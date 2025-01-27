Легионеры «Салавата» — пример комплектации в КХЛ. Но скоро их уведут и завалят деньгами

Нынешний регулярный чемпионат КХЛ во многом проходит под знаком мощнейшего выступления уфимских легионеров «Салавата Юлаева». Особенно если говорить про Восточную конференцию. При этом все иностранцы юлаевцев – нападающие.

Справка «Чемпионата»

Статистика и контракты легионеров «Салавата Юлаева»

Джош Ливо, 31 год

44 игры, 59 (38+21) очков, «+25» показатель полезности

Контракт до 31.05.2025

Александр Хмелевски, 25 лет

48, 35 (18+17), «+11»

Контракт до 31.05.2027

Шелдон Ремпал, 29 лет

48, 40 (20+20), «+5»

Контракт до 31.05.2025

Нэйтан Тодд, 29 лет

48, 41 (12+29), «+17»

Контракт до 31.05.2025

Скотт Уилсон, 32 года

10, 11 (3+8), «+11»

Контракт до 31.05.2025

Ни одного отрицательного показателя полезности, отличная статистика – цифры говорят сами за себя. Руководство уфимцев принято критиковать и спрашивать с менеджеров за трансферы, но подобным подбором ведущих игроков в линии нападения мало кто может похвастать. При этом в «Салавате Юлаеве» пришёл в себя даже Скотт Уилсон, который явно чувствовал себя некомфортно у Андрея Разина в «Металлурге». Обмен сыграл канадцу и его новой команде на пользу.

В чём же феномен уфимских легионеров? Помимо грамотной работы на трансферном рынке, стоит отметить тренерский штаб. Не секрет, что Виктор Козлов сумел найти общий язык с иностранцами. Козлов долгое время выступал в НХЛ, владеет английским языком, а самого Виктора знают и уважают хоккеисты. При этом Козлов не ставит лидеров команды в какие-то жёсткие рамки, позволяя им делать на льду то, что они умеют лучше всего: креативить, отдавать передачи и забивать. Свободолюбие и отсутствие кнута в данном случае дали положительный результат.

Сразу бросается в глаза тот факт, что после окончания нынешнего сезона на контракте остаётся только Александр Хмелевски, в то время как у остальных четверых форвардов соглашения заканчиваются. И это, пожалуй, минус работы руководства: да, был риск, но нужно было добиваться более длительных соглашений с такими мастерами.

Ни для кого не секрет, что с финансированием у уфимского клуба есть проблемы, об этом открыто говорил генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов. При этом деньги в итоге выплачиваются, однако задержки по зарплатам периодически возникают, что заставляет нервничать хоккеистов. Недавно даже ходили слухи о возможном бойкоте игр уфимскими иностранцами, но в итоге ситуация нормализовалась.

Динар Хафизуллин, Шелдон Ремпал, Александр Хмелевский Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Однако в глобальном плане Уфе будет сложно конкурировать в плане условий для Ливо, Тодда, Уилсона и Ремпала на следующий сезон, а переговоры нужно вести уже сейчас. В борьбу за форвардов явно включатся «Авангард», ЦСКА, «Ак Барс» и другие богачи Континентальной лиги, готовые тратить намного больше, чем «Салават Юлаев». Тот же Ливо (85 млн за сезон) наверняка запросит оклад на уровне Рида Буше (95 млн за сезон), а то и больше. Прибавку справедливо попросят и другие (у Ремпала сейчас 88 млн, у Уилсона — 70 млн, у Тодда — 60 млн).

Интересно, что у всех пятерых уфимских иностранцев разные представители: Алёша Пилко (Уилсон), Иван Ботев (Ливо), Дмитрий Ерёмин (Ремпал), Дэн Мильштейн и Станислав Романов (Хмелевски), Ренат Мамашев (Тодд). Значит, никаких мутных агентских схем с большим влиянием определённого человека в уфимском клубе нет. Однако лёгкости в переговорах это вряд ли добавит, потому что при прочих равных все будут выбивать для своих клиентов максимально возможные условия.

Сохранить своих ведущих хоккеистов уфимцам будет чрезвычайно сложно. Нужно готовиться к тому, что часть из них команду покинет. В этой связи сразу бросается в глаза проседание нижних звеньев, составленных из российских хоккеистов. Подобная результативность им даже не снилась, а ведь со временем нужно стараться выходить на ведущие роли. Резерв у «Салавата» есть, вот только его уровень совершенно другой. Никакой паники в подобной ситуации быть не должно, просто важно понимание, как жить дальше, и не удивляться любому сценарию.