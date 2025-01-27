«Абсурдный слух». Кросби обменяют в «Колорадо»?!

Обмен Микко Рантанена из «Колорадо» в «Каролину» с участием Мартина Нечаса стал одним из самых громких не только за последние годы, но и в принципе в XXI веке. Он очень удивил, даже если слухи о подобной «блокбастерной» сделке ходили давно.

Но, кажется, это ещё не всё. Как сообщил инсайдер НХЛ Фрэнк Серавалли, это не последний сумасшедший обмен в НХЛ в этом сезоне. Готовится ещё одна мощная сделка — причём даже крупнее, чем Рантанен — Нечас!

«Пока не знаю, как это понимать, но надёжный источник сообщил, что сделка с Рантаненом была не самым крупным вопросом, обсуждавшимся за последние 48 часов», — написал Серавалли.

Так, бывший игрок «Пингвинз» аналитик TNT Пол Биссоннетт на своей странице в соцсети X подлил масла в огонь, несколько раз написав, что следующую громкую сделку планируют совершить «Питтсбург» и «Колорадо». И намекнул, что в ней может поучаствовать его бывший товарищ по команде — Сидни Кросби!

Слухи о потенциальном обмене Сида ходят уже как минимум год. Но насколько это реально?

«Меня трясёт прямо сейчас, люди»

Кажется, именно с Биссоннетта и пошёл главный слух о возможной сделке.

«Кросби в «Эвеланш» снова на повестке дня, меня трясёт прямо сейчас, люди. Именно это имеется в виду? Кто-нибудь, объясните мне. Дубас сделает это, да? Он обменяет Сида?!» — написал аналитик 25 января.

Журналист ESPN Кевин Уикс также намекнул на возможную сделку, опубликовав фотографию панорамы Питтсбурга без подписи, но с эмодзи с глазами.

А Уиксу доверять стоит. Ещё за два (!) месяца до того, как Игорь Шестёркин подписал новый контракт с «Рейнджерс», Кевин опубликовал фото Нью-Йорка с короткой подписью — $ 11,5 млн. Именно такой кэпхит в дальнейшем и получил вратарь «синерубашечников».

Кроме того, «лавины» расчистили место под потолком зарплат, так что они смогут потянуть контракт Сида. Да и у Кросби очень хорошие отношения с главным хоккеистом «Колорадо» Натаном Маккинноном.

Руководство «Эвеланш» ожидаемо подверглось суровой критике от болельщиков после обмена любимца фанатов Рантанена. Однако, потеряв одного лидера, фронт-офис «Колорадо» может возместить его потерю появлением другого — главной иконы Канады. Этим ходом руководство команды мгновенно завоюет прощение недовольных фанатов, а также подарит «лавинам» человека с колоссальным опытом, который для каждого будет полезен, особенно для молодёжи. Акции «Колорадо» тут же взлетят вверх — это будет самый громкий обмен в XXI веке и, пожалуй, второй самый громкий в истории хоккея. Сразу после обмена Уэйна Гретцки из «Эдмонтона» в «Лос-Анджелес» в 1988 году.

Помимо всего прочего, канадец по-прежнему способен приносить пользу. Кросби уже набрал в нынешней регулярке 52 (14+38) очка в 51 матче — он на 10 очков опережает ближайшего одноклубника. Форвард идёт на рекорд по количеству сезонов со средним количеством очков не менее одного за встречу. Хоть показатель полезности и оставляет желать лучшего — «-19».

«Развенчание абсурдного слуха»

Впрочем, в такую сделку всё равно верится с трудом.

«Я не думаю, что это возможно. Знаю, что всем это понравится, но я не думаю, что такой обмен сейчас есть в планах, нет», — сказал известный инсайдер Эллиотт Фридман в эфире Sportsnet.

Другой известный инсайдер Крис Джонстон также заявил, что Кросби останется в «Питтсбурге». Журналист напомнил, что в контракте у нападающего есть пункт о запрете на обмен, а сам Сид глубоко предан «пингвинам».

«Если ничего не изменится — а на данный момент у меня нет вообще ни одной причины полагать, что что-то изменится — Сидни Кросби не будет обменян из «Питтсбурга». Он неприкасаемый в «Пингвинз», плюс у него есть пункт о запрете перемещения, да и он сам не хочет, чтобы его обменивали», — сказал Джонстон.

Сидни Кросби Фото: Steph Chambers/Getty Images

Мнение Кросби в «Питтсбурге» ценят, и тяжело представить, что в команде, насколько бы плохо ни шли её дела, стали бы жертвовать позицией самого Сида.

А капитан «Пингвинз» чётко высказывал своё мнение после заключения двухлетнего контракта на $ 17,4 млн в сентябре 2024-го. Канадец и так пошёл навстречу «пингвинам», согласившись на достаточно лояльный для платёжки команды кэпхит — всего $ 8,7 млн. Хотя, очевидно, лучший хоккеист клуба заслуживал больше.

«Я просто рад, что подписал контракт. Действительно счастлив знать, что буду здесь ещё несколько лет. Это мой последний контракт. Я сомневаюсь, что задумывался о возможности продолжать играть после него, так что я просто очень счастлив, что всё сложилось таким образом», — заявил тогда Кросби.

Ожидалось, что «Питтсбург» после продления Сида и ряда сделок в межсезонье будет претендовать на выход в плей-офф, однако реальность оказалась куда суровее. Сейчас «Пингвинз» занимают предпоследнее место на Востоке и отстают от топ-8 на семь очков. Вместе с тем команда пропустила больше всех в НХЛ после «Сан-Хосе» (189 против 195) — она серьёзно нуждается в укреплении защиты.

В СМИ появлялась информация, что «пингвины» готовы к распродаже. Однако, как сообщалось, всё же есть неприкасаемые. Помимо Кросби, это также Евгений Малкин, Брайан Раст, Филип Томасино и Оуэн Пикеринг. Остальных, включая Эрика Карлссона, «Питтсбург» может обменять.

Конечно, тут вопрос заключается и в том, захочет ли сам Сид уходить, чтобы побороться за четвёртый Кубок Стэнли в карьере. Но, видимо, для Кросби важнее будет остаться с родной командой. Если и уходить на дно, то вместе со всеми. Хоть и будет грустно не увидеть великого канадца в плей-офф, не стать свидетелем его последних попыток завоевать очередной Кубок Стэнли.

«Развенчание абсурдного слуха об обмене «Питтсбурга».

Логично, что каждый год нужно говорить об одной и той же песне и об одном и том же танце. «Пингвинз» играют недостаточно хорошо, чтобы заслужить попадание в розыгрыш Кубка Стэнли, Кросби всё ещё на пике после 20 лет в НХЛ, и даже Уэйна Гретцки обменивали, так что это может случиться с кем угодно. Однако «Питтсбург» и Кросби всегда давали понять, что, независимо от ситуации, их капитан никуда не уйдёт.

Не секрет, что «пингвины» провернут обмены и, возможно, даже большие, но Кросби не будет их частью. Неважно, сколько раз громкие имена в социальных сетях скажут об этом, подумают, что это может произойти, или даже будут умолять об этом.

«Пингвины» никогда не обменяют Кросби», — написал журналист Break Away on Sports Illustrated Ник Хорват.

Так что, кажется, потенциальный, даже исторический обмен Кросби из «Питтсбурга», несмотря на всю привлекательность, — это всего лишь слух.

Однако остаётся один вопрос: кто же тогда станет частью готовящейся громкой сделки?