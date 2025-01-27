Топ-события вторника: Полина Кудерметова в Сингапуре, хоккей и баскетбол

Яркое 28 января: СКА — «Витязь» и «Куньлунь Ред Стар» — «Трактор» в КХЛ, матч вторых команд Востока и Запада в НБА, а также регулярка НХЛ!

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🏒 3:00: «Филадельфия Флайерз» — «Нью-Джерси Дэвилз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 28 января 2025, вторник. 03:00 МСК Филадельфия Флайерз Филадельфия Не начался Нью-Джерси Дэвилз Ньюарк Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: как сыграют конкуренты по дивизиону?

«Нью-Джерси» после впечатляющего старта сезона сильно сбавили в последних матчах, а травма основного голкипера Якуба Маркстрёма сильно осложнит жизнь «дьяволам». «Филадельфия» пока никак не может обрести стабильность, особенно на фоне конкурентов по Востоку, которые периодически выдают удачные серии. Закрутится ли борьба за кубковую восьмёрку ещё сильнее?

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🏒 3:00: «Детройт Ред Уингз» — «Лос-Анджелес Кингз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: отомстит ли экс-тренер «Кингз» бывшей команде?

«Детройт» под руководством Тодда Маклеллана не только победил в 10 матчей из 15, но и заиграл в совершенно другом стиле, в котором молодые игроки «краснокрылых» смотрятся увереннее. Теперь Маклеллан встретится с командой, которая в прошлом сезоне его уволила. Позиции «Лос-Анджелеса» перед стартом сезона не казались прочными, но очередная молодость Анже Копитара и системная игра в обороне позволяют «королям» уверенно идти в топ-3 дивизиона.

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🏀 3:30: «Бостон Селтикс» — «Хьюстон Рокетс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 28 января 2025, вторник. 03:30 МСК Бостон Селтикс Бостон Не начался Хьюстон Рокетс Хьюстон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: вторая команда чьей конференции лучшая?

«Кливленд Кавальерс» и «Оклахома-Сити Тандер» возглавляют Восточную и Западную конференции и не сбавляют оборотов по сей день. «Бостон Селтикс» и «Хьюстон Рокетс» расположились сразу же позади лучших клубов. «Кельты» не могут обрести стабильность, чередуя победы и поражения в последнее время. У «ракет» же дела намного лучше – восемь побед при двух поражениях в 10 матчах. «Бостон» в этом сезоне на выезде уже выигрывал у «Хьюстона», удастся ли повторить успех дома?

🏀 3:30: «Нью-Йорк Никс» — «Мемфис Гриззлиз», регулярный чемпионат НБА

Интрига: Джа Морант поможет своему клубу сохранить серию побед?

Шаг за шагом «Нью-Йорк Никс» подобрался к «Бостону» в турнирной таблице Восточной конференции. Если раньше команд разделяла пропасть, то теперь – всего две победы. На этот раз подопечным Тома Тибодо предстоит сразиться с «Мемфис Гриззлиз», у которого всего на один выигрыш больше в регулярном чемпионате НБА. «Мишки» на отличном ходу – шесть матчей без поражений, поэтому «Нью-Йорку» будет несладко. Кому достанется победа?

🎾 5:00*: Кимберли Биррелл (Австралия, WC) — Полина Кудерметова (Россия, 5), Сингапур, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: каким получится дебют Полины Кудерметовой в статусе сеяной теннисистки на турнире WTA?

21-летняя россиянка Полина Кудерметова благодаря первому в карьере выходу в финал турнира WTA в начале января в Брисбене взлетела в рейтинге и теперь на соревнованиях в Сингапуре впервые получила статус сеяной. Её первый матч в новом качестве будет с австралийкой Кимберли Биррелл. Девушки ранее встречались один раз — в квалификации «Ролан Гаррос» — 2024 сильнее оказалась Биррелл. Победительница нового поединка далее сразится с кем-то из пары Рената Сарасуа — Хейли Баптист.

🏒 17:00: «Металлург» Магнитогорск — «Динамо» Минск, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 28 января 2025, вторник. 17:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Динамо Мн Минск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: как скажется на динамовцах двухнедельная пауза?

Минское «Динамо» попало в необычную ситуацию: их перерыв в чемпионате был связан не со спортивными, а с политическими причинами — из-за президентских выборов многие матчи на «Минск-Арене» были перенесены. Команда Дмитрия Квартальнова после длительного отдыха возвращается, чтобы играть сразу против действующих чемпионов — и мы увидим, выбила ли пауза минчан из колеи или помогла перезарядиться.

🏒 19:30: СКА — «Витязь», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 28 января 2025, вторник. 19:30 МСК СКА Санкт-Петербург Не начался Витязь Московская область Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: как СКА провёдёт очередной матч без Александра Никишина?

СКА никак не может обрести стабильность: после победы над «Локомотивом» следуют упущенные 3:0 с «Динамо», а потом снова хороший матч с «Салаватом». «Витязь» оказался слишком зависимым от одного звена и в этом году отдаёт многовато выигрышных встреч, так что на бумаге петербургская команда должна брать два очка. Однако для команды Павла Десяткова плей-офф уже фактически давно начался.

🏒 19:30: «Куньлунь Ред Стар» — «Трактор», регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: укрепит ли «Трактор» позиции на Востоке?

«Трактор» всё ещё остаётся лидером Востока, однако в последнее время хромает и не может найти свою игру. На выезд в Подмосковье челябинская команда едет с Никитой Коростелёвым, но без лидера обороны Стивена Кэмпфера. «Куньлунь» одержал критически важную победу над «Витязем» и остаётся в гонке за восьмое место, которое удерживает крайне нестабильное «Торпедо». Однако китайскому клубу нужно теперь побеждать в каждой игре.