорил об участии России: что-то постоянно говорил, и это никому не нравилось. В России считали эти действия недостаточными, в Европе многие критиковали даже за малейшие уступки. Самое свежее из слов Тардифа: «Мои точные предложения: я надеюсь, что Россия и Беларусь скоро вернутся к нам, потому что это будет означать, что конфликт закончился. Контекст будет более удобным для возвращения. ИИХФ не хочет рисковать нашими соревнованиями. Также необходимо, чтобы ФХР приняла правила ИИХФ. Помните, что процесс международного трансфера всё ещё продолжается. Россия должна выполнить часть работы».